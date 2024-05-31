Великобритания не дала 100% разрешения на применение Storm Shadow по территории РФ, - Зеленский
Украина не получила полного подтверждения от представителей правительства Великобритании, что ВСУ имеют возможность использовать дальнобойное оружие, в частности ракеты Storm Shadow, против целей на территории России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
"Великобритания не дала 100% разрешения на это. Мы дважды поднимали этот вопрос. Не получили подтверждения от главы МИД", - сказал он.
Президент допустил, что окончательное решение зависит от консенсуса партнеров, в частности от США.
Ранее советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Украина с разрешения Великобритании уже наносила удары по территории РФ ракетами Storm Shadow.
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Його справжня мета - не бити по рф.
Тут аналогічно, то з кримським мостом, то з контрнаступом, то з цими ударами. Начебто відразу після цього факту всі проблеми вирішаться
так як вчора був дозвіл , а сьогодні ні😡
Тоді зробимо так - а на скільки відсотків Зеленський президент?
так дозволили лупити по Росії із Шторм-Шедоу, чи ні.