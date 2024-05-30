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Уже 775 осужденных присоединились к рядам ВСУ, - Офис Генпрокурора

Мобілізація засуджених

Сейчас 2 402 осужденных подали ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств. На их выполнение 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего желающих присоединиться к армии заключенных оказалось в учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

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тю а вчора було більше, що не доїхали до частин?
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30.05.2024 13:47 Ответить
Поїхали на навчання в Монако. А хто по простіше - в Мукачівський котел. А самі розумні - в ТЦК.
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30.05.2024 13:51 Ответить
А сколько из низ бывших прокуроров и иных правоохранителей?
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30.05.2024 13:57 Ответить
Оступиться может каждый ,зачем и них делать аналог "шторм Z" с таким подходом лучше тюрьма.
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30.05.2024 20:19 Ответить
 
 