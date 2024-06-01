Зеленський про тих чоловіків, які не хочуть воювати: Треба бути дуже справедливими в питанні мобілізації
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але наголосив на необхідності мобілізації. У цьому питанні має бути справедливість.
Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський прокоментував думку про те, що в Україні зараз нібито всі ховаються від мобілізації.
"Іноді трапляються випадки, про які ви згадали. Хтось не хоче брати участь у війні. Хтось боїться. І я думаю, що вони люди. Всі ми люди. Але не можна сказати, що зараз всі тікають, а раніше не тікали. Ні, це не так. Коли майже все було окуповано, всі вийшли на вулицю, майже всі це робили. І я вважаю, що таке об'єднання і дало нам таку силу", - заявив він.
Президент зазначив, що за два з половиною роки війни ситуація трохи змінилася, але не глобально.
"Звісно, через 2,5 роки війни - це дещо інша енергія, але, повірте, вона все одно є. Треба бути дуже справедливими, бо деокупація Київщини дозволила жити в Києві більш-менш безпечно. Якраз тому, що тут є мир, і тут є можливість жити, і тут, і тут зараз на вулицях багато людей - усе це якраз і приніс той щит із воїнів, які зараз стоять на фронті", - наголосив Зеленський.
Глава держави розповів історію українки, яку він зустрів у Португалії напередодні, яка розповіла йому, як її чоловік загинув на фронті, і запитала його "що буде тепер, коли так мало патріотичних добровольців залишилося з перших днів війни".
"Я їй відверто сказав: "Ми повинні зробити все, щоб якомога швидше закінчилася війна. І мені дуже шкода, що ти втратила чоловіка. Він герой, і він точно герой не лише для вас, але й для всіх нас. Але ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому Путін нас досі не окупував і не зрівняв нас остаточно?", - резюмував він.
Раніше Зеленський заявив, що попри виснажливу рутину керівництва країною, яка перебуває у стані війни, він сповнений рішучості довести її до кінця.
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Так от. Усіма фібрами душі зневажаю усіх цих цивільних чоловічків, яких бачу навколо себе на вулицях. З тактикульними бородами з барбершопів.
-пусть дєті дєпутатов ваюют...
- нє раждьон для войни...
- паржом...
Кожному з вас, з тих, хто ховається від ТЦК відповідально завляю - ви не чоловіки, а лайно.
Цікава думка щодо них? Багато з тих барбершопів то бронь і вони виконують певну функцію для економіки щоб хоч якось в поточних умовах, хтось там на верху навіть по завищених цінах але купив необхідне озброєння
Можливо, конкретно Ви маєте важливу інфраструктурну професію? Ви енергетик, лікар, вчитель чи щось аналогічне?
Бронь, кажете? Циркачі, артисти, таксисти, кур'єри та інша пи**дота на броні. Це вони роблять економіку?
То, може ви кур'єр Глово чи таксист Уклона, і вирішили мені тут "на пальцах" щось поляпати за той набір слів у вашому першому абзаці?
Шановний. Якщо конкретно Ви не належите до того переліку, що я привів у своєму першому абзаці, то... (далі можу виказати своє презирство і це буде непечатними буквами, тому все).
З бронню таксистів і клоунів та чиновників згідний з вами абсолютно... це корупційна х..ня...
Але є технологи, інженери і інші спеціалісти без яких може бути простій якогось підприємства яке працює на екпорт і заробляє таку важливу наразі валюту... прикладів може бути багато...
ті ж оператори ЧПУ з досвідом
20 місяців нормального польоту. Стерся повністю (в буквальному плані, та й в моральному теж). Зміг звільнитися.
Знаєте, мене бісить не те, що Ви називаєте корупцією (це теж, звичайно). Бісить ставлення ухилянтів. Ну от як? Не щось десь там. А от, прийшли вбивати конкретно тебе та твою сім'ю. Як можна ховати голову в пісок?
"Тамбовскій волк"!
как они бояться, сопротивляются, возмущаются, убегают, падают в обморок, пытаются одновременно рассказывать свои несуществующие законы и предлагать взятки.
Якщо військовий отримав поранення, то напевне організація бою була недосконала. А забезпечення засобами ураження противника недостатнє, або й взагалі відсутнє. але у ботів винувате не командування і влада, а виключно ухилянти.
припустимо, що ти - жива людина, а не подоляківське чудо на почасовій оплаті. То з твоїх коментів і коментів таких як ти виходить, що ви будете задоволені, коли більшість чоловіків України будуть вбиті на війні або отримають поранення, каліцтва і інші ознаки геройської поведінки. Це саме так виглядає ваша діяльність на цензорі - докоряти, що не всі на фронті. Ця падлюча дурість дійшла вже до того, що водіїв із дуже важливими вантажами забирають на медкомісію. Оборонні підприємства потерпають від дурної мобілізації. але всі мажори спокійно не відчувають війни. Добре ще що агрофірми не осталися без механізаторів. Бо жінку швидше навчать поводженню зі зброєю, але не керуванню і обслуговуванню і ремонту складної техніки. Де дуже важливий досвід, що набувається роками.
арта не всегда работает, но патроны и гранаты есть всегда (только их самому носить нужно). и у кацапов много чего не хватает, они не от хорошей жизни едут на мотоциклах штурмовать.
Чому вона в нього то не запитала?
А може її просто не було?
1. В ЗСУ;
2. На гастролях в раиси;
3. На островах.
А поднятие цен на э/э? Это очень справедливо? В Бельгии та же цена на кВт/час. При минимальной зарплате 1800 Є.
Ещё хватает совести о справедливости нам рассказывать. Совсем украинцев за ничто держат.
Це - генератор мерехтливої свідомості.
Яка ганьба їм, який сором!
Але розуміє їх, бо і сам чотириразовий ухилянт.
Як подивишся на місця прильотів: 10 рятівників (яких, до речі, теж хочуть мобілізувати половину), добровольці розбирають завали і зашивають вікна, а мєнтів - як тарганів приїхало, і вони стоять і дивляться на все. А коли зафіксувати оглянути руйнування в квартирі, то хєр кого знайдеш. На пенсію раніше за інших, великі виплати, бронь. Своїх псів режим не хоче ображати. А решта нехай їбашить, поки ноги ходять, як сказали в мінсоцпол