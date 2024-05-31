Велика Британія не дала 100% дозволу на застосування Storm Shadow по території РФ, - Зеленський
Україна не отримала повного підтвердження від представників уряду Великої Британії, що ЗСУ мають можливість використовувати далекобійну зброю, зокрема ракети Storm Shadow, проти цілей на території Росії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
"Великобританія не дала 100% дозволу на це. Ми двічі порушували це питання. Не отримали підтвердження від голови МЗС", - сказав він.
Президент допустив, що остаточне рішення залежить від консенсусу партнерів, зокрема від США.
Раніше радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак заявив, що Україна з дозволу Великої Британії вже завдавала ударів по території РФ ракетами Storm Shadow.
Топ коментарі
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Його справжня мета - не бити по рф.
Тут аналогічно, то з кримським мостом, то з контрнаступом, то з цими ударами. Начебто відразу після цього факту всі проблеми вирішаться
так як вчора був дозвіл , а сьогодні ні😡
Тоді зробимо так - а на скільки відсотків Зеленський президент?
так дозволили лупити по Росії із Шторм-Шедоу, чи ні.