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Новини Мобілізація
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Зеленський про тих чоловіків, які не хочуть воювати: Треба бути дуже справедливими в питанні мобілізації

Зеленський про питання мобілізації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але наголосив на необхідності мобілізації. У цьому питанні має бути справедливість.

Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський прокоментував думку про те, що в Україні зараз нібито всі ховаються від мобілізації.

"Іноді трапляються випадки, про які ви згадали. Хтось не хоче брати участь у війні. Хтось боїться. І я думаю, що вони люди. Всі ми люди. Але не можна сказати, що зараз всі тікають, а раніше не тікали. Ні, це не так. Коли майже все було окуповано, всі вийшли на вулицю, майже всі це робили. І я вважаю, що таке об'єднання і дало нам таку силу", - заявив він.

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Президент зазначив, що за два з половиною роки війни ситуація трохи змінилася, але не глобально.

"Звісно, через 2,5 роки війни - це дещо інша енергія, але, повірте, вона все одно є. Треба бути дуже справедливими, бо деокупація Київщини дозволила жити в Києві більш-менш безпечно. Якраз тому, що тут є мир, і тут є можливість жити, і тут, і тут зараз на вулицях багато людей - усе це якраз і приніс той щит із воїнів, які зараз стоять на фронті", - наголосив Зеленський.

Глава держави розповів історію українки, яку він зустрів у Португалії напередодні, яка розповіла йому, як її чоловік загинув на фронті, і запитала його "що буде тепер, коли так мало патріотичних добровольців залишилося з перших днів війни".

"Я їй відверто сказав: "Ми повинні зробити все, щоб якомога швидше закінчилася війна. І мені дуже шкода, що ти втратила чоловіка. Він герой, і він точно герой не лише для вас, але й для всіх нас. Але ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому Путін нас досі не окупував і не зрівняв нас остаточно?", - резюмував він.

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Раніше Зеленський заявив, що попри виснажливу рутину керівництва країною, яка перебуває у стані війни, він сповнений рішучості довести її до кінця.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+73
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01.06.2024 16:26
+65
Вова "Четыре Повестки".
Лучшая кличка для Боевого Лидора, Гроссмаршала, Генералиссимуса, Почетного Наполеона
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01.06.2024 16:21
+48
Хай ухилянт-рекордсмен свою історію розкаже, надихне, так би мовити.
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01.06.2024 16:23
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Куди, в страусиний підрозділ падалЬяка?
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03.06.2024 17:05 Відповісти
Приходь, перевіриш.
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04.06.2024 20:28 Відповісти
Не дають вавє атдахнуть, с сингапура без перериву вєщаєт, дайтє жє врємя напакушать хотя би
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01.06.2024 17:05 Відповісти
А ти с* ко радів коли відхапав 73% ...чого не сказав їм ,шо приведеш війну та кинеш їх до аду, шоб захищали твою ОПу ?! Чи став би ти президентом як сказав правду як зробив Порох .?! Пркляте 🤡 феезбешне чмо ,хай твоя доля стане такою ,яку ти вготував Україні !!!
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01.06.2024 17:14 Відповісти
Не так давно звільнився з ЗСУ. Шлях - Ізюм, Лиман, Терни.

Так от. Усіма фібрами душі зневажаю усіх цих цивільних чоловічків, яких бачу навколо себе на вулицях. З тактикульними бородами з барбершопів.

-пусть дєті дєпутатов ваюют...
- нє раждьон для войни...
- паржом...

Кожному з вас, з тих, хто ховається від ТЦК відповідально завляю - ви не чоловіки, а лайно.
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01.06.2024 17:19 Відповісти
А тих хто зараз скоротив навчання, або тих хто як модно називають тепер не корупція, а закупили по ціни в два-три рази вище ринкової... в результаті потім немає грошей на закупівлю озброєння... або хто ракетну програму спустив в урну?... Або хто продає білі білети на право і наліво а потім відправляє хворих у військо тому що план треба виконувати...

Цікава думка щодо них? Багато з тих барбершопів то бронь і вони виконують певну функцію для економіки щоб хоч якось в поточних умовах, хтось там на верху навіть по завищених цінах але купив необхідне озброєння
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01.06.2024 19:29 Відповісти
Вам за 60? Ви інвалід? Ок, можливо, реальні проблемні хронічні проблеми з здоров'ям вже були в 22-му?
Можливо, конкретно Ви маєте важливу інфраструктурну професію? Ви енергетик, лікар, вчитель чи щось аналогічне?

Бронь, кажете? Циркачі, артисти, таксисти, кур'єри та інша пи**дота на броні. Це вони роблять економіку?

То, може ви кур'єр Глово чи таксист Уклона, і вирішили мені тут "на пальцах" щось поляпати за той набір слів у вашому першому абзаці?

Шановний. Якщо конкретно Ви не належите до того переліку, що я привів у своєму першому абзаці, то... (далі можу виказати своє презирство і це буде непечатними буквами, тому все).
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01.06.2024 20:41 Відповісти
Хронічні хвороби ще до 22 року якщо вам так буде легше... та і вік уже трохи..

З бронню таксистів і клоунів та чиновників згідний з вами абсолютно... це корупційна х..ня...

Але є технологи, інженери і інші спеціалісти без яких може бути простій якогось підприємства яке працює на екпорт і заробляє таку важливу наразі валюту... прикладів може бути багато...
ті ж оператори ЧПУ з досвідом
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01.06.2024 21:52 Відповісти
З останнім згоден.
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02.06.2024 10:05 Відповісти
До речі, в 22-му мені було 52. Кабінетний працівник. Здоров'я вже тоді було настільки підгулявше, що навіть 10 метрів не міг пробігти. Яке там фізо? )))

20 місяців нормального польоту. Стерся повністю (в буквальному плані, та й в моральному теж). Зміг звільнитися.

Знаєте, мене бісить не те, що Ви називаєте корупцією (це теж, звичайно). Бісить ставлення ухилянтів. Ну от як? Не щось десь там. А от, прийшли вбивати конкретно тебе та твою сім'ю. Як можна ховати голову в пісок?
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02.06.2024 10:16 Відповісти
Зє планує бути президентом до кінця війни і щоб всі українські чоловіки вовали до кінця війни. Для них кінець війни може наступити в звязку з загибеллю або каліцтвом, в той час як зе буде знімати відосіки, кататися у флісці з протягнутим загрібайлом за кордон і відсиджуватися в президинтському бункері в разі загрози життю, а потім здрисне до Ізраїлю де вже придбав хатинку для мами Ріми і папи Саші. "А что такоє?" - це ж возєднаня родини...
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01.06.2024 17:21 Відповісти
до якого кінця не каже
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01.06.2024 17:22 Відповісти
до якого кінця не каже
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01.06.2024 17:24 Відповісти
Це він про силовиків і поліцію?
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01.06.2024 17:24 Відповісти
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01.06.2024 17:28 Відповісти
Почуєш цього ухилянта, і одразу стає ясно - перед вами повний дилетант у військовій справі. Бо кожен військовий скаже, яким принципом керуються командири. "Роби як я !" Цей громадянин, якщо він вважає себе ще громадянином, має взяти нарешті вп'яте автомат і довести українському народу, ЯК ВІН ГОТОВИЙ ЗАХИЩАТИ НАШУ СПІЛЬНУ УКРАЇНУ ! Язиком у бункері можна белькотати що завгодно ! З шоблою охоронців можна їздити у броньованому позашляховику біля фронту, де раптово припиняються обстріли. Дивним способом ? ! Не здається вам ?
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01.06.2024 17:28 Відповісти
Та він то хай сидить, там де сидів, головне щоб не ліз командувати. Але ж кругом нього отара покидьків, у яких війна - це можливість вкрасти більше, ніж на асфальті. І немає там жодного добровольця й не очікується. Хоч би одного виділили для реклами, для того, щоб Зеленський міг би похвалитись, що от і серед них є справжні чоловіки, а не одне злодійкувате броньоване лайно. Крім ненависті ця влада не викликає нічого.
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02.06.2024 08:19 Відповісти
Це чмарливе створіння не може сидіти, щоб не нашкодити. Якщо в армію не пустять, полізе дороги будувати за наші кошти, які вилучать з оборонки. Недоумку треба ж якось світитись наче свічка на кладовищі. Щоб весь світ його побачив з косою смерті. Йому тільки одне: "ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ недолугий!"
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05.06.2024 10:33 Відповісти
а ти що дітей з нею хрестив, що на ТИ з нею.
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01.06.2024 17:29 Відповісти
Тільки твоя "справедливість" однобока якась
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01.06.2024 17:33 Відповісти
Таки да, треба бути справедливим! І справедливим є те, що точно не Зєлєнскому коментувати мобілізацію. У нього на це морального права нема.
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01.06.2024 17:35 Відповісти
А кто ему пишет это гонево?
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01.06.2024 18:07 Відповісти
Як хто?
"Тамбовскій волк"!
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01.06.2024 20:12 Відповісти
Для справедливості треба спочатку покарати тих, хто три роки брехав, що війни не буде і привів до неї. Коли на майдані висітимуть знленські, ермаки і вся їх шобла, тоді поговоримо по справедливість
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01.06.2024 18:10 Відповісти
Если кто-то из окружения спонукае до таких спичей, то они ни во что его не ставят, бо четырежды уклонисту такие темы лучше обходить стороной.
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01.06.2024 18:11 Відповісти
Це вір про Лисого ????
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01.06.2024 18:14 Відповісти
Почало доходити, що таку владу ніхто захищати ніхто не збирається.
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01.06.2024 18:15 Відповісти
Настав час під кацапів лягати? Шмара ти ФСБешна.
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01.06.2024 19:19 Відповісти
Яку ще владу бовдуре, ти себе захищаєш а не владу
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01.06.2024 20:10 Відповісти
Так4 покажи справедливість ! ! Кошового з Татаровим відправ на фронт. А дЄрмака на лівий берег Дніпра !
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01.06.2024 18:29 Відповісти
Сьогодні проїжджали військові,. на якому хламі вони тільки їздять, це западне лайно 80-х років із "на тобі Боже, що мені не гоже. Якщо не відпи.... "пузатих" і не забрати своє, діла не буде ні в цивільних ні в військових.
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01.06.2024 18:30 Відповісти
мне нравиться наблюдать, как ссыкунов и полупидоров вытягивают из под женских юбок.
как они бояться, сопротивляются, возмущаются, убегают, падают в обморок, пытаются одновременно рассказывать свои несуществующие законы и предлагать взятки.
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01.06.2024 18:33 Відповісти
Бригада, батальон? Больше не нужно!
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01.06.2024 18:36 Відповісти
на войне с 22-го. у меня уже два ранения.
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01.06.2024 20:13 Відповісти
Вопрос, Бригада? Батальон не нужно!
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01.06.2024 20:46 Відповісти
отдельная механизированная бригада.
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01.06.2024 22:03 Відповісти
у семенченко теж було серйозне ранєніє...
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01.06.2024 21:28 Відповісти
а ты вылези из под юбки, сходи в ртцк, потом со временем поймёшь чем серьезное ранение отличается от не серьезного.
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01.06.2024 22:11 Відповісти
Бот, люди з серйозними пораненнями цим не козиряють. Бо це - втрата здоров'я і загроза життю. Та й поранення отримують не лише в бою. і не лише військові.
Якщо військовий отримав поранення, то напевне організація бою була недосконала. А забезпечення засобами ураження противника недостатнє, або й взагалі відсутнє. але у ботів винувате не командування і влада, а виключно ухилянти.
припустимо, що ти - жива людина, а не подоляківське чудо на почасовій оплаті. То з твоїх коментів і коментів таких як ти виходить, що ви будете задоволені, коли більшість чоловіків України будуть вбиті на війні або отримають поранення, каліцтва і інші ознаки геройської поведінки. Це саме так виглядає ваша діяльність на цензорі - докоряти, що не всі на фронті. Ця падлюча дурість дійшла вже до того, що водіїв із дуже важливими вантажами забирають на медкомісію. Оборонні підприємства потерпають від дурної мобілізації. але всі мажори спокійно не відчувають війни. Добре ще що агрофірми не осталися без механізаторів. Бо жінку швидше навчать поводженню зі зброєю, але не керуванню і обслуговуванню і ремонту складної техніки. Де дуже важливий досвід, що набувається роками.
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02.06.2024 06:29 Відповісти
****** ты ссыкливый ишак, твою маму-жену-сестру-дочь пришли насиловать. вылезай из под юбки, сделай лучше организацию боя.
арта не всегда работает, но патроны и гранаты есть всегда (только их самому носить нужно). и у кацапов много чего не хватает, они не от хорошей жизни едут на мотоциклах штурмовать.
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02.06.2024 09:15 Відповісти
Послав би , та бачу вже там
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01.06.2024 18:44 Відповісти
Ось всі кажуть, що при Порошенку не було ухилянтів. Були. Один навіть презедентом став.
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01.06.2024 18:54 Відповісти
При Порошенку робили висновки - коли в одній з хвиль мобілізації нахапали за принципом "аби було" і вони сотнями здавалися на втіху пропагандонів, це одразу припинилось. Почали краще підбирати людей, більше роблячи ставку на заохочення. В результаті виникло чимало досить відомих зараз бригад та підрозділів, які реально воюють і у які досі йдуть люди.
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01.06.2024 19:01 Відповісти
Поправочка - президентом ОНО не стало, да и не могло стать. Место занимает, украинцев гробит массово, но это не значит, что ОНО президент.
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01.06.2024 21:05 Відповісти
95 квартал буде вас розважати, чтоб вам весєлєє било умирать
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01.06.2024 19:07 Відповісти
І "номєрнабіс" - "горіла хата, палала..."
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01.06.2024 20:16 Відповісти
Вова, якщо більше немає бажаючих захищати Україну, то доведеться капітулювати на умовах рашистів
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01.06.2024 19:11 Відповісти
так ти можеш вже їхати сосати в бурятів, хто тобі заважає?
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01.06.2024 20:13 Відповісти
Якби дехто не розміновував би мости, Чонгар, відводив 4 бригади, знімав війська з Гостомеля, будував дорог для москальського наступу, то може і чоловік цієї жіночки був би живий.
Чому вона в нього то не запитала?
А може її просто не було?
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01.06.2024 19:11 Відповісти
І цікаво чому він до неї на ти????
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01.06.2024 19:42 Відповісти
це все уже не актуально, ви ще почніть кричати "Порошенко!!! хто відповість за Іловайськ" війна є війна, і помилки треба виправляти і думати 'як діяти далі, а не нити
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01.06.2024 20:15 Відповісти
І де тут справедливість?
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01.06.2024 19:13 Відповісти
Не хочуть, бо ішак все зробив, щоб довести до такого стану народ. Це безтолкове чмо є баластом на шиї держави та суспільства.
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01.06.2024 20:33 Відповісти
Уклонист - рецидивист, профессиональный уклонист рассуждает о справедливой мобилизации. Сюр.
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01.06.2024 21:02 Відповісти
Питання для допитливих. Як думає нарід, якби пан преЗеленський не був би пре, де б він зараз був? Варіанти відповідей:
1. В ЗСУ;
2. На гастролях в раиси;
3. На островах.
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01.06.2024 21:06 Відповісти
А я пацюків не розумію, ну зовсім не розумію… Хоча вони скоріш таргани.
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01.06.2024 21:09 Відповісти
ну от дасть тобі держава пенсію по інвалідності 250 доларів, тоді зрозумієш
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02.06.2024 15:45 Відповісти
Я не за пенсією пішов.
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03.06.2024 13:14 Відповісти
В чому проблема мобілізувати обмежено придатних з вищою освітою у ВПК? 10 тис. таких наклепають дофіга дронів.
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01.06.2024 21:30 Відповісти
Справедливость должна быть со всех сторон. Когда от ребят 18ти-летних, которые несколько лет назад выехали из Украины и сейчас учатся в зарубежных вузах, требуют вернуться для постановки на учёт, это как, справедливо? Всем же понятно, что назад не отпустят. Им бросать учёбу, чтобы украинские власти штрафами не обложили? До 25 лет они не обязаны воевать. Так зачем над молодежью издеваться? Чтобы они уже никогда не вернулись?
А поднятие цен на э/э? Это очень справедливо? В Бельгии та же цена на кВт/час. При минимальной зарплате 1800 Є.
Ещё хватает совести о справедливости нам рассказывать. Совсем украинцев за ничто держат.
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01.06.2024 21:37 Відповісти
Влада знущається над нами.
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03.06.2024 02:22 Відповісти
Якщо все розумієш,навіщо тоді ці дикі штрафи,бусифікація та все інше???Ставай вже сам до ЗСУ,покажи прикла
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01.06.2024 21:55 Відповісти
Це президент???
Це - генератор мерехтливої свідомості.
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01.06.2024 22:36 Відповісти
Зеленський гнівно дає прочухана чоловікам, які не хочуть воювати.
Яка ганьба їм, який сором!
Але розуміє їх, бо і сам чотириразовий ухилянт.
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01.06.2024 22:55 Відповісти
Уе..н! Обсос конченный....
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02.06.2024 08:14 Відповісти
Ще раз наголошую! В поліцію набрати жінок, а усіх ухилянтів в формі відправити під Вовчанськ. Служити в поліції - то все одно легше буде, ніж тягати шпали або працювати на виробництві. А чомусь для решти жінок вони вважають за нормальне таку роботу
Як подивишся на місця прильотів: 10 рятівників (яких, до речі, теж хочуть мобілізувати половину), добровольці розбирають завали і зашивають вікна, а мєнтів - як тарганів приїхало, і вони стоять і дивляться на все. А коли зафіксувати оглянути руйнування в квартирі, то хєр кого знайдеш. На пенсію раніше за інших, великі виплати, бронь. Своїх псів режим не хоче ображати. А решта нехай їбашить, поки ноги ходять, як сказали в мінсоцпол
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02.06.2024 08:57 Відповісти
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