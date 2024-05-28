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У бою проти окупантів загинув лейтенант ССО Костянтин Михальчук (Генерал)

27 травня у боях із російськими окупантами на Харківщині загинув лейтенант ССО Костянтин Михальчук (Генерал).

Про це у Facebook повідомив голова рекрутингової організації Lobby X Владислав Грезєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми познайомились із Костею (праворуч на фото) на початку березня 2022 року в Ірпені. Я тоді допомагав із евакуацією цивільних, а Костя з його групою заходили в тил ворога працювати.

Загинув лейтенант ССО Михальчук

З того моменту ми почали товаришувати, я всіляко почав допомагати забезпеченням групі, в якій був Костя. Згодом після боїв за Сєвєродонецьк Костя очолить групу через поранення командира, про цю історію зокрема Костя розказав журналістам, посилання дам в коментар. Костя був дуже світлою людиною. Веселою і з гарним почуттям гумору, армійського гумору. Завжди дбав про свій особовий склад, це для нього був пріоритет №1. Був різнопрофільним фахівцем військової справи від управління дронами до вибухотехніки", - розповів Грезєв.

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Костянтин Михальчук став на захист України ще у 2014 році. Тоді в складі 95 ОШБр, а потім з 2015 вже в складі 8-го полку ССО.

"Костя пройшов шлях від розвідника до командира групи. Одним з перших пройшов Q-курс спецпризначенця. Недавно обійняв посаду інженера загону і готувався після цієї ротації очолити роту. Костя вів за собою і йому довіряли. Він справді був небайдужою людиною і завжди шукав вихід як можна попри всі армійські складнощі зробити те, що треба", - додав він.

У Костянтина Михальчука залишилися дружина та син, який цьогоріч піде у 1 клас.

Допомогти родині воїна можна за посиланням.

Із захисником попрощаються у четвер.

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Загинув лейтенант ССО Михальчук
Загинув лейтенант ССО Михальчук

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Топ коментарі
+48
Сонечко(((. Біль! Нестерпний біль.. Такі красиві наші хлопці гинуть.. На колінах. Спочивай у мирі, Герой. Генерал !!
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28.05.2024 15:48
+36
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28.05.2024 16:00
+19
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28.05.2024 15:51
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Сонечко(((. Біль! Нестерпний біль.. Такі красиві наші хлопці гинуть.. На колінах. Спочивай у мирі, Герой. Генерал !!
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28.05.2024 15:48 Відповісти
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28.05.2024 15:51 Відповісти
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28.05.2024 16:00 Відповісти
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28.05.2024 16:28 Відповісти
Царство Небесне.
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28.05.2024 16:30 Відповісти
Слава герою!
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28.05.2024 16:52 Відповісти
Так тут же вчора було відео як наші бійці ССО браво штурмують окопи пі*рів.... на харьківсьому напрямку. Вічна пам'ять.
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28.05.2024 17:05 Відповісти
Світла памʼять Герою України 😪😪😪
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28.05.2024 18:03 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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28.05.2024 19:25 Відповісти
в той час коли хлопці гинуть,падаль землю українську продає.думайте.
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28.05.2024 20:57 Відповісти
Стає не по собі коли бачиш на фото обличчя воїна світла, світлу людину, що дякує за квадрокоптер, а не всі дякують йому за збережене життя, і таких випадків тисячі, дрон потрібен за великим рахунком не йому, а Світу, що наплював на все, починаючи від недопостачання засобів ППО, що не є наступальною зброєю, і закінчуючи корупціонерами, що підривають життя з середини.
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28.05.2024 21:15 Відповісти
Вічна пам*ять загиблим героям.
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28.05.2024 22:01 Відповісти
Є дві славні смерті оспівані в віках - одна з них - воїна ,що загинув за праве діло ...
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28.05.2024 22:55 Відповісти
 
 