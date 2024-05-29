Перші мобілізовані засуджені взяли в полон росіянина, - заступниця міністра юстиції Висоцька

Одні з перших в’язнів, що проходять службу в ЗСУ, взяли в полон росіянина.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Висоцька зазначила, що до війська нині долучилися вже понад 600 в’язнів, і це число росте. Станом на 29 травня засуджених, які виявили бажання мобілізуватись, - понад 4 тисячі.

Їхні заяви мають обов’язково розглядати в суді. Перед цим в’язні-добровольці проходять перевірку, військово-лікарську комісію та знайомство з командирами. Заступниця міністра переконує: ініціатива доводить свою ефективність.

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"Засуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано - після перевірки, відповідно до закону. Вони готуватимуться і виконуватимуть важливу для нашої держави роботу. Роботи на фронті багато, не обовʼязково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина", - розповіла Висоцька.

За словами заступниці, де служитимуть колишні в’язні, визначає Міністерство оборони, а втім, запевнила: українська практика не повторює російської.

"З одного боку, ми прийняли виклик не повторити помилки та недемократичні підходи росії. З іншого боку, ми не мали дати засудженим можливість, скажімо так, відслужитись у тилових підрозділах, замінивши своє покарання фактично на свободу. Це теж важливо розуміти, що певний час ці люди мають працювати на державу, а контракт укладається до кінця воєнного стану", - пояснила Висоцька.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.

Президент України Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.