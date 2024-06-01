Все, що є замороженим конфліктом, – є повільною війною, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що все, що є замороженим конфліктом, є війною - повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами.

Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито", - зазначив Зеленський.

За його словами, Росія має більше техніки, ніж Збройні сили України, але російська армія також має дефіцит - брак досвідчених військових, артилерійських снарядів та ракет.

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Глава держави наголосив, що "замороження" війни, пауза, піде на користь лише Росії, але не Україні.

"Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормандських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі (НАТО, – ред.), забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато", - резюмував Зеленський.

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