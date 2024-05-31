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Шольц в очередной раз выступил против отправки немецких войск в Украину.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против развертывания немецких войск на территории Украины. По его мнению, это означало бы участие страны в войне против РФ.

Об этом пишет n-tv, передает Цензор.НЕТ.

Шольц также не поддержал участие в возможной миссии по обеспечению ПВО над частью украинских областей.

Канцлер Германии считает, что такая помощь будет означать участие Германии в войне против России, что, по его мнению, необходимо предотвратить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц против применения немецкого оружия для ударов по России

"Мы не хотим идти туда (в Украину - ред.) с нашими солдатами", - заявил Шольц.

Это касается и "безрассудного" предложения о бесполетной зоне, добавил немецкий канцлер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Однопартийцы Шольца призвали к защите неба Украины с территории НАТО

Автор: 

Германия (6952) военнослужащие (6133) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+6
Ахахааха!
Оскар Вам, за кращий анекдот 2024 року.
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31.05.2024 12:34
+5
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31.05.2024 12:37
+3
Ой гер-пане не зарікайся, бо може таке трапитися що доведеться на території НАТО воювати.
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31.05.2024 12:27
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Ніхто не хоче. Але росіюшка дуже просить ріzдюлів...
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31.05.2024 12:26 Ответить
Ой гер-пане не зарікайся, бо може таке трапитися що доведеться на території НАТО воювати.
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31.05.2024 12:27 Ответить
Хош, не хош, а прідьоцца
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31.05.2024 12:28 Ответить
Кончится тем, что немцы плюнут на Шольца и сами рванут в бой!
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31.05.2024 12:28 Ответить
Ахахааха!
Оскар Вам, за кращий анекдот 2024 року.
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31.05.2024 12:34 Ответить
от ковбаса ліверна, хитрюча.
і гранатометів, не дам! і гармат, не дам! і танків, взагалі, не дам! і стріляти забороняю!
тепер, за солдат заговорив.
значить, дуже скоро, ганс, граючі на губній гармошці, мій милий андерсен, насадить ванєчку на штик. десь, під харковом.
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31.05.2024 12:29 Ответить
він просто чекає на перший крок з боку США. як вчора - Штати дозволили своєю зброєю лупити по прикордонному оркостану, Шольц буквально за кілька годин зробив подібну заяву.
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31.05.2024 12:37 Ответить
Гєр шольц сцить, що пуйло йому цього не пробачить та не візьме на роботу у газпром/лукойл/пєрьмнєфть тощо.
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31.05.2024 12:34 Ответить
та нікого уже туди брати не будуть. якщо будуть, то то вже робитимуть мабуть китайці.
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31.05.2024 12:38 Ответить
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31.05.2024 12:37 Ответить
гаразд, вмовив...обійдемось без військ, тим більш вони не боєзднатні..але все інше навалюй!
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31.05.2024 12:38 Ответить
Скоро этого шмальца скинут на выборах!
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31.05.2024 12:54 Ответить
вермахт не треба люфтваффе давай
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31.05.2024 13:10 Ответить
Так Украіна проти рашки маленька - потрібна і допомога солдатами
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31.05.2024 13:15 Ответить
Дійсно, а чому Німеччина має посилати в Україну свої війська, коли третина мільйона укр ухилянтів зараз знаходиться у Німеччині.
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31.05.2024 13:55 Ответить
Шкода, що канцлери рівня Рейхсканцлера Адольфа Гітлера народжуються лише раз на тисячоліття.А.Гітлер мабуть тарабанить кістками у домовині від діянь своїх тупих і бездарних послідовників і послідовниць.
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31.05.2024 16:37 Ответить
 
 