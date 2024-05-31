Россияне усиливают защиту на железных дорогах юга Украины из-за диверсий, - Центр нацсопротивления

Российские захватчики усиливают защиту на железных дорогах временно оккупированного юга Украины из-за постоянных диверсий партизан. В частности, оккупанты ввели усиленный режим несения службы на железнодорожных станциях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказывает ЦНС, вдоль железнодорожных путей на временно оккупированной территории юга Украины захватчики активно устанавливают дополнительные меры безопасности и средства видеонаблюдения. Кроме этого, на станциях введен усиленный режим несения службы. Также захватчики проверяют как грузовые так и пассажирские поезда.

"Все направлено на усиление мер безопасности, и даже в техническом секторе установлено постоянное дежурство оперативников. На станциях ввели усиленный режим несения службы, с особым вниманием к контролю фото и видеозаписей. Проверяют как грузовые так и пассажирские поезда", - говорится в сообщении ЦНС.

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Нацсопротивление добавляет, что украинское подполье на временно захваченных территориях очень активно сопротивляется.

"Известно о не одном взорванном грузовом поезде врагов, который вывозил с оккупированных территорий Украины руду, зерно и поврежденную технику", - добавляют в ЦНС.

Ранее ЦНС сообщал, что во временно оккупированном Крыму захватчики планируют изъять более 950 земельных участков на нужды Минобороны РФ.

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