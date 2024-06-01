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Новости мобилизации
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Зеленский (19011) мобилизация (2602)

Зеленский о тех мужчинах, которые не хотят сражаться: Надо быть очень справедливыми в вопросе мобилизации

Зеленський про питання мобілізації

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает тех мужчин, которые не хотят воевать, но подчеркнул необходимость мобилизации. В этом вопросе должна быть справедливость.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский прокомментировал мнение о том, что в Украине сейчас якобы все прячутся от мобилизации.

"Иногда бывают случаи, о которых вы упомянули. Кто-то не хочет участвовать в войне. Кто-то боится. И я думаю, что они люди. Все мы люди. Но нельзя сказать, что сейчас все убегают, а раньше не убегали. Нет, это не так. Когда почти все было оккупировано, все вышли на улицу, почти все это делали. И я считаю, что такое объединение и дало нам такую силу", - заявил он.

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Президент отметил, что за 2,5 года войны ситуация немного изменилась, но не глобально.

"Конечно, через 2,5 года войны - это несколько иная энергия, но, поверьте, она все равно есть. Надо быть очень справедливыми, потому что деоккупация Киевщины позволила жить в Киеве более-менее безопасно. Именно потому, что здесь есть мир, и здесь есть возможность жить, и здесь, и здесь сейчас на улицах много людей - все это как раз и принес тот щит из воинов, которые сейчас стоят на фронте", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства рассказал историю украинки, которую он встретил в Португалии накануне, рассказавшей ему, как ее муж погиб на фронте, и спросила его "что будет теперь, когда так мало патриотических добровольцев осталось с первых дней войны".

"Я ей откровенно сказал: "Мы должны сделать все, чтобы как можно скорее закончилась война. И мне очень жаль, что ты потеряла мужа. Он герой, и он точно герой не только для вас, но и для всех нас. Но мы не можем сказать, что только сначала были патриоты. Потому что если патриотов на передовой больше нет, то почему Путин нас до сих пор не оккупировал и не сравнял нас окончательно?" - резюмировал он.

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Ранее Зеленский заявил, что несмотря на изнурительную рутину руководства страной, которая находится в состоянии войны, он полон решимости довести ее до конца.
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Топ комментарии
+73
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01.06.2024 16:26
+65
Вова "Четыре Повестки".
Лучшая кличка для Боевого Лидора, Гроссмаршала, Генералиссимуса, Почетного Наполеона
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01.06.2024 16:21
+48
Хай ухилянт-рекордсмен свою історію розкаже, надихне, так би мовити.
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01.06.2024 16:23
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Куди, в страусиний підрозділ падалЬяка?
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03.06.2024 17:05 Ответить
Приходь, перевіриш.
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04.06.2024 20:28 Ответить
Не дають вавє атдахнуть, с сингапура без перериву вєщаєт, дайтє жє врємя напакушать хотя би
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01.06.2024 17:05 Ответить
А ти с* ко радів коли відхапав 73% ...чого не сказав їм ,шо приведеш війну та кинеш їх до аду, шоб захищали твою ОПу ?! Чи став би ти президентом як сказав правду як зробив Порох .?! Пркляте 🤡 феезбешне чмо ,хай твоя доля стане такою ,яку ти вготував Україні !!!
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01.06.2024 17:14 Ответить
Не так давно звільнився з ЗСУ. Шлях - Ізюм, Лиман, Терни.

Так от. Усіма фібрами душі зневажаю усіх цих цивільних чоловічків, яких бачу навколо себе на вулицях. З тактикульними бородами з барбершопів.

-пусть дєті дєпутатов ваюют...
- нє раждьон для войни...
- паржом...

Кожному з вас, з тих, хто ховається від ТЦК відповідально завляю - ви не чоловіки, а лайно.
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01.06.2024 17:19 Ответить
А тих хто зараз скоротив навчання, або тих хто як модно називають тепер не корупція, а закупили по ціни в два-три рази вище ринкової... в результаті потім немає грошей на закупівлю озброєння... або хто ракетну програму спустив в урну?... Або хто продає білі білети на право і наліво а потім відправляє хворих у військо тому що план треба виконувати...

Цікава думка щодо них? Багато з тих барбершопів то бронь і вони виконують певну функцію для економіки щоб хоч якось в поточних умовах, хтось там на верху навіть по завищених цінах але купив необхідне озброєння
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01.06.2024 19:29 Ответить
Вам за 60? Ви інвалід? Ок, можливо, реальні проблемні хронічні проблеми з здоров'ям вже були в 22-му?
Можливо, конкретно Ви маєте важливу інфраструктурну професію? Ви енергетик, лікар, вчитель чи щось аналогічне?

Бронь, кажете? Циркачі, артисти, таксисти, кур'єри та інша пи**дота на броні. Це вони роблять економіку?

То, може ви кур'єр Глово чи таксист Уклона, і вирішили мені тут "на пальцах" щось поляпати за той набір слів у вашому першому абзаці?

Шановний. Якщо конкретно Ви не належите до того переліку, що я привів у своєму першому абзаці, то... (далі можу виказати своє презирство і це буде непечатними буквами, тому все).
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01.06.2024 20:41 Ответить
Хронічні хвороби ще до 22 року якщо вам так буде легше... та і вік уже трохи..

З бронню таксистів і клоунів та чиновників згідний з вами абсолютно... це корупційна х..ня...

Але є технологи, інженери і інші спеціалісти без яких може бути простій якогось підприємства яке працює на екпорт і заробляє таку важливу наразі валюту... прикладів може бути багато...
ті ж оператори ЧПУ з досвідом
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01.06.2024 21:52 Ответить
З останнім згоден.
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02.06.2024 10:05 Ответить
До речі, в 22-му мені було 52. Кабінетний працівник. Здоров'я вже тоді було настільки підгулявше, що навіть 10 метрів не міг пробігти. Яке там фізо? )))

20 місяців нормального польоту. Стерся повністю (в буквальному плані, та й в моральному теж). Зміг звільнитися.

Знаєте, мене бісить не те, що Ви називаєте корупцією (це теж, звичайно). Бісить ставлення ухилянтів. Ну от як? Не щось десь там. А от, прийшли вбивати конкретно тебе та твою сім'ю. Як можна ховати голову в пісок?
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02.06.2024 10:16 Ответить
Зє планує бути президентом до кінця війни і щоб всі українські чоловіки вовали до кінця війни. Для них кінець війни може наступити в звязку з загибеллю або каліцтвом, в той час як зе буде знімати відосіки, кататися у флісці з протягнутим загрібайлом за кордон і відсиджуватися в президинтському бункері в разі загрози життю, а потім здрисне до Ізраїлю де вже придбав хатинку для мами Ріми і папи Саші. "А что такоє?" - це ж возєднаня родини...
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01.06.2024 17:21 Ответить
до якого кінця не каже
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01.06.2024 17:22 Ответить
до якого кінця не каже
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01.06.2024 17:24 Ответить
Це він про силовиків і поліцію?
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01.06.2024 17:24 Ответить
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01.06.2024 17:28 Ответить
Почуєш цього ухилянта, і одразу стає ясно - перед вами повний дилетант у військовій справі. Бо кожен військовий скаже, яким принципом керуються командири. "Роби як я !" Цей громадянин, якщо він вважає себе ще громадянином, має взяти нарешті вп'яте автомат і довести українському народу, ЯК ВІН ГОТОВИЙ ЗАХИЩАТИ НАШУ СПІЛЬНУ УКРАЇНУ ! Язиком у бункері можна белькотати що завгодно ! З шоблою охоронців можна їздити у броньованому позашляховику біля фронту, де раптово припиняються обстріли. Дивним способом ? ! Не здається вам ?
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01.06.2024 17:28 Ответить
Та він то хай сидить, там де сидів, головне щоб не ліз командувати. Але ж кругом нього отара покидьків, у яких війна - це можливість вкрасти більше, ніж на асфальті. І немає там жодного добровольця й не очікується. Хоч би одного виділили для реклами, для того, щоб Зеленський міг би похвалитись, що от і серед них є справжні чоловіки, а не одне злодійкувате броньоване лайно. Крім ненависті ця влада не викликає нічого.
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02.06.2024 08:19 Ответить
Це чмарливе створіння не може сидіти, щоб не нашкодити. Якщо в армію не пустять, полізе дороги будувати за наші кошти, які вилучать з оборонки. Недоумку треба ж якось світитись наче свічка на кладовищі. Щоб весь світ його побачив з косою смерті. Йому тільки одне: "ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ недолугий!"
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05.06.2024 10:33 Ответить
а ти що дітей з нею хрестив, що на ТИ з нею.
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01.06.2024 17:29 Ответить
Тільки твоя "справедливість" однобока якась
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01.06.2024 17:33 Ответить
Таки да, треба бути справедливим! І справедливим є те, що точно не Зєлєнскому коментувати мобілізацію. У нього на це морального права нема.
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01.06.2024 17:35 Ответить
А кто ему пишет это гонево?
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01.06.2024 18:07 Ответить
Як хто?
"Тамбовскій волк"!
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01.06.2024 20:12 Ответить
Для справедливості треба спочатку покарати тих, хто три роки брехав, що війни не буде і привів до неї. Коли на майдані висітимуть знленські, ермаки і вся їх шобла, тоді поговоримо по справедливість
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01.06.2024 18:10 Ответить
Если кто-то из окружения спонукае до таких спичей, то они ни во что его не ставят, бо четырежды уклонисту такие темы лучше обходить стороной.
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01.06.2024 18:11 Ответить
Це вір про Лисого ????
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01.06.2024 18:14 Ответить
Почало доходити, що таку владу ніхто захищати ніхто не збирається.
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01.06.2024 18:15 Ответить
Настав час під кацапів лягати? Шмара ти ФСБешна.
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01.06.2024 19:19 Ответить
Яку ще владу бовдуре, ти себе захищаєш а не владу
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01.06.2024 20:10 Ответить
Так4 покажи справедливість ! ! Кошового з Татаровим відправ на фронт. А дЄрмака на лівий берег Дніпра !
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01.06.2024 18:29 Ответить
Сьогодні проїжджали військові,. на якому хламі вони тільки їздять, це западне лайно 80-х років із "на тобі Боже, що мені не гоже. Якщо не відпи.... "пузатих" і не забрати своє, діла не буде ні в цивільних ні в військових.
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01.06.2024 18:30 Ответить
мне нравиться наблюдать, как ссыкунов и полупидоров вытягивают из под женских юбок.
как они бояться, сопротивляются, возмущаются, убегают, падают в обморок, пытаются одновременно рассказывать свои несуществующие законы и предлагать взятки.
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01.06.2024 18:33 Ответить
Бригада, батальон? Больше не нужно!
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01.06.2024 18:36 Ответить
на войне с 22-го. у меня уже два ранения.
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01.06.2024 20:13 Ответить
Вопрос, Бригада? Батальон не нужно!
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01.06.2024 20:46 Ответить
отдельная механизированная бригада.
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01.06.2024 22:03 Ответить
у семенченко теж було серйозне ранєніє...
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01.06.2024 21:28 Ответить
а ты вылези из под юбки, сходи в ртцк, потом со временем поймёшь чем серьезное ранение отличается от не серьезного.
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01.06.2024 22:11 Ответить
Бот, люди з серйозними пораненнями цим не козиряють. Бо це - втрата здоров'я і загроза життю. Та й поранення отримують не лише в бою. і не лише військові.
Якщо військовий отримав поранення, то напевне організація бою була недосконала. А забезпечення засобами ураження противника недостатнє, або й взагалі відсутнє. але у ботів винувате не командування і влада, а виключно ухилянти.
припустимо, що ти - жива людина, а не подоляківське чудо на почасовій оплаті. То з твоїх коментів і коментів таких як ти виходить, що ви будете задоволені, коли більшість чоловіків України будуть вбиті на війні або отримають поранення, каліцтва і інші ознаки геройської поведінки. Це саме так виглядає ваша діяльність на цензорі - докоряти, що не всі на фронті. Ця падлюча дурість дійшла вже до того, що водіїв із дуже важливими вантажами забирають на медкомісію. Оборонні підприємства потерпають від дурної мобілізації. але всі мажори спокійно не відчувають війни. Добре ще що агрофірми не осталися без механізаторів. Бо жінку швидше навчать поводженню зі зброєю, але не керуванню і обслуговуванню і ремонту складної техніки. Де дуже важливий досвід, що набувається роками.
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02.06.2024 06:29 Ответить
****** ты ссыкливый ишак, твою маму-жену-сестру-дочь пришли насиловать. вылезай из под юбки, сделай лучше организацию боя.
арта не всегда работает, но патроны и гранаты есть всегда (только их самому носить нужно). и у кацапов много чего не хватает, они не от хорошей жизни едут на мотоциклах штурмовать.
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02.06.2024 09:15 Ответить
Послав би , та бачу вже там
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01.06.2024 18:44 Ответить
Ось всі кажуть, що при Порошенку не було ухилянтів. Були. Один навіть презедентом став.
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01.06.2024 18:54 Ответить
При Порошенку робили висновки - коли в одній з хвиль мобілізації нахапали за принципом "аби було" і вони сотнями здавалися на втіху пропагандонів, це одразу припинилось. Почали краще підбирати людей, більше роблячи ставку на заохочення. В результаті виникло чимало досить відомих зараз бригад та підрозділів, які реально воюють і у які досі йдуть люди.
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01.06.2024 19:01 Ответить
Поправочка - президентом ОНО не стало, да и не могло стать. Место занимает, украинцев гробит массово, но это не значит, что ОНО президент.
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01.06.2024 21:05 Ответить
95 квартал буде вас розважати, чтоб вам весєлєє било умирать
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01.06.2024 19:07 Ответить
І "номєрнабіс" - "горіла хата, палала..."
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01.06.2024 20:16 Ответить
Вова, якщо більше немає бажаючих захищати Україну, то доведеться капітулювати на умовах рашистів
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01.06.2024 19:11 Ответить
так ти можеш вже їхати сосати в бурятів, хто тобі заважає?
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01.06.2024 20:13 Ответить
Якби дехто не розміновував би мости, Чонгар, відводив 4 бригади, знімав війська з Гостомеля, будував дорог для москальського наступу, то може і чоловік цієї жіночки був би живий.
Чому вона в нього то не запитала?
А може її просто не було?
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01.06.2024 19:11 Ответить
І цікаво чому він до неї на ти????
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01.06.2024 19:42 Ответить
це все уже не актуально, ви ще почніть кричати "Порошенко!!! хто відповість за Іловайськ" війна є війна, і помилки треба виправляти і думати 'як діяти далі, а не нити
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01.06.2024 20:15 Ответить
І де тут справедливість?
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01.06.2024 19:13 Ответить
Не хочуть, бо ішак все зробив, щоб довести до такого стану народ. Це безтолкове чмо є баластом на шиї держави та суспільства.
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01.06.2024 20:33 Ответить
Уклонист - рецидивист, профессиональный уклонист рассуждает о справедливой мобилизации. Сюр.
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01.06.2024 21:02 Ответить
Питання для допитливих. Як думає нарід, якби пан преЗеленський не був би пре, де б він зараз був? Варіанти відповідей:
1. В ЗСУ;
2. На гастролях в раиси;
3. На островах.
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01.06.2024 21:06 Ответить
А я пацюків не розумію, ну зовсім не розумію… Хоча вони скоріш таргани.
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01.06.2024 21:09 Ответить
ну от дасть тобі держава пенсію по інвалідності 250 доларів, тоді зрозумієш
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02.06.2024 15:45 Ответить
Я не за пенсією пішов.
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03.06.2024 13:14 Ответить
В чому проблема мобілізувати обмежено придатних з вищою освітою у ВПК? 10 тис. таких наклепають дофіга дронів.
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01.06.2024 21:30 Ответить
Справедливость должна быть со всех сторон. Когда от ребят 18ти-летних, которые несколько лет назад выехали из Украины и сейчас учатся в зарубежных вузах, требуют вернуться для постановки на учёт, это как, справедливо? Всем же понятно, что назад не отпустят. Им бросать учёбу, чтобы украинские власти штрафами не обложили? До 25 лет они не обязаны воевать. Так зачем над молодежью издеваться? Чтобы они уже никогда не вернулись?
А поднятие цен на э/э? Это очень справедливо? В Бельгии та же цена на кВт/час. При минимальной зарплате 1800 Є.
Ещё хватает совести о справедливости нам рассказывать. Совсем украинцев за ничто держат.
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01.06.2024 21:37 Ответить
Влада знущається над нами.
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03.06.2024 02:22 Ответить
Якщо все розумієш,навіщо тоді ці дикі штрафи,бусифікація та все інше???Ставай вже сам до ЗСУ,покажи прикла
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01.06.2024 21:55 Ответить
Це президент???
Це - генератор мерехтливої свідомості.
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01.06.2024 22:36 Ответить
Зеленський гнівно дає прочухана чоловікам, які не хочуть воювати.
Яка ганьба їм, який сором!
Але розуміє їх, бо і сам чотириразовий ухилянт.
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01.06.2024 22:55 Ответить
Уе..н! Обсос конченный....
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02.06.2024 08:14 Ответить
Ще раз наголошую! В поліцію набрати жінок, а усіх ухилянтів в формі відправити під Вовчанськ. Служити в поліції - то все одно легше буде, ніж тягати шпали або працювати на виробництві. А чомусь для решти жінок вони вважають за нормальне таку роботу
Як подивишся на місця прильотів: 10 рятівників (яких, до речі, теж хочуть мобілізувати половину), добровольці розбирають завали і зашивають вікна, а мєнтів - як тарганів приїхало, і вони стоять і дивляться на все. А коли зафіксувати оглянути руйнування в квартирі, то хєр кого знайдеш. На пенсію раніше за інших, великі виплати, бронь. Своїх псів режим не хоче ображати. А решта нехай їбашить, поки ноги ходять, як сказали в мінсоцпол
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02.06.2024 08:57 Ответить
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