Росіяни посилюють захист на залізницях ТОТ півдня України через диверсії, - Центр нацспротиву

Російські загарбники посилюють захист на залізницях тимчасово окупованого півдня України через постійні диверсії партизанів. Зокрема, окупанти запровадили посилений режим несення служби на залізничних станціях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповідає ЦНС, вздовж залізничних шляхів на тимчасово окупованій території півдня України загарбники активно встановлюють додаткові заходи безпеки та засоби відеоспостереження. Крім цього, на станціях запроваджено посилений режим несення служби. Також загарбники перевіряють як вантажні так і пасажирські потяги.

"Усе спрямовано на посилення заходів безпеки, і навіть у технічному секторі встановлено постійне чергування оперативників. На станціях запровадили посилений режим несення служби, з особливою увагою до контролю фото та відеозаписів. Перевіряють як вантажні так і пасажирські потяги", - йдеться у повідомленні ЦНС.

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Нацспротив додає, що українське підпілля на тимчасово захоплених територіях дуже активно чинить спротив.

"Відомо про не один підірваний вантажний потяг ворогів, який вивозив з окупованих територій України руду, зерно та пошкоджену техніку", - додають у ЦНС.

Раніше ЦНС повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму загарбники планують вилучити понад 950 земельних ділянок на потреби Міноборони РФ.

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