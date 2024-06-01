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Новости Война
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Зеленский (19011)

Все, что является замороженным конфликтом - медленная война, - Зеленский

Зеленський про замороження війни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, что является замороженным конфликтом, является войной - медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда. Ему нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия имеет больше техники, чем Вооруженные силы Украины, но российская армия также имеет дефицит - нехватку опытных военных, артиллерийских снарядов и ракет.

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Глава государства подчеркнул, что "замораживание" войны, пауза, пойдет на пользу только России, но не Украине.

"Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормандских договоренностях, он наберет силы, и может вам поставить ультиматум - признать все территории, не быть в Альянсе (НАТО, - ред.), забыть о евроинтеграции, и таких условий будет много", - резюмировал Зеленский.

Также читайте: Зеленский стремится завершить войну при своем президентстве: "Не хотел бы быть лжецом"
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Топ комментарии
+18
Справа в тому, що Янебрехун…. далі можна вже не писати.
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01.06.2024 15:54
+18
Та тишоооо!!!????
А шо ж ти тоді у 2019 році 3,14здив інше, викидень мами Ріми неголений?
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01.06.2024 15:56
+17
Цензоре, припиніть , бодай на 50% демонструвати цю істоту-гидоту! Невже ви не розумієте, що воно шкодить Україні більше за всю російську пропаганду, російську армію і саму росію?
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01.06.2024 15:57
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Дійсно, слова не мальчіка а нетряпкиякоїсь( сам себе такою вважає - не Порох обізвав)
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01.06.2024 15:50 Ответить
Його втарая палавінка назвала його колись "НАЙВЕЛИЧНІШИМ ЛІДоРОМ СВІТУ", а та палавінка ще й ПРодю...-сер! Тепер знаємо -прийшов з нею й піде ! Не я я це сказала. ВОНО ОКРІМ ВИКОНУВАТИ ВОЛЮ ОТАКИХ продюсерів ,та ще якщо продюсера зробили його половинкою, то нічого іншого Україні не відать доки війна. А війна цій парочці- спасатєльний круг.
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01.06.2024 16:06 Ответить
А воювати він своїми дітьми та відвойовувати все те, що здала його команда та дружбани, буде?
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01.06.2024 15:54 Ответить
Справа в тому, що Янебрехун…. далі можна вже не писати.
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01.06.2024 15:54 Ответить
Новина на СєкєльТВ, кацапа?
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01.06.2024 16:24 Ответить
А чого не першою. І ЧС по футболу виграла. Пистіть так пистіть...
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01.06.2024 16:34 Ответить
Та тишоооо!!!????
А шо ж ти тоді у 2019 році 3,14здив інше, викидень мами Ріми неголений?
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01.06.2024 15:56 Ответить
Нє, говорить, пардон, зачитує з бамажки він все правильно. Але як згадуєш як воно останні років п'ятнадцять все це висміювало, - заганяє в ступор і хочеться просто плюнуть...
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01.06.2024 15:57 Ответить
Цензоре, припиніть , бодай на 50% демонструвати цю істоту-гидоту! Невже ви не розумієте, що воно шкодить Україні більше за всю російську пропаганду, російську армію і саму росію?
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01.06.2024 15:57 Ответить
Зеленський не сказав тільки, що у нашої армії ще більший дефіцит досвідчених військових, снарядів та ракет. І коли ерефія з її дефіцитом ракет може бити ракетами навіть по Львівщині, то Україні з її дефіцитом ракет навіть по Бєлгоподу нічим бити. Громи, вільхи просто відсутні, Нептуни виробляються міліпіздрічєскіми дозами. Цікаво,як він збирається вигравати війну з усім цим.
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01.06.2024 15:59 Ответить
А ти хіба здатен перемогти, недоумок? Навіть в теорії.
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01.06.2024 16:02 Ответить
Ми всі розуміємо, що цей хрипатий диградант це просто тупоголовий фрік... А от він хоче воїнської слави ну і грошей звісно
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07.06.2024 12:42 Ответить
То хто морозиться?
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01.06.2024 16:03 Ответить
Скажіть, а кого ви бачите президентом ,який би закінчив війну ?
А хто обирав президента ?
Чи може вам призначити президента ,без виборів,?
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01.06.2024 16:03 Ответить
Навіть,якщо б Ісус Христос був президентом України...
українці гарантую 100 відсотків, сказали б-розіпніть його !
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01.06.2024 16:08 Ответить
Ти у 2019 голосував за Зеленського?
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01.06.2024 16:16 Ответить
Я питаю Вас.! Критиків. І гарантую,навіть ті хо голосував за Зеленнського не признаються в цьому. Тому що вийде ,73 відсотки дибілів ?
А який дибіл признається ,що він дибіл ?
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01.06.2024 16:21 Ответить
На просте питання має бути проста відповідь...а простота питання визначається можливістю однозначної відповіді - так, чи ні. Моє питання відноситься до простих.
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01.06.2024 16:36 Ответить
Ні я не голосував за Зеленського...НІ я не голосував за Порошенка.
Я вважаю ,що під час війни,має бути ГЕТЬМАН...Диктатор-який би обєднав суспільство і чітко сказав- або МИ або на кіздєц.як Державі. це моя позиція.
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01.06.2024 16:47 Ответить
перший рядок означає, що ти де-факто той самий 73/43%зебіл, який привів всю цю зелену морду прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе до влади.
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01.06.2024 17:08 Ответить
Не голосовать,или портить бюллетень - это безнравственно!!!Закономерный и логический вопрос - Какого хрена ты обсуждаешь дела власти? Ведь тебе должно быть пох.... или типичный шаровик.Чтобы ты не говорил по Украине,она тебе безразличнаю.ведь ты за неё не голосовал,
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01.06.2024 19:58 Ответить
Цей генітальний стратег заморожений наглухо і ніякі планетарні катаклізми йому не допоможуть.
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01.06.2024 16:03 Ответить
Кімнатний мудрагель ще забув додати, що все у світі лайно, окрім сцяк.
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01.06.2024 16:06 Ответить
Та да, заморожений конфлікт, Мінські - це погано, зато повномасштабна війна - зашибісь! Сотні тисяч смертей, зруйновані вщент міста і села, вибита енергетика з майбутнім холодомором, мільони біженців, де факто знищена держава! Твоя заслуга, імбециліна! Що там в очку ***** бачив?
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01.06.2024 16:09 Ответить
В 19 році ти інакшу пісню співав,акомпануючи собі членом на роялі: "надо просто пєрєстать стрілять" і "договорітся где-то посрєдінкє"
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01.06.2024 16:10 Ответить
А заморожена пародія на президента це що?
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01.06.2024 16:13 Ответить
Вы шовинист и это не моя мысль, а констатация факта
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01.06.2024 16:31 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що все, що є замороженим конфліктом, є війною - повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами.

Гигант мысли... Великий философ... Отец украинской тавтологии...
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01.06.2024 16:14 Ответить
А він сам не зрозумів, що сказав
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01.06.2024 16:29 Ответить
Хто з дописувачів мріє стати майбутнім президентом України ?
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01.06.2024 16:14 Ответить
Та ми тут всі президенти..воно ж вже казало..
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01.06.2024 16:22 Ответить
І не лільки президенти.. а і військові стратеги...геополітики.. Вміємо воювати на полі бою...перемагаємо кожен день...вже майже під Москвою армія..россію розвалюємо.
Еге ж ?
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01.06.2024 16:26 Ответить
Ось дивись Боб, - я мрію знайти ліки від раку, але я в цьому баран, тому не претендую на голову дослідницької групи яка ті ліки шукає. Бо розумію що тільки заважатиму і заберу місце в тих людей які знають що робить. А от як назвати суб'єкта, який вперся на самий високий пост, посунувши тих хто хоч щось робив, а тепер розводить руками?
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01.06.2024 16:28 Ответить
А я мрію бути квіткою..гарною...пахнючою..всі мене обожнюють...але у мене є шипи на гілці.
Немає мессії -який би задовільняв ,всіх і кожного..ми люди..смертні..зі своїми недоліками і перевагами. Що наріт обрав -те і маємо. Оберіть кращого ! І Я 100 відсотково гарантую,що точно так же будуть його критикувати.
Забули ? Нагадати ? Порошенко..Барига...шоколядне життя...офшори.. Ліпецька фабрика..та ін..

Навіть,якщо б Ісус Христос був президентом України...
українці гарантую 100 відсотків, сказали б-розіпніть його !
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01.06.2024 16:38 Ответить
Знаєш що саме цікаве. Його критикують за те чого він робити не обіцяв, - оборона там, ракетні програми...
Оцей момент мене дико веселить.
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01.06.2024 16:58 Ответить
Критиковать может тот,кто делал выбор при демократическом волеизъявлнии, независимо от того в чью пользу делал выбор. И 73% и остальные критикуют как зе так и пороха.И это является нормой во всех демократических государств,Не выполнил свои обязательства которые провозглашал перед выборами,его точно переизберут.Власть это временные наёмные на работу люди выбранные народом. А вот ты её не выбирал.Обсуждать ёё с твой стороны это невежество.
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01.06.2024 20:15 Ответить
Все правильно говорить в даному випадку.
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01.06.2024 16:18 Ответить
Ага, а вода мокра. З клану зепілоїдів?
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01.06.2024 16:22 Ответить
А як же мир в очкі путіна?
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01.06.2024 16:20 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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01.06.2024 16:21 Ответить
Ти план перемоги розкажи, гівна кусок. Бо поки що вічна війна з хрипатими відосиками кожного дня якось нікого не надихає.
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01.06.2024 16:26 Ответить
Не зрозуміло, а він хоче швидкої окупації чи перемоги? Цікаво, як саме можна швидко перемогти, коли ворог має в рази більше зброї, ***********, людей і фінансових та природніх ресурсів? Про якість підготовки наших мобілізованих вже раніше повідомляли, коли понад 90 відсотків підкріплення виявились непридатними, бо мобілізовують за принципом: головне кількість, а не якість. З таким станом речей навіть втримати позиції стає дедалі проблематичніше (що видно по останніх новинах з фронту).
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01.06.2024 16:26 Ответить
Не буде ніякого замороженого конфлікту, Україна доведе цю війну до свого логічного завершення та звільнить усі окуповані території!
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01.06.2024 16:47 Ответить
Коли в Україну ,щоб оновити данні?
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01.06.2024 17:24 Ответить
Я громадянин Польщі і тут мої оновлені дані!
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01.06.2024 18:13 Ответить
А,зрозуміло-позашлюбний ємігрант синочок Мосейчучки )))
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01.06.2024 20:29 Ответить
хотяби чесний) зразу признався
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07.06.2024 12:45 Ответить
Цензор, в людей і так нерви вже на межі. Ви знущаєтесь оцю огидну самодовольну пику вставляти через кожну новину? Всі й так знають що воно тупе некомпетентне халовите чмо, що захопило владу і не відпустить її
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01.06.2024 18:16 Ответить
Цьому пАбЄдітЄлю так хотілось стати радянським сталіним - "рятувальником срср". Але весь радянський народ знав постійно і завжди - Гітлера переміг радянський народ і союзники. Не жуков, не сталін, не Рузвельт, ні Черчилль. Цей боневтік просто БАЖАЄ привласнити чужі почесті, стати нацгероєм. Нашої, але не його України !!! А тут пішов повний АБЛОМ ! Винні США, партнери, немає зброї, немає дозволу. Розвалив мобілізацію, не сформував порядок демобілізації, створив армію ухилянтів. А винні всі навколо. Тільки не він. А хто ж весь цей час керував країною ? Макрон, Байден, Меркель, чи він зі своїми пАмоЧЬніками ? Перемогу на блюдечку ніхто не принесе завтра. Тоді що, він - вічний ***** 2.0 в Україні ? Строк закінчився, ціль не досягнута !!! Хто винний ? Саме він ! Висновок - залишай посаду. Дай шлях іншим талановитим ! Не заважай, вічне Гальмо !
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01.06.2024 18:33 Ответить
Глава держави наголосив, що "замороження" війни, пауза, піде на користь лише Росії, але не Україні. Джерело:
І не лише кацапам, але і ішаку. Бо це дасть змогу ішаку не скасовувати воєнний стан, не проводити вибори, утриматись у кріслі та, бодай тимчасово, уникнути покарання за скоєні злочини.
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01.06.2024 20:44 Ответить
Скільки можна обсмоктувати загально відоме? Скільки можна цієї тупої Zеленої демагогії?
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01.06.2024 21:16 Ответить
 
 