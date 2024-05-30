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Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС, - міністерка з питань Європи Німеччини Люрманн

Німеччина закликала розпочати переговори з Україною про членство в ЄС

У Німеччині вважають, що Україна виконала всі умови, щоб розпочати переговори щодо її вступу в Європейський Союз.

Про це заявила державна міністерка у справах Європи в міністерстві закордонних справ ФРН Анна Люрманн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"З точки зору федерального уряду, Україна відповідає всім вимогам для того, аби мати можливість почати переговори про вступ в ЄС у червні. Тому ми наполягаємо на швидкому досягненні згоди всіма державами-членами щодо переговорних рамок", - наголосила вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня.

Віцепрем'єрка України Стефанішина заявила, що залишилися лише організаційні питання, пов’язані з фактичним відкриттям переговорів про вступ до ЄС.

Читайте: Бельгія підтвердила намір розпочати у червні переговори про вступ України до ЄС

Автор: 

Німеччина (7349) членство в ЄС (1248) Євросоюз (13398)


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Тепер ждіть коли ****** дозволять розпочати переговори....
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30.05.2024 13:20 Відповісти
Круто, виконали умови, щоб із нами почали говорити. Через 10 років може почнуть слухати. Років через 100 - розуміти, що ми хочемо і що в нас тут узагалі відбувається
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30.05.2024 13:23 Відповісти
Туреччина не виконала й досі. Не кажучи про Сербію. Що вас дивує? Ми - корумповані напівдикуни.
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30.05.2024 15:05 Відповісти
Ну що ж, а от тепер шоу почнеться по повній, до цього це була лише легесенька розминка.
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30.05.2024 13:53 Відповісти
Не всі,ще місцеве самоврядування не добили.
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30.05.2024 16:48 Відповісти
 
 