Экс-командующие НАТО определили приоритеты Запада в поддержке Украины
Накануне 75-й годовщины НАТО группа отставных генералов стран-членов Североатлантического альянса в коллективном обращении призвали изменить политику в отношении военно-технической поддержки Украины.
Так, генералы призывают снять ограничения на типы и количество вооружения для передачи Украине, срочно предоставить критически необходимое вооружение и передать военное снаряжение, которое обеспечит технологическое преимущество над противником. Генералы отмечают необходимость приоритезировать меры по обеспечению оперативных запасов ВСУ, включая обеспечение боеприпасами и необходимым обслуживанием вооружений, приложить усилия по расширению обучения украинских военных за рубежом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В обращении призывают начать заключать долгосрочные двусторонние соглашения по безопасности между Украиной и странами-членами НАТО по примеру Эстонии (пропорционально размеру ВВП страны), с целью обеспечения постоянной военно-технической поддержки, а на саммите Альянса в Вашингтоне принять документы о необратимости поддержки Украины до восстановления ее территориальной целостности и суверенитета, и четкого плана по вступлению Украины в НАТО.
В обращении отмечается геноцидный характер российской войны, целью которой является уничтожение Украины как независимой страны и украинцев как самостоятельной нации. Генералы предостерегают, что неспособность Запада поддержать Украину приведет к неизбежному поражению Украины, сотням тысяч дополнительных жертв и миллионам беженцев, а само поражение будет воспринято как приглашение к экспансионизму другими авторитарными режимами. Поражение Украины неизбежно приведет к потере доверия к США как к лидеру свободного мира, поставит под угрозу существование НАТО, поскольку другие члены Альянса будут вынуждены искать двусторонних договоренностей с авторитарными странами, в частности РФ и КНР.
Среди подписантов письма:Генерал Сэр Ричард Ширрефф, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2011-2014); Генерал Рихо Террас, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии (2011-2018); Генерал-лейтенант Бен Ходжес, Командующий армии США в Европе (2014-2017); Генерал-лейтенант Марк Гертлинг, Командующий армии США в Европе (2011-2012); Генерал-майор Майкл Рипасс, Командир Европейского командования сил специальных операций США (2010-2013); Генерал-майор Рихо Юхтеги, Командующий Сил специальных операций Эстонии (2012-2019); Клаус Виттманн, бригадный генерал Бундесвера, экс-сотрудник штаб-квартиры НАТО; Януш Адам Онишкевич, Министр обороны Польши (1992-1993, 1997-2000).
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников снять ограничения на использование Украиной оружия для поражения военных объектов на территории России. Генеральный секретарь заявил, что Россия ведет агрессивную войну, и Украина имеет право защищаться. "И это включает в себя также нанесение ударов по целям на российской территории", - сказал он, отметив, что некоторые союзники уже сняли такие ограничения, и "настало время для других союзников" рассмотреть возможность сделать то же самое.
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вечір https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-moshhnejshij-vzryv-v-doneczke-himars-ili-jdam-nakryli-okkupantov.html#respond 29го травня середа
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-moshhnejshij-vzryv-v-doneczke-himars-ili-jdam-nakryli-okkupantov.html
29.05.2024 14:29 EDT
Ніхто крім вас не знає як скільки треба зброї і як нею вправлятись !
не вірите? спитайте у пана Гернерала Залужного і ще двох десятків Генералів, яких ЗЄбєня зробив інвалідами
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/video-post https://republic.com.ua/rub/mic
Уряд Швеції представив 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон.
Про це повідомляє https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/05/militart-stodpaket-16-till-ukraina--ny-formaga-som-starker-ukrainas-luftforsvar-och-stod-som-moter-ukrainas-prioriterade-behov/ пресслужба уряду. 29 травня 2024 рік
Так, але Байден втомлений
Лише цього року їхній сукупний військовий бюджет склав $380 млрд.
У 2024 році військовий бюджет США сягнув $886 млрд.
Польща цього року планувала витратити на оборону 4,2% свого ВВП, що є найвищим показником у Північноатлантичному альянсі.
"Короткострокові зобов'язання щодо закупівлі військової техніки для України мають бути сплачені за рахунок додаткового боргу. Так історично фінансувалися війни", - пояснив в інтерв'ю DW старший науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel Гюнтер Вольф.
На саміті НАТО у Вільнюсі лідери країн-членів альянсу погодилися, що військові витрати часто можуть перевищувати 2% ВВП. Німеччина, яка досі намагалася досягти цього рівня, зараз обговорює можливість встановлення цільового показника в 3%, що матиме ще серйозніші наслідки для державних фінансів.