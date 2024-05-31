Кулеба в розмові з Блінкеном привітав рішення США щодо дозволу Україні на удари по РФ: Це своєчасний крок у правильному напрямку

У п’ятницю, 31 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Під час бесіди Кулеба подякував очільнику Держдепу за дозвіл США бити американською зброєю по території Росії.

Про це очільник МЗС України повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба назвав рішення США щодо дозволу Україні на удари по РФ американською зброєю "своєчасним кроком у правильному напрямку".

"Я поговорив з Ентоні Блінкеном і привітав нещодавнє рішення США, яке дозволяє Україні краще захищатися від російських атак. Це своєчасний крок у правильному напряму", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Крім цього, дипломати обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення постачання додаткових систем Patriot в Україну.

"Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання", - сказав очільник МЗС України.

За словами Кулеби, його розмова з Блінкеном також була зосереджена на підготовці до майбутнього Глобального саміту миру у Швейцарії та саміту НАТО у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня.

Нагадаємо, що під час пресконференції у Празі, 31 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії. Проте, як стало відомо згодом, дозвіл США Україні наносити удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.

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