Шольц в очередной раз выступил против отправки немецких войск в Украину.
Канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против развертывания немецких войск на территории Украины. По его мнению, это означало бы участие страны в войне против РФ.
Об этом пишет n-tv, передает Цензор.НЕТ.
Шольц также не поддержал участие в возможной миссии по обеспечению ПВО над частью украинских областей.
Канцлер Германии считает, что такая помощь будет означать участие Германии в войне против России, что, по его мнению, необходимо предотвратить.
"Мы не хотим идти туда (в Украину - ред.) с нашими солдатами", - заявил Шольц.
Это касается и "безрассудного" предложения о бесполетной зоне, добавил немецкий канцлер.
Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.
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Оскар Вам, за кращий анекдот 2024 року.
і гранатометів, не дам! і гармат, не дам! і танків, взагалі, не дам! і стріляти забороняю!
тепер, за солдат заговорив.
значить, дуже скоро, ганс, граючі на губній гармошці, мій милий андерсен, насадить ванєчку на штик. десь, під харковом.