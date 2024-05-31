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Кулеба в розмові з Блінкеном привітав рішення США щодо дозволу Україні на удари по РФ: Це своєчасний крок у правильному напрямку

Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном

У п’ятницю, 31 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Під час бесіди Кулеба подякував очільнику Держдепу за дозвіл США бити американською зброєю по території Росії.

Про це очільник МЗС України повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба назвав рішення США щодо дозволу Україні на удари по РФ американською зброєю "своєчасним кроком у правильному напрямку".

"Я поговорив з Ентоні Блінкеном і привітав нещодавнє рішення США, яке дозволяє Україні краще захищатися від російських атак. Це своєчасний крок у правильному напряму", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Крім цього, дипломати обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення постачання додаткових систем Patriot в Україну.

"Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання", - сказав очільник МЗС України.

За словами Кулеби, його розмова з Блінкеном також була зосереджена на підготовці до майбутнього Глобального саміту миру у Швейцарії та саміту НАТО у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня.

Нагадаємо, що під час пресконференції у Празі, 31 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії. Проте, як стало відомо згодом, дозвіл США Україні наносити удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS. 

Читайте також: GMLRS, HIMARS, але не ATACMS: The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю Україні дозволили бити по РФ

Автор: 

зброя (7461) США (22799) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+3
Дякуємо, Тоні!
Дякуємо США !
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31.05.2024 23:47
+2
*рмак может в отпуске?
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01.06.2024 00:07
+1
Кулеба вміє говорити?! А чого ж з 24.02.2022 року мовчав на всіх переговорах? Мабуть кеди тисли на мозок!
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01.06.2024 00:01
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Дякуємо, Тоні!
Дякуємо США !
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31.05.2024 23:47 Відповісти
Блінкін і Саліван (!!!!) провернули дозвіл на використання американської зброї "миттєво" за американськими мірками - за ДВА дня !!!

https://www.youtube.com/watch?v=Gk-bsRrRYrQ
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01.06.2024 00:21 Відповісти
ти оговтався...?\надовго...?\
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01.06.2024 00:17 Відповісти
Кулеба вміє говорити?! А чого ж з 24.02.2022 року мовчав на всіх переговорах? Мабуть кеди тисли на мозок!
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01.06.2024 00:01 Відповісти
*рмак может в отпуске?
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01.06.2024 00:07 Відповісти
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01.06.2024 00:15 Відповісти
Дозвіл США Україні наносити удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.
Про це розповів директор із питань Європи Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер .
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01.06.2024 06:57 Відповісти
А ви взагалі збираєтеся бити!?
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01.06.2024 07:09 Відповісти
можна я разочек ударю ?
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01.06.2024 07:48 Відповісти
Це не своєчасний, а дуже запізнілий крок. Кажи правду, Кулеба.
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01.06.2024 10:09 Відповісти
 
 