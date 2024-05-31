Шольц вкотре виступив проти відправлення німецьких військ в Україну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти розгортання німецьких військ на території України. На його думку, це означало б участь країни у війні проти РФ.
Про це пише n-tv, передає Цензор.НЕТ.
Шольц також не підтримав участь у можливій місії із забезпечення ППО над частиною українських областей.
Канцлер Німеччини вважає, що така допомога означатиме участь Німеччини у війні проти Росії, чому, на його думку, необхідно запобігти.
"Ми не хочемо йти туди (в Україну - ред.) з нашими солдатами", - заявив Шольц.
Це стосується і "безрозсудної" пропозиції про безпольотну зону, додав німецький канцлер.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.
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Оскар Вам, за кращий анекдот 2024 року.
і гранатометів, не дам! і гармат, не дам! і танків, взагалі, не дам! і стріляти забороняю!
тепер, за солдат заговорив.
значить, дуже скоро, ганс, граючі на губній гармошці, мій милий андерсен, насадить ванєчку на штик. десь, під харковом.