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НАТО (6210)

Екскомандувачі НАТО визначили пріоритети Заходу в підтримці України

нато україна

Напередодні 75 річниці НАТО група відставних генералів країн-членів Північноатлантичного альянсу у колективному зверненні закликали змінити політику щодо військово-технічної підтримки України.

Так, генерали закликають зняти обмеження на типи та кількість озброєння для передачі Україні, терміново надати критично необхідне озброєння та передати військове спорядження, що забезпечить технологічну перевагу над противником. Генерали наголошують на необхідності пріоритезувати заходи із забезпечення оперативних запасів ЗСУ, включно із забезпеченням боєприпасами та необхідним обслуговуванням озброєнь, докласти зусиль із розширення навчання українських військових за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

У зверненні закликають почати укладати довгострокові двосторонні безпекові угоди між Україною та країнами-членами НАТО за прикладом Естонії (пропорційно до розміру ВВП країни), з метою гарантування постійної військово-технічної підтримки, а на саміті Альянсу у Вашингтоні прийняти документи щодо незворотності підтримки України до відновлення її територіальної цілісності і суверенітету, та чіткого плану по вступу України в НАТО.

У зверненні наголошується на геноцидному характері російської війни, метою якої є знищення України як незалежної країни та українців як самостійної нації. Генерали застерігають, що нездатність Заходу підтримати Україну призведе до неминучої поразки України, сотень тисяч додаткових жертв та мільйонів біженців, а сама поразка буде сприйнята як запрошення до експансіонізму іншими авторитарними режимами. Поразка України неминуче призведе до втрати довіри до США як до лідера вільного світу, поставить під загрозу існування НАТО, оскільки інші члени Альянсу будуть змушені шукати двосторонніх домовленостей з авторитарними країнами, зокрема РФ та КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США твердо підтримуватимуть Київ, але американські військові не воюватимуть в Україні, - Байден

Серед підписантів листа:Генерал Сер Річард Ширрефф, заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі (2011-2014); Генерал Ріхо Террас, Начальник Генерального штабу Збройних сил Естонії (2011-2018); Генерал-лейтенант Бен Годжес, Командувач армії США у Європі (2014-2017); Генерал-лейтенант Марк Гертлінг, Командувач армії США у Європі (2011-2012); Генерал-майор Майкл Ріпасс, Командир Європейського командування сил спеціальних операцій США (2010-2013); Генерал-майор РіхоЮхтегі, Командувач Сил спеціальних операцій Естонії (2012-2019); Клаус Віттманн, бригадний генерал Бундесверу, екс-співробітник штаб-квартири НАТО; Януш Адам Онишкевич, Міністр оборони Польщі (1992-1993, 1997 — 2000).

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників зняти обмеження на використання Україною зброї для ураження військових об'єктів на території Росії.Генеральний секретар заявив, що Росія веде агресивну війну, і Україна має право захищатися. "І це включає в себе також нанесення ударів по цілях на російській території", — пояснив він, зазначивши, що деякі союзники вже зняли такі обмеження і "настав час для інших союзників" розглянути можливість зробити те ж саме.

Також читайте: Путін пригрозив західними країнам "серйозними наслідками" в разі дозволу Україні бити по території РФ

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Операция "Ядерное оскопление Бледной Моли" прошла успешно https://www.youtube.com/watch?v=J4RVzt1iAdY
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30.05.2024 00:03
+5
тому що під час служби Генералами керують ідіоти-політики, а часом навіть чотирижди дезертири.

не вірите? спитайте у пана Гернерала Залужного і ще двох десятків Генералів, яких ЗЄбєня зробив інвалідами
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30.05.2024 00:44
+4
Александр Кушнарь: Мощнейший взрыв в Донецке - HIMARS или JDAM накрыли оккупантов
вечір https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-moshhnejshij-vzryv-v-doneczke-himars-ili-jdam-nakryli-okkupantov.html#respond 29го травня середа
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-moshhnejshij-vzryv-v-doneczke-himars-ili-jdam-nakryli-okkupantov.html
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30.05.2024 00:06
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Операция "Ядерное оскопление Бледной Моли" прошла успешно https://www.youtube.com/watch?v=J4RVzt1iAdY
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30.05.2024 00:03 Відповісти
Александр Кушнарь: Мощнейший взрыв в Донецке - HIMARS или JDAM накрыли оккупантов
вечір https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-moshhnejshij-vzryv-v-doneczke-himars-ili-jdam-nakryli-okkupantov.html#respond 29го травня середа
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-moshhnejshij-vzryv-v-doneczke-himars-ili-jdam-nakryli-okkupantov.html
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30.05.2024 00:06 Відповісти
Усі - відставної кози барабанщики! Користі з них...., як з козла молока!! Чого раніше мовчали? І навіть рогатки в 2014 не дали?!
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30.05.2024 00:07 Відповісти
Роберт Де Ниро идет на борьбу за Байдена POLITICO

29.05.2024 14:29 EDT
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30.05.2024 00:18 Відповісти
Щосьне видно старшого з Болдуїнів, Алека. Той теж Оранжевому Донні вставляє.
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30.05.2024 11:03 Відповісти
Дякуємо, пани Генерали за підтримку України!

Ніхто крім вас не знає як скільки треба зброї і як нею вправлятись !
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30.05.2024 00:30 Відповісти
тренд зелених гнати на Пороха змінився, гнати на владу Байдена- ну Трампу допомагати. Це єдина надія мародерні якось врятуватися
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30.05.2024 01:41 Відповісти
Що попало,аби поговорити.Запість конкретної,реальної допомоги бла бла.
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30.05.2024 00:08 Відповісти
чомусь "прозріння" настає лише у відставці, нажаль...
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30.05.2024 00:09 Відповісти
тому що під час служби Генералами керують ідіоти-політики, а часом навіть чотирижди дезертири.

не вірите? спитайте у пана Гернерала Залужного і ще двох десятків Генералів, яких ЗЄбєня зробив інвалідами
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30.05.2024 00:44 Відповісти
ОТЛУП ГАРНИЙ
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30.05.2024 01:28 Відповісти
Швеція передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/video-post https://republic.com.ua/rub/mic

Уряд Швеції представив 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон.

Про це повідомляє https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/05/militart-stodpaket-16-till-ukraina--ny-formaga-som-starker-ukrainas-luftforsvar-och-stod-som-moter-ukrainas-prioriterade-behov/ пресслужба уряду. 29 травня 2024 рік
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30.05.2024 02:01 Відповісти
Всім цим ексам, що їхнім, що нашим краще мовчати, ніж говорити.
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30.05.2024 00:10 Відповісти
Чого мовчали? Так їх ніхто не питав. Спитали то вони і висловились. Зараз це легко враховуючи видимі наслідки. Ігнорувати думку відставних генералів можна, але важко. Тепер на неї будуть посилатися наші союзники. Їм "+" в карму, а нам терпіння.
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30.05.2024 00:26 Відповісти
зараз ЗЕЄлені мухи іпашать не по Пороху, у них в тренді партнери
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30.05.2024 02:03 Відповісти
Вектор позітівної пропаганди зрозумілий їм постійно потрібен умовний Порошенко для переадресації агресії суспільства (якому ніхто нічого нє должен крім Байдена) - така технологія
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30.05.2024 02:05 Відповісти
Цитата вище - комент вище , написав Валерій Прозапас
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30.05.2024 02:06 Відповісти
"Поразка України неминуче призведе до втрати довіри до США як до лідера вільного світу, поставить під загрозу існування НАТО"

Так, але Байден втомлений
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30.05.2024 00:29 Відповісти
Так, але ціна на заправках та стіна на кордоні з Мексикою важливіші.
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30.05.2024 00:48 Відповісти
Так,для амеріканців(більшості) ціна на заправках,в супермаркетах важливійша,кордон з мексикой теж.Для більшості в Україні було важливійше тарифи,пенсіі,зарплати.Чим рядові амеріканці відрізняються від нас.
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30.05.2024 01:42 Відповісти
За прогнозами, європейські країни-члени НАТО вперше у 2024 році досягли цільового показника витрат альянсу на оборону у 2% ВВП - це була одна з головних претензій до союзників у Європі.
Лише цього року їхній сукупний військовий бюджет склав $380 млрд.
У 2024 році військовий бюджет США сягнув $886 млрд.
Польща цього року планувала витратити на оборону 4,2% свого ВВП, що є найвищим показником у Північноатлантичному альянсі.
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30.05.2024 05:38 Відповісти
Довгострокове збільшення видатків на оборону вимагає або підвищення податків, або скорочення інших видатків.
"Короткострокові зобов'язання щодо закупівлі військової техніки для України мають бути сплачені за рахунок додаткового боргу. Так історично фінансувалися війни", - пояснив в інтерв'ю DW старший науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel Гюнтер Вольф.
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30.05.2024 05:46 Відповісти
Показник витрат на оборону у 2% вперше був встановлений НАТО у 2014 році після того, як Москва анексувала український Крим.

На саміті НАТО у Вільнюсі лідери країн-членів альянсу погодилися, що військові витрати часто можуть перевищувати 2% ВВП. Німеччина, яка досі намагалася досягти цього рівня, зараз обговорює можливість встановлення цільового показника в 3%, що матиме ще серйозніші наслідки для державних фінансів.
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30.05.2024 06:00 Відповісти
Шведам простіше. Всі ******* локатори шведської розробки. І АВАКС на 100 їхній.
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30.05.2024 11:09 Відповісти
 
 