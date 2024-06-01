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Новини Війна
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Все, що є замороженим конфліктом, – є повільною війною, - Зеленський

Зеленський про замороження війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що все, що є замороженим конфліктом, є війною - повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами.

Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито", - зазначив Зеленський.

За його словами, Росія має більше техніки, ніж Збройні сили України, але російська армія також має дефіцит - брак досвідчених військових, артилерійських снарядів та ракет.

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Глава держави наголосив, що "замороження" війни, пауза, піде на користь лише Росії, але не Україні.

"Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормандських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі (НАТО, – ред.), забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато", - резюмував Зеленський.

Читайте також: Зеленський прагне завершити війну за свого президентства: "Не хотів би бути брехуном"

Автор: 

Зеленський Володимир (23815)


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Топ коментарі
+18
Справа в тому, що Янебрехун…. далі можна вже не писати.
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01.06.2024 15:54
+18
Та тишоооо!!!????
А шо ж ти тоді у 2019 році 3,14здив інше, викидень мами Ріми неголений?
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01.06.2024 15:56
+17
Цензоре, припиніть , бодай на 50% демонструвати цю істоту-гидоту! Невже ви не розумієте, що воно шкодить Україні більше за всю російську пропаганду, російську армію і саму росію?
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01.06.2024 15:57
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Дійсно, слова не мальчіка а нетряпкиякоїсь( сам себе такою вважає - не Порох обізвав)
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01.06.2024 15:50 Відповісти
Його втарая палавінка назвала його колись "НАЙВЕЛИЧНІШИМ ЛІДоРОМ СВІТУ", а та палавінка ще й ПРодю...-сер! Тепер знаємо -прийшов з нею й піде ! Не я я це сказала. ВОНО ОКРІМ ВИКОНУВАТИ ВОЛЮ ОТАКИХ продюсерів ,та ще якщо продюсера зробили його половинкою, то нічого іншого Україні не відать доки війна. А війна цій парочці- спасатєльний круг.
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01.06.2024 16:06 Відповісти
А воювати він своїми дітьми та відвойовувати все те, що здала його команда та дружбани, буде?
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01.06.2024 15:54 Відповісти
Справа в тому, що Янебрехун…. далі можна вже не писати.
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01.06.2024 15:54 Відповісти
Новина на СєкєльТВ, кацапа?
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01.06.2024 16:24 Відповісти
А чого не першою. І ЧС по футболу виграла. Пистіть так пистіть...
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01.06.2024 16:34 Відповісти
Та тишоооо!!!????
А шо ж ти тоді у 2019 році 3,14здив інше, викидень мами Ріми неголений?
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01.06.2024 15:56 Відповісти
Нє, говорить, пардон, зачитує з бамажки він все правильно. Але як згадуєш як воно останні років п'ятнадцять все це висміювало, - заганяє в ступор і хочеться просто плюнуть...
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01.06.2024 15:57 Відповісти
Цензоре, припиніть , бодай на 50% демонструвати цю істоту-гидоту! Невже ви не розумієте, що воно шкодить Україні більше за всю російську пропаганду, російську армію і саму росію?
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01.06.2024 15:57 Відповісти
Зеленський не сказав тільки, що у нашої армії ще більший дефіцит досвідчених військових, снарядів та ракет. І коли ерефія з її дефіцитом ракет може бити ракетами навіть по Львівщині, то Україні з її дефіцитом ракет навіть по Бєлгоподу нічим бити. Громи, вільхи просто відсутні, Нептуни виробляються міліпіздрічєскіми дозами. Цікаво,як він збирається вигравати війну з усім цим.
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01.06.2024 15:59 Відповісти
А ти хіба здатен перемогти, недоумок? Навіть в теорії.
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01.06.2024 16:02 Відповісти
Ми всі розуміємо, що цей хрипатий диградант це просто тупоголовий фрік... А от він хоче воїнської слави ну і грошей звісно
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07.06.2024 12:42 Відповісти
То хто морозиться?
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01.06.2024 16:03 Відповісти
Скажіть, а кого ви бачите президентом ,який би закінчив війну ?
А хто обирав президента ?
Чи може вам призначити президента ,без виборів,?
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01.06.2024 16:03 Відповісти
Навіть,якщо б Ісус Христос був президентом України...
українці гарантую 100 відсотків, сказали б-розіпніть його !
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01.06.2024 16:08 Відповісти
Ти у 2019 голосував за Зеленського?
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01.06.2024 16:16 Відповісти
Я питаю Вас.! Критиків. І гарантую,навіть ті хо голосував за Зеленнського не признаються в цьому. Тому що вийде ,73 відсотки дибілів ?
А який дибіл признається ,що він дибіл ?
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01.06.2024 16:21 Відповісти
На просте питання має бути проста відповідь...а простота питання визначається можливістю однозначної відповіді - так, чи ні. Моє питання відноситься до простих.
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01.06.2024 16:36 Відповісти
Ні я не голосував за Зеленського...НІ я не голосував за Порошенка.
Я вважаю ,що під час війни,має бути ГЕТЬМАН...Диктатор-який би обєднав суспільство і чітко сказав- або МИ або на кіздєц.як Державі. це моя позиція.
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01.06.2024 16:47 Відповісти
перший рядок означає, що ти де-факто той самий 73/43%зебіл, який привів всю цю зелену морду прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе до влади.
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01.06.2024 17:08 Відповісти
Не голосовать,или портить бюллетень - это безнравственно!!!Закономерный и логический вопрос - Какого хрена ты обсуждаешь дела власти? Ведь тебе должно быть пох.... или типичный шаровик.Чтобы ты не говорил по Украине,она тебе безразличнаю.ведь ты за неё не голосовал,
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01.06.2024 19:58 Відповісти
Цей генітальний стратег заморожений наглухо і ніякі планетарні катаклізми йому не допоможуть.
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01.06.2024 16:03 Відповісти
Кімнатний мудрагель ще забув додати, що все у світі лайно, окрім сцяк.
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01.06.2024 16:06 Відповісти
Та да, заморожений конфлікт, Мінські - це погано, зато повномасштабна війна - зашибісь! Сотні тисяч смертей, зруйновані вщент міста і села, вибита енергетика з майбутнім холодомором, мільони біженців, де факто знищена держава! Твоя заслуга, імбециліна! Що там в очку ***** бачив?
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01.06.2024 16:09 Відповісти
В 19 році ти інакшу пісню співав,акомпануючи собі членом на роялі: "надо просто пєрєстать стрілять" і "договорітся где-то посрєдінкє"
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01.06.2024 16:10 Відповісти
А заморожена пародія на президента це що?
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01.06.2024 16:13 Відповісти
Вы шовинист и это не моя мысль, а констатация факта
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01.06.2024 16:31 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що все, що є замороженим конфліктом, є війною - повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами.

Гигант мысли... Великий философ... Отец украинской тавтологии...
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01.06.2024 16:14 Відповісти
А він сам не зрозумів, що сказав
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01.06.2024 16:29 Відповісти
Хто з дописувачів мріє стати майбутнім президентом України ?
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01.06.2024 16:14 Відповісти
Та ми тут всі президенти..воно ж вже казало..
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01.06.2024 16:22 Відповісти
І не лільки президенти.. а і військові стратеги...геополітики.. Вміємо воювати на полі бою...перемагаємо кожен день...вже майже під Москвою армія..россію розвалюємо.
Еге ж ?
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01.06.2024 16:26 Відповісти
Ось дивись Боб, - я мрію знайти ліки від раку, але я в цьому баран, тому не претендую на голову дослідницької групи яка ті ліки шукає. Бо розумію що тільки заважатиму і заберу місце в тих людей які знають що робить. А от як назвати суб'єкта, який вперся на самий високий пост, посунувши тих хто хоч щось робив, а тепер розводить руками?
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01.06.2024 16:28 Відповісти
А я мрію бути квіткою..гарною...пахнючою..всі мене обожнюють...але у мене є шипи на гілці.
Немає мессії -який би задовільняв ,всіх і кожного..ми люди..смертні..зі своїми недоліками і перевагами. Що наріт обрав -те і маємо. Оберіть кращого ! І Я 100 відсотково гарантую,що точно так же будуть його критикувати.
Забули ? Нагадати ? Порошенко..Барига...шоколядне життя...офшори.. Ліпецька фабрика..та ін..

Навіть,якщо б Ісус Христос був президентом України...
українці гарантую 100 відсотків, сказали б-розіпніть його !
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01.06.2024 16:38 Відповісти
Знаєш що саме цікаве. Його критикують за те чого він робити не обіцяв, - оборона там, ракетні програми...
Оцей момент мене дико веселить.
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01.06.2024 16:58 Відповісти
Критиковать может тот,кто делал выбор при демократическом волеизъявлнии, независимо от того в чью пользу делал выбор. И 73% и остальные критикуют как зе так и пороха.И это является нормой во всех демократических государств,Не выполнил свои обязательства которые провозглашал перед выборами,его точно переизберут.Власть это временные наёмные на работу люди выбранные народом. А вот ты её не выбирал.Обсуждать ёё с твой стороны это невежество.
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01.06.2024 20:15 Відповісти
Все правильно говорить в даному випадку.
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01.06.2024 16:18 Відповісти
Ага, а вода мокра. З клану зепілоїдів?
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01.06.2024 16:22 Відповісти
А як же мир в очкі путіна?
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01.06.2024 16:20 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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01.06.2024 16:21 Відповісти
Ти план перемоги розкажи, гівна кусок. Бо поки що вічна війна з хрипатими відосиками кожного дня якось нікого не надихає.
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01.06.2024 16:26 Відповісти
Не зрозуміло, а він хоче швидкої окупації чи перемоги? Цікаво, як саме можна швидко перемогти, коли ворог має в рази більше зброї, ***********, людей і фінансових та природніх ресурсів? Про якість підготовки наших мобілізованих вже раніше повідомляли, коли понад 90 відсотків підкріплення виявились непридатними, бо мобілізовують за принципом: головне кількість, а не якість. З таким станом речей навіть втримати позиції стає дедалі проблематичніше (що видно по останніх новинах з фронту).
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01.06.2024 16:26 Відповісти
Не буде ніякого замороженого конфлікту, Україна доведе цю війну до свого логічного завершення та звільнить усі окуповані території!
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01.06.2024 16:47 Відповісти
Коли в Україну ,щоб оновити данні?
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01.06.2024 17:24 Відповісти
Я громадянин Польщі і тут мої оновлені дані!
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01.06.2024 18:13 Відповісти
А,зрозуміло-позашлюбний ємігрант синочок Мосейчучки )))
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01.06.2024 20:29 Відповісти
хотяби чесний) зразу признався
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07.06.2024 12:45 Відповісти
Цензор, в людей і так нерви вже на межі. Ви знущаєтесь оцю огидну самодовольну пику вставляти через кожну новину? Всі й так знають що воно тупе некомпетентне халовите чмо, що захопило владу і не відпустить її
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01.06.2024 18:16 Відповісти
Цьому пАбЄдітЄлю так хотілось стати радянським сталіним - "рятувальником срср". Але весь радянський народ знав постійно і завжди - Гітлера переміг радянський народ і союзники. Не жуков, не сталін, не Рузвельт, ні Черчилль. Цей боневтік просто БАЖАЄ привласнити чужі почесті, стати нацгероєм. Нашої, але не його України !!! А тут пішов повний АБЛОМ ! Винні США, партнери, немає зброї, немає дозволу. Розвалив мобілізацію, не сформував порядок демобілізації, створив армію ухилянтів. А винні всі навколо. Тільки не він. А хто ж весь цей час керував країною ? Макрон, Байден, Меркель, чи він зі своїми пАмоЧЬніками ? Перемогу на блюдечку ніхто не принесе завтра. Тоді що, він - вічний ***** 2.0 в Україні ? Строк закінчився, ціль не досягнута !!! Хто винний ? Саме він ! Висновок - залишай посаду. Дай шлях іншим талановитим ! Не заважай, вічне Гальмо !
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01.06.2024 18:33 Відповісти
Глава держави наголосив, що "замороження" війни, пауза, піде на користь лише Росії, але не Україні. Джерело:
І не лише кацапам, але і ішаку. Бо це дасть змогу ішаку не скасовувати воєнний стан, не проводити вибори, утриматись у кріслі та, бодай тимчасово, уникнути покарання за скоєні злочини.
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01.06.2024 20:44 Відповісти
Скільки можна обсмоктувати загально відоме? Скільки можна цієї тупої Zеленої демагогії?
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01.06.2024 21:16 Відповісти
 
 