Шольц в очередной раз выступил против отправки немецких войск в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против развертывания немецких войск на территории Украины. По его мнению, это означало бы участие страны в войне против РФ.

Об этом пишет n-tv, передает Цензор.НЕТ.

Шольц также не поддержал участие в возможной миссии по обеспечению ПВО над частью украинских областей.

Канцлер Германии считает, что такая помощь будет означать участие Германии в войне против России, что, по его мнению, необходимо предотвратить.

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"Мы не хотим идти туда (в Украину - ред.) с нашими солдатами", - заявил Шольц.

Это касается и "безрассудного" предложения о бесполетной зоне, добавил немецкий канцлер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

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