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Бельгия не разрешает Украине бить своим оружием по России, - премьер де Кроо

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его страна не будет позволять Украине использовать свое оружие, в частности - истребители F-16, для ударов по территории России.

Об этом он сказал журналистам во время визита в США 31 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Де Кроо напомнил, что Бельгия на прошлой неделе подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, которое, в частности, предусматривает поставку 30 истребителей F-16 - больше всех среди украинских союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сможет использовать F-16 и другое оружие, переданное Бельгией, только на своей территории, - премьер де Кроо

"Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его соблюдать", - подчеркнул бельгийский премьер.

По его мнению, нужно, прежде всего, гарантировать, что США и другие страны НАТО смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине.

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"Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам надо подумать над тем, как мы можем предоставить более быстрое и качественное оборудование", - сказал Де Кроо.

Ранее, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер также заявила, что бельгийская военная техника может быть использована только на территории Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal узнало, каким оружием США разрешили Украине бить по РФ: GMLRS, HIMARS, но не ATACMS.

Автор: 

Бельгия (399) оружие (10215) Александр Де Кроо (26)


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Топ комментарии
+12
Тю
Карусель какая то! Под этим колпачком у нас Ф-16 от Белиги , а под этим не_от_Бельгии. Переставляем, перемешиваем, следим за ручонками - вуаля а то был не ваш Ф-16. А какие Ваши доказательства? Мы сказали решительное "не ваш".
Давай еще раз сыграем, угадай где чей Ф-16
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01.06.2024 00:06
+6
Виходить так як писав О. Олесь !

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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01.06.2024 03:49
+5
Та то Бельгия на публику играет, всем интересно покошмарить кацапов стоя в сторонке
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01.06.2024 00:14
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Тю
Карусель какая то! Под этим колпачком у нас Ф-16 от Белиги , а под этим не_от_Бельгии. Переставляем, перемешиваем, следим за ручонками - вуаля а то был не ваш Ф-16. А какие Ваши доказательства? Мы сказали решительное "не ваш".
Давай еще раз сыграем, угадай где чей Ф-16
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01.06.2024 00:06 Ответить
Та то Бельгия на публику играет, всем интересно покошмарить кацапов стоя в сторонке
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01.06.2024 00:14 Ответить
Ще Бельгія не дозволяє бити по оркам F-35 . Як можна забороняти стріляти з того, що ще не дали. Якісь дебіли.
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01.06.2024 10:40 Ответить
Їхні Ф-16 вже виїхали трасою М-25 у напрямку України. Колись доїдуть.
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01.06.2024 12:08 Ответить
Ну, як не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ!!
І за це вдячні!!
А могли б, як і Зеленський з приблудами95, асфальт запропонувати або шашлики з Оману!

Дякуємо Західним Партнерам за ДОПОМОГУ Україні!
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01.06.2024 00:12 Ответить
Це допомога чи "Ведмежа послуга". Вислів «Ведмежа послуга» - це допомога, яка в підсумку завдала шкоди, а не принесла користь.
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01.06.2024 00:14 Ответить
нуу, геть так щоб ведмежа навряд чи, але повільно, то це точно
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01.06.2024 12:09 Ответить
это всего лишь заявления на публику, типа зафиксироваться на всякий случай. А по факту все разрешения уже получены, цивилизованный мир уже полтора года жаждет чтобы ктото дал жестких пысдулэй русне
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01.06.2024 00:18 Ответить
Ключове слово "ктото"
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01.06.2024 01:52 Ответить
Добре, якщо так
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01.06.2024 12:51 Ответить
Я почтальон Печкин принёс вам посылку но вам её неотдам. Документа нету.
А зачем принесли?
Я же почтальон должен принести.
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01.06.2024 00:36 Ответить
Допомога буває різна: запізніла і своєчасна, несподівана й довгоочікувана, безоплатна й корислива. А буває така, що краще б її зовсім не було. Чи доводилося вам отримувати допомогу, яка потім призводила до неприємних наслідків? Якщо так, то вам була надана «ведмежа послуга».

Вислів «ведмежа послуга» - це допомога, яка в підсумку завдала шкоди, а не принесла користь. Однак, про злий намір мова не йде. Помічник діє з благих намірів і не розраховує перетворитися в джерело неприємностей. Але через власну недалекоглядність, а часом і дурість він не розв'язує проблему, а тільки посилює її.



У стародавній Індії була цікава історія про мавпу й камінь. Французький байкар Жан де Лафонтен запозичив цей сюжет для своєї розповіді L'ours et l'amateur des jardins, перетворивши мавпу на ведмедя. Пізніше російський байкар Іван Крилов переклав байку на російську мову. Так вона потрапила й до нас.

Українською мовою ми знаємо це оповідання під назвою «Пустельник і ведмідь».
За сюжетом, пустельник який вів відлюдний спосіб життя, втомився від самотності й подружився з ведмедем. Вони мандрували разом, але чоловік вибився із сил і ліг поспати. Ведмідь пильно охороняв сон свого нового друга, відганяючи від нього мух. На біду, докучлива комаха сідає на ніс пустельника. Ведмідь, недовго думаючи, бере каменюку й розбиває череп чоловіку, намагаючись вбити муху.
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01.06.2024 00:48 Ответить
А як вони знатимуть що атакує цілі на території рашки бельгійський F-16 чи нідерландський або датський чи норвезький? Та ніяк.
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01.06.2024 01:15 Ответить
це напевно робиться для того, щоб потім була причина припинитипоставки. Ну це ж ясно. В ********* світі люди настільки тупі, що їхні лукаві ігри легко читати.
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01.06.2024 01:20 Ответить
Думаєте на них не буде ідентифікаторів?
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01.06.2024 01:28 Ответить
"А як вони знатимуть..."
Після збиття, при умові доступу до місця падіння.
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01.06.2024 01:54 Ответить
Вони знатимуть. Технічно це можливо.
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01.06.2024 12:49 Ответить
Ну це не проблема.В нас на Донбасі і Криму і Півдні роботи непочатий край.Ці території визнають українськими значить і бельгійські ф-16 будуть вільно працювати на тих напрямках.
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01.06.2024 02:25 Ответить
Так після передачі,ф-16 вже будуть українські,а ракети американські).
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01.06.2024 02:48 Ответить
Виходить так як писав О. Олесь !

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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01.06.2024 03:49 Ответить
Ви чули? Не кидайте гранату в бік расії!
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01.06.2024 04:01 Ответить
ну правильно, а то збитий Су-34 з КАБами може впасти на Бєлгарад.
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01.06.2024 05:34 Ответить
Воно й не дивно. Найбільше кацапських грошей якраз у Бельгії знаходиться:

Найбільший обсяг знерухомлених російських державних активів - понад 280 мільярдів євро - заморожено у Європі, зокрема у Франції та Бельгії.

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/najbilshe-rosijskikh-aktiviv-zberihajetsja-u-jevropi-zaraz-virishujut-jak-jikh-distati.html https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/najbilshe-rosijskikh-aktiviv-zberihajetsja-u-jevropi-zaraz-virishujut-jak-jikh- https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/najbilshe-rosijskikh-aktiviv-zberihajetsja-u-jevropi-zaraz-virishujut-jak-jikh-distati.html distati.html
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01.06.2024 06:49 Ответить
мда европейцы......................долбень на долбне.............................ты шо их в музей ***** передаешь??????????????
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01.06.2024 09:50 Ответить
А на F-16 на базар їздити, по теріторії України?
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01.06.2024 10:03 Ответить
Це якийсь лютий непояснимий і незрозумілий треш. А в чому суть безпекової угоди, тоді??
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01.06.2024 12:45 Ответить
 
 