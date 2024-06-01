Зеленский о тех мужчинах, которые не хотят сражаться: Надо быть очень справедливыми в вопросе мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает тех мужчин, которые не хотят воевать, но подчеркнул необходимость мобилизации. В этом вопросе должна быть справедливость.
Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский прокомментировал мнение о том, что в Украине сейчас якобы все прячутся от мобилизации.
"Иногда бывают случаи, о которых вы упомянули. Кто-то не хочет участвовать в войне. Кто-то боится. И я думаю, что они люди. Все мы люди. Но нельзя сказать, что сейчас все убегают, а раньше не убегали. Нет, это не так. Когда почти все было оккупировано, все вышли на улицу, почти все это делали. И я считаю, что такое объединение и дало нам такую силу", - заявил он.
Президент отметил, что за 2,5 года войны ситуация немного изменилась, но не глобально.
"Конечно, через 2,5 года войны - это несколько иная энергия, но, поверьте, она все равно есть. Надо быть очень справедливыми, потому что деоккупация Киевщины позволила жить в Киеве более-менее безопасно. Именно потому, что здесь есть мир, и здесь есть возможность жить, и здесь, и здесь сейчас на улицах много людей - все это как раз и принес тот щит из воинов, которые сейчас стоят на фронте", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства рассказал историю украинки, которую он встретил в Португалии накануне, рассказавшей ему, как ее муж погиб на фронте, и спросила его "что будет теперь, когда так мало патриотических добровольцев осталось с первых дней войны".
"Я ей откровенно сказал: "Мы должны сделать все, чтобы как можно скорее закончилась война. И мне очень жаль, что ты потеряла мужа. Он герой, и он точно герой не только для вас, но и для всех нас. Но мы не можем сказать, что только сначала были патриоты. Потому что если патриотов на передовой больше нет, то почему Путин нас до сих пор не оккупировал и не сравнял нас окончательно?" - резюмировал он.
Ранее Зеленский заявил, что несмотря на изнурительную рутину руководства страной, которая находится в состоянии войны, он полон решимости довести ее до конца.
Пожалуйста, подождите...
Так от. Усіма фібрами душі зневажаю усіх цих цивільних чоловічків, яких бачу навколо себе на вулицях. З тактикульними бородами з барбершопів.
-пусть дєті дєпутатов ваюют...
- нє раждьон для войни...
- паржом...
Кожному з вас, з тих, хто ховається від ТЦК відповідально завляю - ви не чоловіки, а лайно.
Цікава думка щодо них? Багато з тих барбершопів то бронь і вони виконують певну функцію для економіки щоб хоч якось в поточних умовах, хтось там на верху навіть по завищених цінах але купив необхідне озброєння
Можливо, конкретно Ви маєте важливу інфраструктурну професію? Ви енергетик, лікар, вчитель чи щось аналогічне?
Бронь, кажете? Циркачі, артисти, таксисти, кур'єри та інша пи**дота на броні. Це вони роблять економіку?
То, може ви кур'єр Глово чи таксист Уклона, і вирішили мені тут "на пальцах" щось поляпати за той набір слів у вашому першому абзаці?
Шановний. Якщо конкретно Ви не належите до того переліку, що я привів у своєму першому абзаці, то... (далі можу виказати своє презирство і це буде непечатними буквами, тому все).
З бронню таксистів і клоунів та чиновників згідний з вами абсолютно... це корупційна х..ня...
Але є технологи, інженери і інші спеціалісти без яких може бути простій якогось підприємства яке працює на екпорт і заробляє таку важливу наразі валюту... прикладів може бути багато...
ті ж оператори ЧПУ з досвідом
20 місяців нормального польоту. Стерся повністю (в буквальному плані, та й в моральному теж). Зміг звільнитися.
Знаєте, мене бісить не те, що Ви називаєте корупцією (це теж, звичайно). Бісить ставлення ухилянтів. Ну от як? Не щось десь там. А от, прийшли вбивати конкретно тебе та твою сім'ю. Як можна ховати голову в пісок?
"Тамбовскій волк"!
как они бояться, сопротивляются, возмущаются, убегают, падают в обморок, пытаются одновременно рассказывать свои несуществующие законы и предлагать взятки.
Якщо військовий отримав поранення, то напевне організація бою була недосконала. А забезпечення засобами ураження противника недостатнє, або й взагалі відсутнє. але у ботів винувате не командування і влада, а виключно ухилянти.
припустимо, що ти - жива людина, а не подоляківське чудо на почасовій оплаті. То з твоїх коментів і коментів таких як ти виходить, що ви будете задоволені, коли більшість чоловіків України будуть вбиті на війні або отримають поранення, каліцтва і інші ознаки геройської поведінки. Це саме так виглядає ваша діяльність на цензорі - докоряти, що не всі на фронті. Ця падлюча дурість дійшла вже до того, що водіїв із дуже важливими вантажами забирають на медкомісію. Оборонні підприємства потерпають від дурної мобілізації. але всі мажори спокійно не відчувають війни. Добре ще що агрофірми не осталися без механізаторів. Бо жінку швидше навчать поводженню зі зброєю, але не керуванню і обслуговуванню і ремонту складної техніки. Де дуже важливий досвід, що набувається роками.
арта не всегда работает, но патроны и гранаты есть всегда (только их самому носить нужно). и у кацапов много чего не хватает, они не от хорошей жизни едут на мотоциклах штурмовать.
Чому вона в нього то не запитала?
А може її просто не було?
1. В ЗСУ;
2. На гастролях в раиси;
3. На островах.
А поднятие цен на э/э? Это очень справедливо? В Бельгии та же цена на кВт/час. При минимальной зарплате 1800 Є.
Ещё хватает совести о справедливости нам рассказывать. Совсем украинцев за ничто держат.
Це - генератор мерехтливої свідомості.
Яка ганьба їм, який сором!
Але розуміє їх, бо і сам чотириразовий ухилянт.
Як подивишся на місця прильотів: 10 рятівників (яких, до речі, теж хочуть мобілізувати половину), добровольці розбирають завали і зашивають вікна, а мєнтів - як тарганів приїхало, і вони стоять і дивляться на все. А коли зафіксувати оглянути руйнування в квартирі, то хєр кого знайдеш. На пенсію раніше за інших, великі виплати, бронь. Своїх псів режим не хоче ображати. А решта нехай їбашить, поки ноги ходять, як сказали в мінсоцпол