Зеленский о тех мужчинах, которые не хотят сражаться: Надо быть очень справедливыми в вопросе мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает тех мужчин, которые не хотят воевать, но подчеркнул необходимость мобилизации. В этом вопросе должна быть справедливость.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский прокомментировал мнение о том, что в Украине сейчас якобы все прячутся от мобилизации.

"Иногда бывают случаи, о которых вы упомянули. Кто-то не хочет участвовать в войне. Кто-то боится. И я думаю, что они люди. Все мы люди. Но нельзя сказать, что сейчас все убегают, а раньше не убегали. Нет, это не так. Когда почти все было оккупировано, все вышли на улицу, почти все это делали. И я считаю, что такое объединение и дало нам такую силу", - заявил он.

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Президент отметил, что за 2,5 года войны ситуация немного изменилась, но не глобально.

"Конечно, через 2,5 года войны - это несколько иная энергия, но, поверьте, она все равно есть. Надо быть очень справедливыми, потому что деоккупация Киевщины позволила жить в Киеве более-менее безопасно. Именно потому, что здесь есть мир, и здесь есть возможность жить, и здесь, и здесь сейчас на улицах много людей - все это как раз и принес тот щит из воинов, которые сейчас стоят на фронте", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства рассказал историю украинки, которую он встретил в Португалии накануне, рассказавшей ему, как ее муж погиб на фронте, и спросила его "что будет теперь, когда так мало патриотических добровольцев осталось с первых дней войны".

"Я ей откровенно сказал: "Мы должны сделать все, чтобы как можно скорее закончилась война. И мне очень жаль, что ты потеряла мужа. Он герой, и он точно герой не только для вас, но и для всех нас. Но мы не можем сказать, что только сначала были патриоты. Потому что если патриотов на передовой больше нет, то почему Путин нас до сих пор не оккупировал и не сравнял нас окончательно?" - резюмировал он.

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Ранее Зеленский заявил, что несмотря на изнурительную рутину руководства страной, которая находится в состоянии войны, он полон решимости довести ее до конца.