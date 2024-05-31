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Шольц вкотре виступив проти відправлення німецьких військ в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти розгортання німецьких військ на території України. На його думку, це означало б участь країни у війні проти РФ.

Про це пише n-tv, передає Цензор.НЕТ.

Шольц також не підтримав участь у можливій місії із забезпечення ППО над частиною українських областей.

Канцлер Німеччини вважає, що така допомога означатиме участь Німеччини у війні проти Росії, чому, на його думку, необхідно запобігти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц проти застосування німецької зброї для ударів по Росії

"Ми не хочемо йти туди (в Україну - ред.) з нашими солдатами", - заявив Шольц.

Це стосується і "безрозсудної" пропозиції про безпольотну зону, додав німецький канцлер.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Однопартійці Шольца закликали до захисту неба України з території НАТО

Автор: 

Німеччина (7349) військовослужбовці (4743) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+6
Ахахааха!
Оскар Вам, за кращий анекдот 2024 року.
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31.05.2024 12:34
+5
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31.05.2024 12:37
+3
Ой гер-пане не зарікайся, бо може таке трапитися що доведеться на території НАТО воювати.
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31.05.2024 12:27
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Ніхто не хоче. Але росіюшка дуже просить ріzдюлів...
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31.05.2024 12:26 Відповісти
Ой гер-пане не зарікайся, бо може таке трапитися що доведеться на території НАТО воювати.
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31.05.2024 12:27 Відповісти
Хош, не хош, а прідьоцца
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31.05.2024 12:28 Відповісти
Кончится тем, что немцы плюнут на Шольца и сами рванут в бой!
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31.05.2024 12:28 Відповісти
Ахахааха!
Оскар Вам, за кращий анекдот 2024 року.
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31.05.2024 12:34 Відповісти
от ковбаса ліверна, хитрюча.
і гранатометів, не дам! і гармат, не дам! і танків, взагалі, не дам! і стріляти забороняю!
тепер, за солдат заговорив.
значить, дуже скоро, ганс, граючі на губній гармошці, мій милий андерсен, насадить ванєчку на штик. десь, під харковом.
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31.05.2024 12:29 Відповісти
він просто чекає на перший крок з боку США. як вчора - Штати дозволили своєю зброєю лупити по прикордонному оркостану, Шольц буквально за кілька годин зробив подібну заяву.
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31.05.2024 12:37 Відповісти
Гєр шольц сцить, що пуйло йому цього не пробачить та не візьме на роботу у газпром/лукойл/пєрьмнєфть тощо.
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31.05.2024 12:34 Відповісти
та нікого уже туди брати не будуть. якщо будуть, то то вже робитимуть мабуть китайці.
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31.05.2024 12:38 Відповісти
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31.05.2024 12:37 Відповісти
гаразд, вмовив...обійдемось без військ, тим більш вони не боєзднатні..але все інше навалюй!
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31.05.2024 12:38 Відповісти
Скоро этого шмальца скинут на выборах!
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31.05.2024 12:54 Відповісти
вермахт не треба люфтваффе давай
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31.05.2024 13:10 Відповісти
Так Украіна проти рашки маленька - потрібна і допомога солдатами
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31.05.2024 13:15 Відповісти
Дійсно, а чому Німеччина має посилати в Україну свої війська, коли третина мільйона укр ухилянтів зараз знаходиться у Німеччині.
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31.05.2024 13:55 Відповісти
Шкода, що канцлери рівня Рейхсканцлера Адольфа Гітлера народжуються лише раз на тисячоліття.А.Гітлер мабуть тарабанить кістками у домовині від діянь своїх тупих і бездарних послідовників і послідовниць.
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31.05.2024 16:37 Відповісти
 
 