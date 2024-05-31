Велика Британія не дала 100% дозволу на застосування Storm Shadow по території РФ, - Зеленський

Україна не отримала повного підтвердження від представників уряду Великої Британії, що ЗСУ мають можливість використовувати далекобійну зброю, зокрема ракети Storm Shadow, проти цілей на території Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Великобританія не дала 100% дозволу на це. Ми двічі порушували це питання. Не отримали підтвердження від голови МЗС", - сказав він.

Президент допустив, що остаточне рішення залежить від консенсусу партнерів, зокрема від США.

Раніше радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак заявив, що Україна з дозволу Великої Британії вже завдавала ударів по території РФ ракетами Storm Shadow.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія надіслала пакет допомоги для зміцнення ППО України