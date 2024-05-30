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НАТО (8642)

Экс-командующие НАТО определили приоритеты Запада в поддержке Украины

нато україна

Накануне 75-й годовщины НАТО группа отставных генералов стран-членов Североатлантического альянса в коллективном обращении призвали изменить политику в отношении военно-технической поддержки Украины.

Так, генералы призывают снять ограничения на типы и количество вооружения для передачи Украине, срочно предоставить критически необходимое вооружение и передать военное снаряжение, которое обеспечит технологическое преимущество над противником. Генералы отмечают необходимость приоритезировать меры по обеспечению оперативных запасов ВСУ, включая обеспечение боеприпасами и необходимым обслуживанием вооружений, приложить усилия по расширению обучения украинских военных за рубежом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В обращении призывают начать заключать долгосрочные двусторонние соглашения по безопасности между Украиной и странами-членами НАТО по примеру Эстонии (пропорционально размеру ВВП страны), с целью обеспечения постоянной военно-технической поддержки, а на саммите Альянса в Вашингтоне принять документы о необратимости поддержки Украины до восстановления ее территориальной целостности и суверенитета, и четкого плана по вступлению Украины в НАТО.

В обращении отмечается геноцидный характер российской войны, целью которой является уничтожение Украины как независимой страны и украинцев как самостоятельной нации. Генералы предостерегают, что неспособность Запада поддержать Украину приведет к неизбежному поражению Украины, сотням тысяч дополнительных жертв и миллионам беженцев, а само поражение будет воспринято как приглашение к экспансионизму другими авторитарными режимами. Поражение Украины неизбежно приведет к потере доверия к США как к лидеру свободного мира, поставит под угрозу существование НАТО, поскольку другие члены Альянса будут вынуждены искать двусторонних договоренностей с авторитарными странами, в частности РФ и КНР.

Также читайте: Приглашение Украины к членству в НАТО не будет рассматриваться на саммите в Вашингтоне, - посол США Смит

Среди подписантов письма:Генерал Сэр Ричард Ширрефф, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2011-2014); Генерал Рихо Террас, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии (2011-2018); Генерал-лейтенант Бен Ходжес, Командующий армии США в Европе (2014-2017); Генерал-лейтенант Марк Гертлинг, Командующий армии США в Европе (2011-2012); Генерал-майор Майкл Рипасс, Командир Европейского командования сил специальных операций США (2010-2013); Генерал-майор Рихо Юхтеги, Командующий Сил специальных операций Эстонии (2012-2019); Клаус Виттманн, бригадный генерал Бундесвера, экс-сотрудник штаб-квартиры НАТО; Януш Адам Онишкевич, Министр обороны Польши (1992-1993, 1997-2000).

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников снять ограничения на использование Украиной оружия для поражения военных объектов на территории России. Генеральный секретарь заявил, что Россия ведет агрессивную войну, и Украина имеет право защищаться. "И это включает в себя также нанесение ударов по целям на российской территории", - сказал он, отметив, что некоторые союзники уже сняли такие ограничения, и "настало время для других союзников" рассмотреть возможность сделать то же самое.

Читайте также: Зеленского попросили не давить на НАТО относительно приглашения Украины к членству в этом году, - The Telegraph
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Топ комментарии
+5
Операция "Ядерное оскопление Бледной Моли" прошла успешно https://www.youtube.com/watch?v=J4RVzt1iAdY
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30.05.2024 00:03
+5
тому що під час служби Генералами керують ідіоти-політики, а часом навіть чотирижди дезертири.

не вірите? спитайте у пана Гернерала Залужного і ще двох десятків Генералів, яких ЗЄбєня зробив інвалідами
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30.05.2024 00:44
+4
Александр Кушнарь: Мощнейший взрыв в Донецке - HIMARS или JDAM накрыли оккупантов
вечір https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-moshhnejshij-vzryv-v-doneczke-himars-ili-jdam-nakryli-okkupantov.html#respond 29го травня середа
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-moshhnejshij-vzryv-v-doneczke-himars-ili-jdam-nakryli-okkupantov.html
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30.05.2024 00:06
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Операция "Ядерное оскопление Бледной Моли" прошла успешно https://www.youtube.com/watch?v=J4RVzt1iAdY
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30.05.2024 00:03 Ответить
Александр Кушнарь: Мощнейший взрыв в Донецке - HIMARS или JDAM накрыли оккупантов
вечір https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-moshhnejshij-vzryv-v-doneczke-himars-ili-jdam-nakryli-okkupantov.html#respond 29го травня середа
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-moshhnejshij-vzryv-v-doneczke-himars-ili-jdam-nakryli-okkupantov.html
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30.05.2024 00:06 Ответить
Усі - відставної кози барабанщики! Користі з них...., як з козла молока!! Чого раніше мовчали? І навіть рогатки в 2014 не дали?!
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30.05.2024 00:07 Ответить
Роберт Де Ниро идет на борьбу за Байдена POLITICO

29.05.2024 14:29 EDT
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30.05.2024 00:18 Ответить
Щосьне видно старшого з Болдуїнів, Алека. Той теж Оранжевому Донні вставляє.
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30.05.2024 11:03 Ответить
Дякуємо, пани Генерали за підтримку України!

Ніхто крім вас не знає як скільки треба зброї і як нею вправлятись !
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30.05.2024 00:30 Ответить
тренд зелених гнати на Пороха змінився, гнати на владу Байдена- ну Трампу допомагати. Це єдина надія мародерні якось врятуватися
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30.05.2024 01:41 Ответить
Що попало,аби поговорити.Запість конкретної,реальної допомоги бла бла.
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30.05.2024 00:08 Ответить
чомусь "прозріння" настає лише у відставці, нажаль...
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30.05.2024 00:09 Ответить
тому що під час служби Генералами керують ідіоти-політики, а часом навіть чотирижди дезертири.

не вірите? спитайте у пана Гернерала Залужного і ще двох десятків Генералів, яких ЗЄбєня зробив інвалідами
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30.05.2024 00:44 Ответить
ОТЛУП ГАРНИЙ
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30.05.2024 01:28 Ответить
Швеція передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/video-post https://republic.com.ua/rub/mic

Уряд Швеції представив 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон.

Про це повідомляє https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/05/militart-stodpaket-16-till-ukraina--ny-formaga-som-starker-ukrainas-luftforsvar-och-stod-som-moter-ukrainas-prioriterade-behov/ пресслужба уряду. 29 травня 2024 рік
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30.05.2024 02:01 Ответить
Всім цим ексам, що їхнім, що нашим краще мовчати, ніж говорити.
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30.05.2024 00:10 Ответить
Чого мовчали? Так їх ніхто не питав. Спитали то вони і висловились. Зараз це легко враховуючи видимі наслідки. Ігнорувати думку відставних генералів можна, але важко. Тепер на неї будуть посилатися наші союзники. Їм "+" в карму, а нам терпіння.
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30.05.2024 00:26 Ответить
зараз ЗЕЄлені мухи іпашать не по Пороху, у них в тренді партнери
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30.05.2024 02:03 Ответить
Вектор позітівної пропаганди зрозумілий їм постійно потрібен умовний Порошенко для переадресації агресії суспільства (якому ніхто нічого нє должен крім Байдена) - така технологія
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30.05.2024 02:05 Ответить
Цитата вище - комент вище , написав Валерій Прозапас
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30.05.2024 02:06 Ответить
"Поразка України неминуче призведе до втрати довіри до США як до лідера вільного світу, поставить під загрозу існування НАТО"

Так, але Байден втомлений
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30.05.2024 00:29 Ответить
Так, але ціна на заправках та стіна на кордоні з Мексикою важливіші.
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30.05.2024 00:48 Ответить
Так,для амеріканців(більшості) ціна на заправках,в супермаркетах важливійша,кордон з мексикой теж.Для більшості в Україні було важливійше тарифи,пенсіі,зарплати.Чим рядові амеріканці відрізняються від нас.
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30.05.2024 01:42 Ответить
За прогнозами, європейські країни-члени НАТО вперше у 2024 році досягли цільового показника витрат альянсу на оборону у 2% ВВП - це була одна з головних претензій до союзників у Європі.
Лише цього року їхній сукупний військовий бюджет склав $380 млрд.
У 2024 році військовий бюджет США сягнув $886 млрд.
Польща цього року планувала витратити на оборону 4,2% свого ВВП, що є найвищим показником у Північноатлантичному альянсі.
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30.05.2024 05:38 Ответить
Довгострокове збільшення видатків на оборону вимагає або підвищення податків, або скорочення інших видатків.
"Короткострокові зобов'язання щодо закупівлі військової техніки для України мають бути сплачені за рахунок додаткового боргу. Так історично фінансувалися війни", - пояснив в інтерв'ю DW старший науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel Гюнтер Вольф.
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30.05.2024 05:46 Ответить
Показник витрат на оборону у 2% вперше був встановлений НАТО у 2014 році після того, як Москва анексувала український Крим.

На саміті НАТО у Вільнюсі лідери країн-членів альянсу погодилися, що військові витрати часто можуть перевищувати 2% ВВП. Німеччина, яка досі намагалася досягти цього рівня, зараз обговорює можливість встановлення цільового показника в 3%, що матиме ще серйозніші наслідки для державних фінансів.
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30.05.2024 06:00 Ответить
Шведам простіше. Всі ******* локатори шведської розробки. І АВАКС на 100 їхній.
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30.05.2024 11:09 Ответить
 
 