Бельгія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по Росії, - прем’єр де Кроо
Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, зокрема винищувачі F-16, для ударів по території Росії.
Про це він сказав журналістам під час візиту до США 31 травня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Де Кроо нагадав, що Бельгія минулого тижня підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною, яка зокрема передбачає постачання 30 винищувачів F-16 – найбільше з-поміж українських союзників.
"Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися", – підкреслив бельгійський прем'єр.
На його думку, потрібно насамперед гарантувати, що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати надавати військову підтримку Україні.
"Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання", – сказав Де Кроо.
Раніше, міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер також заявила, що бельгійська військова техніка може бути використана лише на території України.
Раніше видання The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю США дозволили Україні бити по РФ: GMLRS, HIMARS, але не ATACMS.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Карусель какая то! Под этим колпачком у нас Ф-16 от Белиги , а под этим не_от_Бельгии. Переставляем, перемешиваем, следим за ручонками - вуаля а то был не ваш Ф-16. А какие Ваши доказательства? Мы сказали решительное "не ваш".
Давай еще раз сыграем, угадай где чей Ф-16
І за це вдячні!!
А могли б, як і Зеленський з приблудами95, асфальт запропонувати або шашлики з Оману!
Дякуємо Західним Партнерам за ДОПОМОГУ Україні!
А зачем принесли?
Я же почтальон должен принести.
Вислів «ведмежа послуга» - це допомога, яка в підсумку завдала шкоди, а не принесла користь. Однак, про злий намір мова не йде. Помічник діє з благих намірів і не розраховує перетворитися в джерело неприємностей. Але через власну недалекоглядність, а часом і дурість він не розв'язує проблему, а тільки посилює її.
У стародавній Індії була цікава історія про мавпу й камінь. Французький байкар Жан де Лафонтен запозичив цей сюжет для своєї розповіді L'ours et l'amateur des jardins, перетворивши мавпу на ведмедя. Пізніше російський байкар Іван Крилов переклав байку на російську мову. Так вона потрапила й до нас.
Українською мовою ми знаємо це оповідання під назвою «Пустельник і ведмідь».
За сюжетом, пустельник який вів відлюдний спосіб життя, втомився від самотності й подружився з ведмедем. Вони мандрували разом, але чоловік вибився із сил і ліг поспати. Ведмідь пильно охороняв сон свого нового друга, відганяючи від нього мух. На біду, докучлива комаха сідає на ніс пустельника. Ведмідь, недовго думаючи, бере каменюку й розбиває череп чоловіку, намагаючись вбити муху.
Після збиття, при умові доступу до місця падіння.
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
╬
Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
Найбільший обсяг знерухомлених російських державних активів - понад 280 мільярдів євро - заморожено у Європі, зокрема у Франції та Бельгії.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/najbilshe-rosijskikh-aktiviv-zberihajetsja-u-jevropi-zaraz-virishujut-jak-jikh-distati.html https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/najbilshe-rosijskikh-aktiviv-zberihajetsja-u-jevropi-zaraz-virishujut-jak-jikh- https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/najbilshe-rosijskikh-aktiviv-zberihajetsja-u-jevropi-zaraz-virishujut-jak-jikh-distati.html distati.html