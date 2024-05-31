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Великобритания не дала 100% разрешения на применение Storm Shadow по территории РФ, - Зеленский

Ракети Storm Shadow

Украина не получила полного подтверждения от представителей правительства Великобритании, что ВСУ имеют возможность использовать дальнобойное оружие, в частности ракеты Storm Shadow, против целей на территории России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания не дала 100% разрешения на это. Мы дважды поднимали этот вопрос. Не получили подтверждения от главы МИД", - сказал он.

Президент допустил, что окончательное решение зависит от консенсуса партнеров, в частности от США.

Ранее советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Украина с разрешения Великобритании уже наносила удары по территории РФ ракетами Storm Shadow.

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Автор: 

Великобритания (4952) Зеленский Владимир (20343) оружие (10215) ракеты (3568)


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Топ комментарии
+19
А тепер слідкуйте за логікою цього клована. Завжди в своїх спітчах він наголошує лише про те , чого немає, що не дали і т.д. Це дуже багато що говорить про людину , про її справжню мету та її бажання. Тобто умвоно 10 країн дали знрлу , але в спітчах він наголошує лише на тому , хто не дав.
Його справжня мета - не бити по рф.
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31.05.2024 12:54
+11
Психологічно він ципляється за будь-які зачіпки, щось щоб йти до справжньої мети. І ця мета - не бити по рф.
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31.05.2024 12:58
+7
дурачка просроченного уже никто не слушает, так он решил в СМИ изрыгнуть, что низзя!
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31.05.2024 13:01
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Правила форума Совет форумчан
ну і 50% теж норм. кожною другою ракетою можна шмаляти.
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31.05.2024 12:51 Ответить
Єрмак сказав: - "ніззя", а то коксу на дасть.
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31.05.2024 13:14 Ответить
Ну хоч 73% дала ?😜
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31.05.2024 12:52 Ответить
Може треба не двічі, а десятеро
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31.05.2024 12:53 Ответить
А тепер слідкуйте за логікою цього клована. Завжди в своїх спітчах він наголошує лише про те , чого немає, що не дали і т.д. Це дуже багато що говорить про людину , про її справжню мету та її бажання. Тобто умвоно 10 країн дали знрлу , але в спітчах він наголошує лише на тому , хто не дав.
Його справжня мета - не бити по рф.
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31.05.2024 12:54 Ответить
Психологічно він ципляється за будь-які зачіпки, щось щоб йти до справжньої мети. І ця мета - не бити по рф.
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31.05.2024 12:58 Ответить
Хто-б сумнівався! Писав же уже не раз - "Зеленський ЗМУШЕНИЙ виконувать політику Порошенка з протистояння Росії Бо інакше українці повісять на Хрещатику!
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31.05.2024 13:21 Ответить
В даному випадку клоун явно ти. Яка нам різниця що, наприклад Канада дозволить атакувати територію рашистів, якщо в нас є тільки ATACAMS (США) і Storm Shadow (Британія). Все остальне не достане нічого.
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31.05.2024 13:40 Ответить
Хтось читає жовту пресу для лохів типу гардіан чи московський комсомолєц? В Англії теж не читають, от воно і свистить там як хоче, бо ніхто не впіймає на брехні
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31.05.2024 15:09 Ответить
На пол шишечки.😃
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31.05.2024 12:54 Ответить
на пол-белгорода
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31.05.2024 12:57 Ответить
А таваріщ кім чен ин більш рішучий, аніж пан Ріші Сунак...
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31.05.2024 12:54 Ответить
заїб..ли!
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31.05.2024 12:56 Ответить
Тут можна, тут ніззя, а тут рибу загортаємо і ведем переговори про формулу миру...
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31.05.2024 12:56 Ответить
Дайте вгадаю, заборонили бити безпосередньо по божевільному діду?
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31.05.2024 12:57 Ответить
Маленькій дитині ось скажеш, що за тиждень якийсь подарунок на неї чекає, то вона твоєму мозку за цей тиждень тобі влаштує іспанську інквізіцію - а коли? а може вже? а що там? а что, *ля, если нет?

Тут аналогічно, то з кримським мостом, то з контрнаступом, то з цими ударами. Начебто відразу після цього факту всі проблеми вирішаться
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31.05.2024 12:58 Ответить
На свої коментарі звертать увагу не пробував? Адже у тебе приблизно те саме!
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31.05.2024 13:25 Ответить
дурачка просроченного уже никто не слушает, так он решил в СМИ изрыгнуть, что низзя!
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31.05.2024 13:01 Ответить
Щось Зеленський не правильно зрозумів британців ,
так як вчора був дозвіл , а сьогодні ні😡
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31.05.2024 13:02 Ответить
А урапатріоти вже встигли перемогу рознести де тільки можна...
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31.05.2024 13:02 Ответить
Як це розуміти? Як те, що дівчина хлопцю на 100 відсоткія+в не дала? 🤔 Якийсь абсурд! Тут або дала, або не дала. Важко уявити, що при дозволі скчжімо 73 відсотки 73 ракети щапустять по кацапії, а 27 - по ТОТ. Хто ці відсотки контролювати буде? 🤔 Але знаючи Зєлєнского і його уміння "ясно і чітко" висловлювчти свої хаотичні думки, підозрюю, що про жодні відсотки британці мову не вели.
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31.05.2024 13:06 Ответить
А що каже посол України у Великій Британії?
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31.05.2024 13:08 Ответить
Сфотографувався от з генералом Кривоносом на днях.
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31.05.2024 13:11 Ответить
Йому там зручно.
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31.05.2024 13:11 Ответить
Залужному до посла ще рости та рости.
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31.05.2024 13:19 Ответить
таунхаус
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31.05.2024 13:48 Ответить
і це країна, що забрала нашу яз, ракети і літаки....
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31.05.2024 13:13 Ответить
Може йому ще паперу з підписами та печатками дати? Ото вже петляє не хоче брати на себе відповідальність! Іди у відставку! Ти так і не дозрів до ''державного мужа''! Та ще й прострочений! Іди геть, недопрезидент!
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31.05.2024 13:13 Ответить
Псих. гра: "ТАК, АЛЕ..."
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31.05.2024 13:16 Ответить
це вже як в тому анекдоті " куме ви чий кум, мій чи ведмедя"?
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31.05.2024 13:43 Ответить
Дозвіли можна рахувати в відсотках? Вперше чую.

Тоді зробимо так - а на скільки відсотків Зеленський президент?
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31.05.2024 13:54 Ответить
перепрошую, а скільки відсотків дала?
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31.05.2024 14:17 Ответить
Ну, для Storm Shadow пока местных целей вполне хватает, даже их будет не хватать..
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31.05.2024 14:17 Ответить
щось там йєрмак відволікся неякісний текст пише для зе)
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31.05.2024 14:20 Ответить
Конституція України передбачає пʼятирічний термін президенства! І після 20 травня ніякого Президента в нас зараз немає юридично (а по факту його й не було пʼять минулих років, адже єрмака ніхто нікуди не обирав)!
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31.05.2024 14:52 Ответить
А який дозвол отримала Україна? - "на пол шишечки"? Кажіть чесно - Великобританіядозвол не дала.
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31.05.2024 16:38 Ответить
Путін повинен сидіти із жорстоким запором (закрепом) на чемодані і терти лоба:
так дозволили лупити по Росії із Шторм-Шедоу, чи ні.
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31.05.2024 17:19 Ответить
 
 