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в’язні (331) мобілізація (2874)

Перші мобілізовані засуджені взяли в полон росіянина, - заступниця міністра юстиції Висоцька

Засуджені в!язні взяли в полон військового РФ

Одні з перших в’язнів, що проходять службу в ЗСУ, взяли в полон росіянина.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Висоцька зазначила, що до війська нині долучилися вже понад 600 в’язнів, і це число росте. Станом на 29 травня засуджених, які виявили бажання мобілізуватись, - понад 4 тисячі.

Їхні заяви мають обов’язково розглядати в суді. Перед цим в’язні-добровольці проходять перевірку, військово-лікарську комісію та знайомство з командирами. Заступниця міністра переконує: ініціатива доводить свою ефективність.

Читайте також: Понад 3 тисячі в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію, - Мін’юст

"Засуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано - після перевірки, відповідно до закону. Вони готуватимуться і виконуватимуть важливу для нашої держави роботу. Роботи на фронті багато, не обовʼязково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина", - розповіла Висоцька.

За словами заступниці, де служитимуть колишні в’язні, визначає Міністерство оборони, а втім, запевнила: українська практика не повторює російської.

"З одного боку, ми прийняли виклик не повторити помилки та недемократичні підходи росії. З іншого боку, ми не мали дати засудженим можливість, скажімо так, відслужитись у тилових підрозділах, замінивши своє покарання фактично на свободу. Це теж важливо розуміти, що певний час ці люди мають працювати на державу, а контракт укладається до кінця воєнного стану", - пояснила Висоцька.

Читайте: Звертаємося до в’язнів максимально зрозумілою мовою, вони більш ідейні, ніж найманці ПВК "Вагнер", - офіцер 67 ОМБР Савченко

Нагадаємо, днями стало відомо, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.

Президент України Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

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Топ коментарі
+38
Ну і що? Має бути все одно бойове злагодження.
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29.05.2024 23:13
+33
Можливо то хтось із тих людей які були військовими в часи АТО
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29.05.2024 23:09
+20
Я у 2022 році через тиждень після мобілізації вже їб..в орків у Бахмуті тому що одразу пішов до батальйону, де я воював у 2015році.
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29.05.2024 23:21
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увага, перехвильовані диванні патріоти ****@ активізувалися
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30.05.2024 01:09 Відповісти
Тобто підготовка тривала 12 днів🤦🤦🤦
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30.05.2024 01:26 Відповісти
а нашо їх тренувати?
вони і так по вбивалову...
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30.05.2024 01:39 Відповісти
Ага, особливо ті, що в супермаркеті ковбасу вкрали щоб поїсти. А наші "самі гуманні суди" засадили їх як за вбивство папи римського.
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30.05.2024 08:48 Відповісти
"Майже щодня Мацука поширював у редакційних чатах теми, які "бажано висвітлювати", а також, як "краще пояснювати" політичні, військові та міжнародні події. Простіше кажучи, "темники". Творчі редакції також отримували списки експертів з контактами, до яких варто звертатися при підготовці новинних і аналітичних матеріалів", - пише видання.
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30.05.2024 02:33 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza (С)

Здається, що або хтось бреше, або порушив закон.

8 травня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 11079−1, який дає змогу деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Вони можуть це зробити тільки після рішення суду і добровільно.

17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Сьогодні заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю hromadske заявила, що засуджені, які долучилися до ЗСУ, нині вже проходять злагодження, а дехто встиг відзначитись тим, що взяв у полон російського військового.

Так їх не навчали, а зразу, вже через 12 днів, після підписання закону президентом кинули в бій? Тому що підготовка мінімум місяць. Цікаво. Дуже цікаво.
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30.05.2024 04:51 Відповісти
Учора. Сьогодні. А що буде завтра?
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30.05.2024 12:44 Відповісти
Вивчивши судові справи та поспілкувавшись з адвокатами, ВВС встановила, як саме кацапськи силовики агітують підозрюваних та обвинувачених йти на війну в обмін на призупинення кримінальної справи, а також вербують обвинувачених перед винесенням вироку.
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30.05.2024 08:04 Відповісти
Ой ***…, а скигліі і соплежуі тут як тут, 12 днів!!!!! да там є такі персонажі , що самі кого хош натренерують так, що свинопаси будуть обісрані бігти світ за очі…
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30.05.2024 08:24 Відповісти
А пісАтелі все пишуть, все не так лише я знаю як!
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30.05.2024 09:07 Відповісти
Не таке ставлення як в кацапів- та да.
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30.05.2024 09:08 Відповісти
ну, що тут коментувати?
всі ж знають імбецила малюську.
то, такі ж в нього зами.
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30.05.2024 10:06 Відповісти
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