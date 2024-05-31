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Велика Британія не дала 100% дозволу на застосування Storm Shadow по території РФ, - Зеленський

Ракети Storm Shadow

Україна не отримала повного підтвердження від представників уряду Великої Британії, що ЗСУ мають можливість використовувати далекобійну зброю, зокрема ракети Storm Shadow, проти цілей на території Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Великобританія не дала 100% дозволу на це. Ми двічі порушували це питання. Не отримали підтвердження від голови МЗС", - сказав він. 

Президент допустив, що остаточне рішення залежить від консенсусу партнерів, зокрема від США.

Раніше радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак заявив, що Україна з дозволу Великої Британії вже завдавала ударів по території РФ ракетами Storm Shadow.

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Автор: 

Велика Британія (5575) Зеленський Володимир (23803) зброя (7460) ракети (4022)


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Топ коментарі
+19
А тепер слідкуйте за логікою цього клована. Завжди в своїх спітчах він наголошує лише про те , чого немає, що не дали і т.д. Це дуже багато що говорить про людину , про її справжню мету та її бажання. Тобто умвоно 10 країн дали знрлу , але в спітчах він наголошує лише на тому , хто не дав.
Його справжня мета - не бити по рф.
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31.05.2024 12:54
+11
Психологічно він ципляється за будь-які зачіпки, щось щоб йти до справжньої мети. І ця мета - не бити по рф.
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31.05.2024 12:58
+7
дурачка просроченного уже никто не слушает, так он решил в СМИ изрыгнуть, что низзя!
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31.05.2024 13:01
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ну і 50% теж норм. кожною другою ракетою можна шмаляти.
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31.05.2024 12:51 Відповісти
Єрмак сказав: - "ніззя", а то коксу на дасть.
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31.05.2024 13:14 Відповісти
Ну хоч 73% дала ?😜
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31.05.2024 12:52 Відповісти
Може треба не двічі, а десятеро
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31.05.2024 12:53 Відповісти
А тепер слідкуйте за логікою цього клована. Завжди в своїх спітчах він наголошує лише про те , чого немає, що не дали і т.д. Це дуже багато що говорить про людину , про її справжню мету та її бажання. Тобто умвоно 10 країн дали знрлу , але в спітчах він наголошує лише на тому , хто не дав.
Його справжня мета - не бити по рф.
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31.05.2024 12:54 Відповісти
Психологічно він ципляється за будь-які зачіпки, щось щоб йти до справжньої мети. І ця мета - не бити по рф.
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31.05.2024 12:58 Відповісти
Хто-б сумнівався! Писав же уже не раз - "Зеленський ЗМУШЕНИЙ виконувать політику Порошенка з протистояння Росії Бо інакше українці повісять на Хрещатику!
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31.05.2024 13:21 Відповісти
В даному випадку клоун явно ти. Яка нам різниця що, наприклад Канада дозволить атакувати територію рашистів, якщо в нас є тільки ATACAMS (США) і Storm Shadow (Британія). Все остальне не достане нічого.
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31.05.2024 13:40 Відповісти
Хтось читає жовту пресу для лохів типу гардіан чи московський комсомолєц? В Англії теж не читають, от воно і свистить там як хоче, бо ніхто не впіймає на брехні
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31.05.2024 15:09 Відповісти
На пол шишечки.😃
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31.05.2024 12:54 Відповісти
на пол-белгорода
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31.05.2024 12:57 Відповісти
А таваріщ кім чен ин більш рішучий, аніж пан Ріші Сунак...
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31.05.2024 12:54 Відповісти
заїб..ли!
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31.05.2024 12:56 Відповісти
Тут можна, тут ніззя, а тут рибу загортаємо і ведем переговори про формулу миру...
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31.05.2024 12:56 Відповісти
Дайте вгадаю, заборонили бити безпосередньо по божевільному діду?
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31.05.2024 12:57 Відповісти
Маленькій дитині ось скажеш, що за тиждень якийсь подарунок на неї чекає, то вона твоєму мозку за цей тиждень тобі влаштує іспанську інквізіцію - а коли? а може вже? а що там? а что, *ля, если нет?

Тут аналогічно, то з кримським мостом, то з контрнаступом, то з цими ударами. Начебто відразу після цього факту всі проблеми вирішаться
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31.05.2024 12:58 Відповісти
На свої коментарі звертать увагу не пробував? Адже у тебе приблизно те саме!
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31.05.2024 13:25 Відповісти
дурачка просроченного уже никто не слушает, так он решил в СМИ изрыгнуть, что низзя!
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31.05.2024 13:01 Відповісти
Щось Зеленський не правильно зрозумів британців ,
так як вчора був дозвіл , а сьогодні ні😡
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31.05.2024 13:02 Відповісти
А урапатріоти вже встигли перемогу рознести де тільки можна...
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31.05.2024 13:02 Відповісти
Як це розуміти? Як те, що дівчина хлопцю на 100 відсоткія+в не дала? 🤔 Якийсь абсурд! Тут або дала, або не дала. Важко уявити, що при дозволі скчжімо 73 відсотки 73 ракети щапустять по кацапії, а 27 - по ТОТ. Хто ці відсотки контролювати буде? 🤔 Але знаючи Зєлєнского і його уміння "ясно і чітко" висловлювчти свої хаотичні думки, підозрюю, що про жодні відсотки британці мову не вели.
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31.05.2024 13:06 Відповісти
А що каже посол України у Великій Британії?
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31.05.2024 13:08 Відповісти
Сфотографувався от з генералом Кривоносом на днях.
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31.05.2024 13:11 Відповісти
Йому там зручно.
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31.05.2024 13:11 Відповісти
Залужному до посла ще рости та рости.
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31.05.2024 13:19 Відповісти
таунхаус
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31.05.2024 13:48 Відповісти
і це країна, що забрала нашу яз, ракети і літаки....
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31.05.2024 13:13 Відповісти
Може йому ще паперу з підписами та печатками дати? Ото вже петляє не хоче брати на себе відповідальність! Іди у відставку! Ти так і не дозрів до ''державного мужа''! Та ще й прострочений! Іди геть, недопрезидент!
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31.05.2024 13:13 Відповісти
Псих. гра: "ТАК, АЛЕ..."
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31.05.2024 13:16 Відповісти
це вже як в тому анекдоті " куме ви чий кум, мій чи ведмедя"?
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31.05.2024 13:43 Відповісти
Дозвіли можна рахувати в відсотках? Вперше чую.

Тоді зробимо так - а на скільки відсотків Зеленський президент?
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31.05.2024 13:54 Відповісти
перепрошую, а скільки відсотків дала?
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31.05.2024 14:17 Відповісти
Ну, для Storm Shadow пока местных целей вполне хватает, даже их будет не хватать..
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31.05.2024 14:17 Відповісти
щось там йєрмак відволікся неякісний текст пише для зе)
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31.05.2024 14:20 Відповісти
Конституція України передбачає пʼятирічний термін президенства! І після 20 травня ніякого Президента в нас зараз немає юридично (а по факту його й не було пʼять минулих років, адже єрмака ніхто нікуди не обирав)!
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31.05.2024 14:52 Відповісти
А який дозвол отримала Україна? - "на пол шишечки"? Кажіть чесно - Великобританіядозвол не дала.
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31.05.2024 16:38 Відповісти
Путін повинен сидіти із жорстоким запором (закрепом) на чемодані і терти лоба:
так дозволили лупити по Росії із Шторм-Шедоу, чи ні.
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31.05.2024 17:19 Відповісти
 
 