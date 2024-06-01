Зеленський про тих чоловіків, які не хочуть воювати: Треба бути дуже справедливими в питанні мобілізації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але наголосив на необхідності мобілізації. У цьому питанні має бути справедливість.

Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський прокоментував думку про те, що в Україні зараз нібито всі ховаються від мобілізації.

"Іноді трапляються випадки, про які ви згадали. Хтось не хоче брати участь у війні. Хтось боїться. І я думаю, що вони люди. Всі ми люди. Але не можна сказати, що зараз всі тікають, а раніше не тікали. Ні, це не так. Коли майже все було окуповано, всі вийшли на вулицю, майже всі це робили. І я вважаю, що таке об'єднання і дало нам таку силу", - заявив він.

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Президент зазначив, що за два з половиною роки війни ситуація трохи змінилася, але не глобально.

"Звісно, через 2,5 роки війни - це дещо інша енергія, але, повірте, вона все одно є. Треба бути дуже справедливими, бо деокупація Київщини дозволила жити в Києві більш-менш безпечно. Якраз тому, що тут є мир, і тут є можливість жити, і тут, і тут зараз на вулицях багато людей - усе це якраз і приніс той щит із воїнів, які зараз стоять на фронті", - наголосив Зеленський.

Глава держави розповів історію українки, яку він зустрів у Португалії напередодні, яка розповіла йому, як її чоловік загинув на фронті, і запитала його "що буде тепер, коли так мало патріотичних добровольців залишилося з перших днів війни".

"Я їй відверто сказав: "Ми повинні зробити все, щоб якомога швидше закінчилася війна. І мені дуже шкода, що ти втратила чоловіка. Він герой, і він точно герой не лише для вас, але й для всіх нас. Але ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому Путін нас досі не окупував і не зрівняв нас остаточно?", - резюмував він.

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Раніше Зеленський заявив, що попри виснажливу рутину керівництва країною, яка перебуває у стані війни, він сповнений рішучості довести її до кінця.