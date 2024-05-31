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Кулеба в разговоре с Блинкеном приветствовал решение США о разрешении Украине на удары по РФ: Это своевременный шаг в правильном направлении

Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном

В пятницу, 31 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Во время беседы Кулеба поблагодарил главу Госдепа за разрешение США бить американским оружием по территории России.

Об этом глава МИД Украины сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба назвал решение США о разрешении Украине на удары по РФ американским оружием "своевременным шагом в правильном направлении".

"Я поговорил с Энтони Блинкеном и приветствовал недавнее решение США, которое позволяет Украине лучше защищаться от российских атак. Это своевременный шаг в правильном направлении", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, дипломаты обсудили последние шаги, предпринятые для обеспечения поставок дополнительных систем Patriot в Украину.

"Команды президентов Зеленского и Байдена работают на всех уровнях для скорейшего решения этого вопроса", - сказал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, его разговор с Блинкеном также был сосредоточен на подготовке к предстоящему Глобальному саммиту мира в Швейцарии и саммиту НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.

Напомним, что во время пресс-конференции в Праге, 31 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России. Однако, как стало известно впоследствии, разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

Читайте также: GMLRS, HIMARS, но не ATACMS: The Wall Street Journal узнало, каким оружием Украине разрешили бить по РФ

Автор: 

оружие (10215) США (26620) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+3
Дякуємо, Тоні!
Дякуємо США !
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31.05.2024 23:47
+2
*рмак может в отпуске?
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01.06.2024 00:07
+1
Кулеба вміє говорити?! А чого ж з 24.02.2022 року мовчав на всіх переговорах? Мабуть кеди тисли на мозок!
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01.06.2024 00:01
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Дякуємо, Тоні!
Дякуємо США !
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31.05.2024 23:47 Ответить
Блінкін і Саліван (!!!!) провернули дозвіл на використання американської зброї "миттєво" за американськими мірками - за ДВА дня !!!

https://www.youtube.com/watch?v=Gk-bsRrRYrQ
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01.06.2024 00:21 Ответить
ти оговтався...?\надовго...?\
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01.06.2024 00:17 Ответить
Кулеба вміє говорити?! А чого ж з 24.02.2022 року мовчав на всіх переговорах? Мабуть кеди тисли на мозок!
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01.06.2024 00:01 Ответить
*рмак может в отпуске?
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01.06.2024 00:07 Ответить
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01.06.2024 00:15 Ответить
Дозвіл США Україні наносити удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.
Про це розповів директор із питань Європи Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер .
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01.06.2024 06:57 Ответить
А ви взагалі збираєтеся бити!?
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01.06.2024 07:09 Ответить
можна я разочек ударю ?
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01.06.2024 07:48 Ответить
Це не своєчасний, а дуже запізнілий крок. Кажи правду, Кулеба.
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01.06.2024 10:09 Ответить
 
 