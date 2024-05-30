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Вже 775 засуджених долучилися до лав ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Мобілізація засуджених

Наразі 2 402 засуджених подали клопотання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За участі прокурорів суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1843 таких клопотань. На їх виконання 775 засуджених поступили на службу до лав Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше охочих долучитися до армії в’язнів виявилося в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.

Читайте також: Суд дозволив ще 50 засудженим проходити військову службу

Автор: 

в’язні (334) мобілізація (3053) Офіс Генпрокурора (3247)


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тю а вчора було більше, що не доїхали до частин?
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30.05.2024 13:47 Відповісти
Поїхали на навчання в Монако. А хто по простіше - в Мукачівський котел. А самі розумні - в ТЦК.
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30.05.2024 13:51 Відповісти
А сколько из низ бывших прокуроров и иных правоохранителей?
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30.05.2024 13:57 Відповісти
Оступиться может каждый ,зачем и них делать аналог "шторм Z" с таким подходом лучше тюрьма.
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30.05.2024 20:19 Відповісти
 
 