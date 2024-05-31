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Бельгія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по Росії, - прем’єр де Кроо

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, зокрема винищувачі F-16, для ударів по території Росії.

Про це він сказав журналістам під час візиту до США 31 травня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Де Кроо нагадав, що Бельгія минулого тижня підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною, яка зокрема передбачає постачання 30 винищувачів F-16 – найбільше з-поміж українських союзників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зможе використовувати F-16 та іншу зброю, передану Бельгією, тільки на своїй території, - прем’єр де Кроо

"Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися", – підкреслив бельгійський прем'єр.

На його думку, потрібно насамперед гарантувати, що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати надавати військову підтримку Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS

"Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання", – сказав Де Кроо.

Раніше, міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер також заявила, що бельгійська військова техніка може бути використана лише на території України.

Раніше видання The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю США дозволили Україні бити по РФ: GMLRS, HIMARS, але не ATACMS.

Автор: 

Бельгія (412) зброя (7461) Александр Де Кроо (39)


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Топ коментарі
+12
Тю
Карусель какая то! Под этим колпачком у нас Ф-16 от Белиги , а под этим не_от_Бельгии. Переставляем, перемешиваем, следим за ручонками - вуаля а то был не ваш Ф-16. А какие Ваши доказательства? Мы сказали решительное "не ваш".
Давай еще раз сыграем, угадай где чей Ф-16
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01.06.2024 00:06
+6
Виходить так як писав О. Олесь !

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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01.06.2024 03:49
+5
Та то Бельгия на публику играет, всем интересно покошмарить кацапов стоя в сторонке
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01.06.2024 00:14
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Тю
Карусель какая то! Под этим колпачком у нас Ф-16 от Белиги , а под этим не_от_Бельгии. Переставляем, перемешиваем, следим за ручонками - вуаля а то был не ваш Ф-16. А какие Ваши доказательства? Мы сказали решительное "не ваш".
Давай еще раз сыграем, угадай где чей Ф-16
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01.06.2024 00:06 Відповісти
Та то Бельгия на публику играет, всем интересно покошмарить кацапов стоя в сторонке
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01.06.2024 00:14 Відповісти
Ще Бельгія не дозволяє бити по оркам F-35 . Як можна забороняти стріляти з того, що ще не дали. Якісь дебіли.
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01.06.2024 10:40 Відповісти
Їхні Ф-16 вже виїхали трасою М-25 у напрямку України. Колись доїдуть.
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01.06.2024 12:08 Відповісти
Ну, як не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ!!
І за це вдячні!!
А могли б, як і Зеленський з приблудами95, асфальт запропонувати або шашлики з Оману!

Дякуємо Західним Партнерам за ДОПОМОГУ Україні!
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01.06.2024 00:12 Відповісти
Це допомога чи "Ведмежа послуга". Вислів «Ведмежа послуга» - це допомога, яка в підсумку завдала шкоди, а не принесла користь.
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01.06.2024 00:14 Відповісти
нуу, геть так щоб ведмежа навряд чи, але повільно, то це точно
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01.06.2024 12:09 Відповісти
это всего лишь заявления на публику, типа зафиксироваться на всякий случай. А по факту все разрешения уже получены, цивилизованный мир уже полтора года жаждет чтобы ктото дал жестких пысдулэй русне
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01.06.2024 00:18 Відповісти
Ключове слово "ктото"
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01.06.2024 01:52 Відповісти
Добре, якщо так
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01.06.2024 12:51 Відповісти
Я почтальон Печкин принёс вам посылку но вам её неотдам. Документа нету.
А зачем принесли?
Я же почтальон должен принести.
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01.06.2024 00:36 Відповісти
Допомога буває різна: запізніла і своєчасна, несподівана й довгоочікувана, безоплатна й корислива. А буває така, що краще б її зовсім не було. Чи доводилося вам отримувати допомогу, яка потім призводила до неприємних наслідків? Якщо так, то вам була надана «ведмежа послуга».

Вислів «ведмежа послуга» - це допомога, яка в підсумку завдала шкоди, а не принесла користь. Однак, про злий намір мова не йде. Помічник діє з благих намірів і не розраховує перетворитися в джерело неприємностей. Але через власну недалекоглядність, а часом і дурість він не розв'язує проблему, а тільки посилює її.



У стародавній Індії була цікава історія про мавпу й камінь. Французький байкар Жан де Лафонтен запозичив цей сюжет для своєї розповіді L'ours et l'amateur des jardins, перетворивши мавпу на ведмедя. Пізніше російський байкар Іван Крилов переклав байку на російську мову. Так вона потрапила й до нас.

Українською мовою ми знаємо це оповідання під назвою «Пустельник і ведмідь».
За сюжетом, пустельник який вів відлюдний спосіб життя, втомився від самотності й подружився з ведмедем. Вони мандрували разом, але чоловік вибився із сил і ліг поспати. Ведмідь пильно охороняв сон свого нового друга, відганяючи від нього мух. На біду, докучлива комаха сідає на ніс пустельника. Ведмідь, недовго думаючи, бере каменюку й розбиває череп чоловіку, намагаючись вбити муху.
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01.06.2024 00:48 Відповісти
А як вони знатимуть що атакує цілі на території рашки бельгійський F-16 чи нідерландський або датський чи норвезький? Та ніяк.
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01.06.2024 01:15 Відповісти
це напевно робиться для того, щоб потім була причина припинитипоставки. Ну це ж ясно. В ********* світі люди настільки тупі, що їхні лукаві ігри легко читати.
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01.06.2024 01:20 Відповісти
Думаєте на них не буде ідентифікаторів?
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01.06.2024 01:28 Відповісти
"А як вони знатимуть..."
Після збиття, при умові доступу до місця падіння.
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01.06.2024 01:54 Відповісти
Вони знатимуть. Технічно це можливо.
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01.06.2024 12:49 Відповісти
Ну це не проблема.В нас на Донбасі і Криму і Півдні роботи непочатий край.Ці території визнають українськими значить і бельгійські ф-16 будуть вільно працювати на тих напрямках.
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01.06.2024 02:25 Відповісти
Так після передачі,ф-16 вже будуть українські,а ракети американські).
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01.06.2024 02:48 Відповісти
Виходить так як писав О. Олесь !

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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01.06.2024 03:49 Відповісти
Ви чули? Не кидайте гранату в бік расії!
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01.06.2024 04:01 Відповісти
ну правильно, а то збитий Су-34 з КАБами може впасти на Бєлгарад.
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01.06.2024 05:34 Відповісти
Воно й не дивно. Найбільше кацапських грошей якраз у Бельгії знаходиться:

Найбільший обсяг знерухомлених російських державних активів - понад 280 мільярдів євро - заморожено у Європі, зокрема у Франції та Бельгії.

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/najbilshe-rosijskikh-aktiviv-zberihajetsja-u-jevropi-zaraz-virishujut-jak-jikh-distati.html https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/najbilshe-rosijskikh-aktiviv-zberihajetsja-u-jevropi-zaraz-virishujut-jak-jikh- https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/najbilshe-rosijskikh-aktiviv-zberihajetsja-u-jevropi-zaraz-virishujut-jak-jikh-distati.html distati.html
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01.06.2024 06:49 Відповісти
мда европейцы......................долбень на долбне.............................ты шо их в музей ***** передаешь??????????????
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01.06.2024 09:50 Відповісти
А на F-16 на базар їздити, по теріторії України?
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01.06.2024 10:03 Відповісти
Це якийсь лютий непояснимий і незрозумілий треш. А в чому суть безпекової угоди, тоді??
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01.06.2024 12:45 Відповісти
 
 