Уже 775 осужденных присоединились к рядам ВСУ, - Офис Генпрокурора

Сейчас 2 402 осужденных подали ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств. На их выполнение 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего желающих присоединиться к армии заключенных оказалось в учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

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