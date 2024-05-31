Кулеба в разговоре с Блинкеном приветствовал решение США о разрешении Украине на удары по РФ: Это своевременный шаг в правильном направлении

В пятницу, 31 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Во время беседы Кулеба поблагодарил главу Госдепа за разрешение США бить американским оружием по территории России.

Об этом глава МИД Украины сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба назвал решение США о разрешении Украине на удары по РФ американским оружием "своевременным шагом в правильном направлении".

"Я поговорил с Энтони Блинкеном и приветствовал недавнее решение США, которое позволяет Украине лучше защищаться от российских атак. Это своевременный шаг в правильном направлении", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, дипломаты обсудили последние шаги, предпринятые для обеспечения поставок дополнительных систем Patriot в Украину.

"Команды президентов Зеленского и Байдена работают на всех уровнях для скорейшего решения этого вопроса", - сказал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, его разговор с Блинкеном также был сосредоточен на подготовке к предстоящему Глобальному саммиту мира в Швейцарии и саммиту НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.

Напомним, что во время пресс-конференции в Праге, 31 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России. Однако, как стало известно впоследствии, разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

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