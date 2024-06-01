Бельгия не разрешает Украине бить своим оружием по России, - премьер де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его страна не будет позволять Украине использовать свое оружие, в частности - истребители F-16, для ударов по территории России.
Об этом он сказал журналистам во время визита в США 31 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Де Кроо напомнил, что Бельгия на прошлой неделе подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, которое, в частности, предусматривает поставку 30 истребителей F-16 - больше всех среди украинских союзников.
"Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его соблюдать", - подчеркнул бельгийский премьер.
По его мнению, нужно, прежде всего, гарантировать, что США и другие страны НАТО смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине.
"Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам надо подумать над тем, как мы можем предоставить более быстрое и качественное оборудование", - сказал Де Кроо.
Ранее, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер также заявила, что бельгийская военная техника может быть использована только на территории Украины.
Ранее издание The Wall Street Journal узнало, каким оружием США разрешили Украине бить по РФ: GMLRS, HIMARS, но не ATACMS.
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Карусель какая то! Под этим колпачком у нас Ф-16 от Белиги , а под этим не_от_Бельгии. Переставляем, перемешиваем, следим за ручонками - вуаля а то был не ваш Ф-16. А какие Ваши доказательства? Мы сказали решительное "не ваш".
Давай еще раз сыграем, угадай где чей Ф-16
І за це вдячні!!
А могли б, як і Зеленський з приблудами95, асфальт запропонувати або шашлики з Оману!
Дякуємо Західним Партнерам за ДОПОМОГУ Україні!
А зачем принесли?
Я же почтальон должен принести.
Вислів «ведмежа послуга» - це допомога, яка в підсумку завдала шкоди, а не принесла користь. Однак, про злий намір мова не йде. Помічник діє з благих намірів і не розраховує перетворитися в джерело неприємностей. Але через власну недалекоглядність, а часом і дурість він не розв'язує проблему, а тільки посилює її.
У стародавній Індії була цікава історія про мавпу й камінь. Французький байкар Жан де Лафонтен запозичив цей сюжет для своєї розповіді L'ours et l'amateur des jardins, перетворивши мавпу на ведмедя. Пізніше російський байкар Іван Крилов переклав байку на російську мову. Так вона потрапила й до нас.
Українською мовою ми знаємо це оповідання під назвою «Пустельник і ведмідь».
За сюжетом, пустельник який вів відлюдний спосіб життя, втомився від самотності й подружився з ведмедем. Вони мандрували разом, але чоловік вибився із сил і ліг поспати. Ведмідь пильно охороняв сон свого нового друга, відганяючи від нього мух. На біду, докучлива комаха сідає на ніс пустельника. Ведмідь, недовго думаючи, бере каменюку й розбиває череп чоловіку, намагаючись вбити муху.
Після збиття, при умові доступу до місця падіння.
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
Найбільший обсяг знерухомлених російських державних активів - понад 280 мільярдів євро - заморожено у Європі, зокрема у Франції та Бельгії.
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