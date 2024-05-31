Великобритания не дала 100% разрешения на применение Storm Shadow по территории РФ, - Зеленский

Украина не получила полного подтверждения от представителей правительства Великобритании, что ВСУ имеют возможность использовать дальнобойное оружие, в частности ракеты Storm Shadow, против целей на территории России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания не дала 100% разрешения на это. Мы дважды поднимали этот вопрос. Не получили подтверждения от главы МИД", - сказал он.

Президент допустил, что окончательное решение зависит от консенсуса партнеров, в частности от США.

Ранее советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Украина с разрешения Великобритании уже наносила удары по территории РФ ракетами Storm Shadow.

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