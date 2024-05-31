Бельгія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по Росії, - прем’єр де Кроо

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, зокрема винищувачі F-16, для ударів по території Росії.

Про це він сказав журналістам під час візиту до США 31 травня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Де Кроо нагадав, що Бельгія минулого тижня підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною, яка зокрема передбачає постачання 30 винищувачів F-16 – найбільше з-поміж українських союзників.

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"Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися", – підкреслив бельгійський прем'єр.

На його думку, потрібно насамперед гарантувати, що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати надавати військову підтримку Україні.

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"Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання", – сказав Де Кроо.

Раніше, міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер також заявила, що бельгійська військова техніка може бути використана лише на території України.

Раніше видання The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю США дозволили Україні бити по РФ: GMLRS, HIMARS, але не ATACMS.