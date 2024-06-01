Зеленський пояснив, чому хотів би запросити Трампа до нашої країни: Побачити результати того, що Путін приніс в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб ексочільник Білого дому Дональд Трамп відвідав нашу країну та побачив наслідки повномасштабної агресії РФ.

Про це український лідер розповів в інтерв’ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він хотів би, щоб колишній президент США Трамп приїхав до України та побачив війну, яку розв'язала РФ, на власні очі. Крім цього, український лідер зазначив, що хотів би відверто поспілкуватися з американським політиком, який знову намагається повернутися у Білий дім.

"Здається, і йому це було би потрібно, щоб глибше зрозуміти ситуацію. Він знає Путіна, наскільки я розумію з деяких висловлювань. Думаю, щоб знати Путіна, треба не тільки спілкуватись з ним, а й побачити результати того, що він приніс в Україну. Ти більше зрозумієш, з ким маєш справу", - заявив Зеленський.

Також, відповідаючи на запитання, чи є стратегія розвитку відносин зі США у разі президентства Трампа, Зеленський відповів, що ні.

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"Стратегії немає. Ще ні. Є просто тактичні дії... Якби я потім мав можливість з ним поспілкуватись, як він все бачить – тоді б я зрозумів і це було б для мене відправною точкою щодо стратегії", - додав президент України.

Раніше український лідер заявив, що наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа закінчити війну в Україні шляхом поступок можуть бути небезпечними не лише для Києва, але й для позиції Америки у світі. Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні й піде у далі, якщо переможе.

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