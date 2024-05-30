Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС, - міністерка з питань Європи Німеччини Люрманн

У Німеччині вважають, що Україна виконала всі умови, щоб розпочати переговори щодо її вступу в Європейський Союз.

Про це заявила державна міністерка у справах Європи в міністерстві закордонних справ ФРН Анна Люрманн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"З точки зору федерального уряду, Україна відповідає всім вимогам для того, аби мати можливість почати переговори про вступ в ЄС у червні. Тому ми наполягаємо на швидкому досягненні згоди всіма державами-членами щодо переговорних рамок", - наголосила вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня.

Віцепрем'єрка України Стефанішина заявила, що залишилися лише організаційні питання, пов’язані з фактичним відкриттям переговорів про вступ до ЄС.

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