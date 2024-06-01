Все, що є замороженим конфліктом, – є повільною війною, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що все, що є замороженим конфліктом, є війною - повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами.
Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито", - зазначив Зеленський.
За його словами, Росія має більше техніки, ніж Збройні сили України, але російська армія також має дефіцит - брак досвідчених військових, артилерійських снарядів та ракет.
Глава держави наголосив, що "замороження" війни, пауза, піде на користь лише Росії, але не Україні.
"Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормандських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі (НАТО, – ред.), забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато", - резюмував Зеленський.
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А шо ж ти тоді у 2019 році 3,14здив інше, викидень мами Ріми неголений?
А хто обирав президента ?
Чи може вам призначити президента ,без виборів,?
українці гарантую 100 відсотків, сказали б-розіпніть його !
А який дибіл признається ,що він дибіл ?
Я вважаю ,що під час війни,має бути ГЕТЬМАН...Диктатор-який би обєднав суспільство і чітко сказав- або МИ або на кіздєц.як Державі. це моя позиція.
Гигант мысли... Великий философ... Отец украинской тавтологии...
Еге ж ?
Немає мессії -який би задовільняв ,всіх і кожного..ми люди..смертні..зі своїми недоліками і перевагами. Що наріт обрав -те і маємо. Оберіть кращого ! І Я 100 відсотково гарантую,що точно так же будуть його критикувати.
Забули ? Нагадати ? Порошенко..Барига...шоколядне життя...офшори.. Ліпецька фабрика..та ін..
Навіть,якщо б Ісус Христос був президентом України...
українці гарантую 100 відсотків, сказали б-розіпніть його !
Оцей момент мене дико веселить.
І не лише кацапам, але і ішаку. Бо це дасть змогу ішаку не скасовувати воєнний стан, не проводити вибори, утриматись у кріслі та, бодай тимчасово, уникнути покарання за скоєні злочини.