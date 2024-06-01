Зеленский объяснил, почему хотел бы пригласить Трампа в нашу страну: Увидеть результаты того, что Путин принес в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы экс-глава Белого дома Дональд Трамп посетил нашу страну и увидел последствия полномасштабной агрессии РФ.
Об этом украинский лидер рассказал в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, он хотел бы, чтобы бывший президент США Трамп приехал в Украину и увидел войну, которую развязала РФ, собственными глазами. Кроме этого, украинский лидер отметил, что хотел бы откровенно пообщаться с американским политиком, который снова пытается вернуться в Белый дом.
"Кажется, и ему это было бы нужно, чтобы глубже понять ситуацию. Он знает Путина, насколько я понимаю из некоторых высказываний. Думаю, чтобы знать Путина, надо не только общаться с ним, но и увидеть результаты того, что он принес в Украину. Ты больше поймешь, с кем имеешь дело", - заявил Зеленский.
Также, отвечая на вопрос, есть ли стратегия развития отношений с США в случае президентства Трампа, Зеленский ответил, что нет.
"Стратегии нет. Еще нет. Есть просто тактические действия... Если бы я потом имел возможность с ним пообщаться, как он все видит - тогда бы я понял, и это было бы для меня отправной точкой по стратегии", - добавил президент Украины.
Ранее украинский лидер заявил, что намерения кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить войну в Украине путем уступок могут быть опасными не только для Киева, но и для позиции Америки в мире. Российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше, если победит.
Пожалуйста, подождите...
Треба заглядати путіну в д**у, щоб побачити там мир і все таке.
"...Якби я потім мав можливість з ним поспілкуватись, як він все бачить - тоді б я зрозумів і це було б для мене відправною точкою щодо стратегії..."
Зеленський хоче і Трампу заглянути у "відправну точку"...
Щоб побачити там "стратегію".
Що може пуста макітра Зеленського гудіти про стратегію?
Борімось і поборемо...
Зеленский о заявлениях Трампа о завершении войны: "Неужели он хочет быть президентом-лузером?" Источник:
Нахер сюда лузеров тащить
Подумаешь Трампишка какой то у нас в 20-Ом принц из Сомали
Проверил.
Приношу извинения. Оказывается лорд
Особенно им заходят теории заговора про сатанистов-педобиров дем.партии . Глубинный нарот, только изза океана
Что сделает Трамп, неизвестно, но понятно, хуже не будет....
Далі можна не читати.