Все, что является замороженным конфликтом - медленная война, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, что является замороженным конфликтом, является войной - медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами.
Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
"И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда. Ему нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто", - отметил Зеленский.
По его словам, Россия имеет больше техники, чем Вооруженные силы Украины, но российская армия также имеет дефицит - нехватку опытных военных, артиллерийских снарядов и ракет.
Глава государства подчеркнул, что "замораживание" войны, пауза, пойдет на пользу только России, но не Украине.
"Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормандских договоренностях, он наберет силы, и может вам поставить ультиматум - признать все территории, не быть в Альянсе (НАТО, - ред.), забыть о евроинтеграции, и таких условий будет много", - резюмировал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А шо ж ти тоді у 2019 році 3,14здив інше, викидень мами Ріми неголений?
А хто обирав президента ?
Чи може вам призначити президента ,без виборів,?
українці гарантую 100 відсотків, сказали б-розіпніть його !
А який дибіл признається ,що він дибіл ?
Я вважаю ,що під час війни,має бути ГЕТЬМАН...Диктатор-який би обєднав суспільство і чітко сказав- або МИ або на кіздєц.як Державі. це моя позиція.
Гигант мысли... Великий философ... Отец украинской тавтологии...
Еге ж ?
Немає мессії -який би задовільняв ,всіх і кожного..ми люди..смертні..зі своїми недоліками і перевагами. Що наріт обрав -те і маємо. Оберіть кращого ! І Я 100 відсотково гарантую,що точно так же будуть його критикувати.
Забули ? Нагадати ? Порошенко..Барига...шоколядне життя...офшори.. Ліпецька фабрика..та ін..
Навіть,якщо б Ісус Христос був президентом України...
українці гарантую 100 відсотків, сказали б-розіпніть його !
Оцей момент мене дико веселить.
І не лише кацапам, але і ішаку. Бо це дасть змогу ішаку не скасовувати воєнний стан, не проводити вибори, утриматись у кріслі та, бодай тимчасово, уникнути покарання за скоєні злочини.