РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5795 посетителей онлайн
Новости Война
22 118 113
заключенные (508) мобилизация (2607)

Первые мобилизованные осужденные взяли в плен россиянина, - замминистра юстиции Высоцкая

Засуджені в!язні взяли в полон військового РФ

Одни из первых заключенных, проходящих службу в ВСУ, взяли в плен россиянина.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Высоцкая отметила, что к армии сейчас присоединились уже более 600 заключенных, и это число растет. По состоянию на 29 мая осужденных, которые изъявили желание мобилизоваться, - более 4 тысяч.

Их заявления должны обязательно рассматривать в суде. Перед этим заключенные-добровольцы проходят проверку, военно-врачебную комиссию и знакомство с командирами. Заместитель министра убеждает: инициатива доказывает свою эффективность.

Читайте также: Более 3 тысяч заключенных уже подали заявления на досрочное освобождение в обмен на мобилизацию, - Минюст

"Осужденные, которые идут служить сейчас, делают это абсолютно контролируемо - после проверки, в соответствии с законом. Они будут готовиться и выполнять важную для нашего государства работу. Работы на фронте много, не обязательно с оружием. Но даже если с оружием, у меня уже есть успешный кейс: поступила информация, что одни из первых осужденных взяли в плен россиянина", - рассказала Высоцкая.

По словам заместителя, где будут служить бывшие заключенные, определяет Министерство обороны, а впрочем, заверила: украинская практика не повторяет российской.

"С одной стороны, мы приняли вызов не повторить ошибок и недемократических подходов России. С другой стороны, мы не должны были дать осужденным возможность, скажем так, отслужить в тыловых подразделениях, заменив свое наказание фактически на свободу. Это тоже важно понимать, что определенное время эти люди должны работать на государство, а контракт заключается до конца военного положения", - пояснила Высоцкая.

Читайте также: Обращаемся к заключенным максимально понятным языком, они более идейные, чем наемники ЧВК "Вагнер", - офицер 67 ОМБР Савченко

Напомним, на днях стало известно, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были осуждены за нетяжкие преступления.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
Ну і що? Має бути все одно бойове злагодження.
показать весь комментарий
29.05.2024 23:13
+33
Можливо то хтось із тих людей які були військовими в часи АТО
показать весь комментарий
29.05.2024 23:09
+20
Я у 2022 році через тиждень після мобілізації вже їб..в орків у Бахмуті тому що одразу пішов до батальйону, де я воював у 2015році.
показать весь комментарий
29.05.2024 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
увага, перехвильовані диванні патріоти ****@ активізувалися
показать весь комментарий
30.05.2024 01:09 Ответить
Тобто підготовка тривала 12 днів🤦🤦🤦
показать весь комментарий
30.05.2024 01:26 Ответить
а нашо їх тренувати?
вони і так по вбивалову...
показать весь комментарий
30.05.2024 01:39 Ответить
Ага, особливо ті, що в супермаркеті ковбасу вкрали щоб поїсти. А наші "самі гуманні суди" засадили їх як за вбивство папи римського.
показать весь комментарий
30.05.2024 08:48 Ответить
"Майже щодня Мацука поширював у редакційних чатах теми, які "бажано висвітлювати", а також, як "краще пояснювати" політичні, військові та міжнародні події. Простіше кажучи, "темники". Творчі редакції також отримували списки експертів з контактами, до яких варто звертатися при підготовці новинних і аналітичних матеріалів", - пише видання.
показать весь комментарий
30.05.2024 02:33 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza (С)

Здається, що або хтось бреше, або порушив закон.

8 травня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 11079−1, який дає змогу деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Вони можуть це зробити тільки після рішення суду і добровільно.

17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Сьогодні заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю hromadske заявила, що засуджені, які долучилися до ЗСУ, нині вже проходять злагодження, а дехто встиг відзначитись тим, що взяв у полон російського військового.

Так їх не навчали, а зразу, вже через 12 днів, після підписання закону президентом кинули в бій? Тому що підготовка мінімум місяць. Цікаво. Дуже цікаво.
показать весь комментарий
30.05.2024 04:51 Ответить
Учора. Сьогодні. А що буде завтра?
показать весь комментарий
30.05.2024 12:44 Ответить
Вивчивши судові справи та поспілкувавшись з адвокатами, ВВС встановила, як саме кацапськи силовики агітують підозрюваних та обвинувачених йти на війну в обмін на призупинення кримінальної справи, а також вербують обвинувачених перед винесенням вироку.
показать весь комментарий
30.05.2024 08:04 Ответить
Ой ***…, а скигліі і соплежуі тут як тут, 12 днів!!!!! да там є такі персонажі , що самі кого хош натренерують так, що свинопаси будуть обісрані бігти світ за очі…
показать весь комментарий
30.05.2024 08:24 Ответить
А пісАтелі все пишуть, все не так лише я знаю як!
показать весь комментарий
30.05.2024 09:07 Ответить
Не таке ставлення як в кацапів- та да.
показать весь комментарий
30.05.2024 09:08 Ответить
ну, що тут коментувати?
всі ж знають імбецила малюську.
то, такі ж в нього зами.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 