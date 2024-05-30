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Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, - министр по вопросам Европы Германии Люрманн

Німеччина закликала розпочати переговори з Україною про членство в ЄС

В Германии считают, что Украина выполнила все условия, чтобы начать переговоры по ее вступлению в Европейский Союз.

Об этом заявила государственный министр по делам Европы в министерстве иностранных дел ФРГ Анна Люрманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"С точки зрения федерального правительства, Украина отвечает всем требованиям для того, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в ЕС в июне. Поэтому мы настаиваем на быстром достижении согласия всеми государствами-членами относительно переговорных рамок", - подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля.

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что остались лишь организационные вопросы, связанные с фактическим открытием переговоров о вступлении в ЕС.

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Тепер ждіть коли ****** дозволять розпочати переговори....
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30.05.2024 13:20 Ответить
Круто, виконали умови, щоб із нами почали говорити. Через 10 років може почнуть слухати. Років через 100 - розуміти, що ми хочемо і що в нас тут узагалі відбувається
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30.05.2024 13:23 Ответить
Туреччина не виконала й досі. Не кажучи про Сербію. Що вас дивує? Ми - корумповані напівдикуни.
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30.05.2024 15:05 Ответить
Ну що ж, а от тепер шоу почнеться по повній, до цього це була лише легесенька розминка.
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30.05.2024 13:53 Ответить
Не всі,ще місцеве самоврядування не добили.
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30.05.2024 16:48 Ответить
 
 