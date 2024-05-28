У бою проти окупантів загинув лейтенант ССО Костянтин Михальчук (Генерал)

27 травня у боях із російськими окупантами на Харківщині загинув лейтенант ССО Костянтин Михальчук (Генерал).

Про це у Facebook повідомив голова рекрутингової організації Lobby X Владислав Грезєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми познайомились із Костею (праворуч на фото) на початку березня 2022 року в Ірпені. Я тоді допомагав із евакуацією цивільних, а Костя з його групою заходили в тил ворога працювати.

З того моменту ми почали товаришувати, я всіляко почав допомагати забезпеченням групі, в якій був Костя. Згодом після боїв за Сєвєродонецьк Костя очолить групу через поранення командира, про цю історію зокрема Костя розказав журналістам, посилання дам в коментар. Костя був дуже світлою людиною. Веселою і з гарним почуттям гумору, армійського гумору. Завжди дбав про свій особовий склад, це для нього був пріоритет №1. Був різнопрофільним фахівцем військової справи від управління дронами до вибухотехніки", - розповів Грезєв.

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Костянтин Михальчук став на захист України ще у 2014 році. Тоді в складі 95 ОШБр, а потім з 2015 вже в складі 8-го полку ССО.

"Костя пройшов шлях від розвідника до командира групи. Одним з перших пройшов Q-курс спецпризначенця. Недавно обійняв посаду інженера загону і готувався після цієї ротації очолити роту. Костя вів за собою і йому довіряли. Він справді був небайдужою людиною і завжди шукав вихід як можна попри всі армійські складнощі зробити те, що треба", - додав він.

У Костянтина Михальчука залишилися дружина та син, який цьогоріч піде у 1 клас.

Допомогти родині воїна можна за посиланням.

Із захисником попрощаються у четвер.

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