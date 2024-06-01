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Новини Війна
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Зеленський пояснив, чому хотів би запросити Трампа до нашої країни: Побачити результати того, що Путін приніс в Україну

Зеленський розповів, що хотів би, що Трамп приїхав до України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб ексочільник Білого дому Дональд Трамп відвідав нашу країну та побачив наслідки повномасштабної агресії РФ.

Про це український лідер розповів в інтерв’ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він хотів би, щоб колишній президент США Трамп приїхав до України та побачив війну, яку розв'язала РФ, на власні очі. Крім цього, український лідер зазначив, що хотів би відверто поспілкуватися з американським політиком, який знову намагається повернутися у Білий дім.

"Здається, і йому це було би потрібно, щоб глибше зрозуміти ситуацію. Він знає Путіна, наскільки я розумію з деяких висловлювань. Думаю, щоб знати Путіна, треба не тільки спілкуватись з ним, а й побачити результати того, що він приніс в Україну. Ти більше зрозумієш, з ким маєш справу", - заявив Зеленський.

Також, відповідаючи на запитання, чи є стратегія розвитку відносин зі США у разі президентства Трампа, Зеленський відповів, що ні.

Дивіться також: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: говорили про ППО і дозвіл бити по РФ. ФОТОрепортаж

"Стратегії немає. Ще ні. Є просто тактичні дії... Якби я потім мав можливість з ним поспілкуватись, як він все бачить – тоді б я зрозумів і це було б для мене відправною точкою щодо стратегії", - додав президент України.

Раніше український лідер заявив, що наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа закінчити війну в Україні шляхом поступок можуть бути небезпечними не лише для Києва, але й для позиції Америки у світі. Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні й піде у далі, якщо переможе.

Читайте також: Зеленський про допомогу від США: На сьогодні прийшло мало

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Трамп Дональд (5619)


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Топ коментарі
+16
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01.06.2024 20:20
+16
Чим менше він говорить тим краще ,невже ти думаєш що ніхто не памятає хто ти і хто тебе привів до влади і що так званий 95 квартал це проект російських політтехнологів по просувані "русского мира " і дибілізації українського суспільства.
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01.06.2024 20:21
+8
Трампу зараз не до цього
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01.06.2024 20:16
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Ох буба, буба. Не ліз би ти туди...
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01.06.2024 20:15 Відповісти
Трампу зараз не до цього
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01.06.2024 20:16 Відповісти
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01.06.2024 20:20 Відповісти
Чим менше він говорить тим краще ,невже ти думаєш що ніхто не памятає хто ти і хто тебе привів до влади і що так званий 95 квартал це проект російських політтехнологів по просувані "русского мира " і дибілізації українського суспільства.
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01.06.2024 20:21 Відповісти
У видавництві "Укрінформу" виходить книга спогадів Андрія Єрмака "Моє життя серед мавп Зеленого Лісу" (під ред. Д. Козака та Дж. Саллівана). Видання містить унікальні спостереження за антропосферою колишньої УРСР наприкінці першої чверті ХХІ ст.
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01.06.2024 20:22 Відповісти
І швець, і жнець і на Трампу грець.
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01.06.2024 20:22 Відповісти
Ті ні фіга! Він навіки "Моніка Зєлінскі" Трампа. Саме так його окрестила американська преса часів Трампа.
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01.06.2024 20:28 Відповісти
Так то за часів президенства Доні, а зараз "Моніка" грає на Трампонє і вже не вперше, моніка тепер "найвеличніша" нетряпка.
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01.06.2024 20:39 Відповісти
Моніка грає на "шкіряній флейті" в квартеті єрмака...
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01.06.2024 20:50 Відповісти
"...щоб знати Путіна, треба не тільки спілкуватись з ним..."

Треба заглядати путіну в д**у, щоб побачити там мир і все таке.

"...Якби я потім мав можливість з ним поспілкуватись, як він все бачить - тоді б я зрозумів і це було б для мене відправною точкою щодо стратегії..."

Зеленський хоче і Трампу заглянути у "відправну точку"...
Щоб побачити там "стратегію".
Що може пуста макітра Зеленського гудіти про стратегію?
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01.06.2024 20:25 Відповісти
Що ще може сказати лялька без освіти й досвіду? Лялька з красивої глянцьової обкладинки журналу "******". Слава Богу, що поки що то журнал.

Борімось і поборемо...
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01.06.2024 20:32 Відповісти
Якась куйня… разом загляните у очі….??
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01.06.2024 20:34 Відповісти
Все вірно сказав. Молодець. Х@йло троллі нервово палять у коридорі .
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01.06.2024 20:45 Відповісти
Нажаль немає того хто міг би спокійно і переконливо, без наїзду донести Дональду Трампу, що візит до України і візити по зруйнованих містах України на користь його не тільки рейтингу, а статусу сильної людини, людини нещалежної від газпромівського бабла і прих путіна. Зараз у світі на ВАГУ золота і безцінність життя люди які здатні зруйнувати вісь зла і повернути навіть диктарів в площину дотримання світого порядку, де кожне порушення миру миттєве карається без «занепокоєнь» і умовляння агресорів.
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01.06.2024 20:45 Відповісти
трамп під дощ не вийшов, щоб вшанувати пам'ять загиблих американців, а ви фантазуєте, щоб він під ракети приїхав заради українців.
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01.06.2024 20:50 Відповісти
Говорят что здесь бывала королева из Непала, и какой то крупный вор из Эдинбурга
Зеленский о заявлениях Трампа о завершении войны: "Неужели он хочет быть президентом-лузером?" Источник:
Нахер сюда лузеров тащить
Подумаешь Трампишка какой то у нас в 20-Ом принц из Сомали
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01.06.2024 20:55 Відповісти
ради справедливости - там был лорд из Эдинбурга.
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01.06.2024 20:58 Відповісти
Не верю.
Проверил.
Приношу извинения. Оказывается лорд
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01.06.2024 21:23 Відповісти
Оце недоразуміння вже було у туристичній поіздкі невзовзі у Америці. Прибиральниця Конгресу Штатів йому казала: "Чого приперся? Тальки сміття від тебе". Оце була едина людина у Штатах, котра помітила цього разом за дермаком.
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01.06.2024 20:49 Відповісти
У 1953 тодішній лідер Південної Кореї теж хотів війни до переможного кінця але йому сказали що це не йому вирішувати і підписали припинення вогню навіть не перемирʼя. Вже 70 років так і живуть.
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01.06.2024 20:50 Відповісти
некоректне порівняння, Південна Корея має порти і суднобудування. А ми, якщо отак оставимо все, то матимемо відсутність судноплавства Дніпром, постійну загрозу Одесі та іншим південним портам. ПРо суднобудування навіть мови не може йти. Про добування сланцевого газу на Словянському родовищі і мови не може йти. Найбільша АЕС захоплена. Вугілля і газу для розбитих тец не буде. Ну то ладно, можна було б обійтися АЕС і гідроенергетикою, яка точно може працювати в режимі джерела для пікових навантажень. Але знову ж потрібні ще і невеликі газотурбінні електростанції. А де їх виробляти? - у зруйнованому прифронтовому Харкові?
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02.06.2024 07:17 Відповісти
Найвеличніший демагог у світі.
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01.06.2024 20:58 Відповісти
Нарко Животное!!! А ты сам понял , что все что происходит в Украине это благодаря тебе, Оманскому договорняку, фсбэшнику Елдаку, баканову, верещюк, Данилову, резникову, твоим шашлыкам, разминированию Чонгара и т.д
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01.06.2024 21:02 Відповісти
Цирк шапито
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01.06.2024 21:10 Відповісти
Тобто ти, курва, спочатку назвав Трампа "лузером", а потім одразу після цього, запросив до України??? Щоби що? Щоб отримати заздалегідь потрібний тобі результат - відмову Трампа приїхати? Щоб знову "мудрому наріду" потім розвішати локшину на вуха, що "плахой Трамп" відмовився? Цікаво, якщо Трамп таки переможе на виборах, що дуууже вірогідно, то хто буде потім розхльобувати бикування та провокації ЗЕленого покидька? Проавильно - мудрий нарід, який наобирав замість президента звичайного провокатора-маніпулятора, який спочатку створює жахливі проблеми державі, а потім ні за хєр собачий не відповідає ...
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01.06.2024 21:12 Відповісти
Там пороблено. Трамписты упороты весьма.
Особенно им заходят теории заговора про сатанистов-педобиров дем.партии . Глубинный нарот, только изза океана
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01.06.2024 21:43 Відповісти
Ага Трампу обов'язково поїхати на харківщину щоб побачити результат твого лузерства в оброні де тобі навішали повні вуха лапші про фортифікацію а тепер маємо результат.Жоден Генерал в генштабі не поніс відповідальності жоден чиновник не поніс жодна фірма не понесла відповідальність ,а Вовчанськ зруйнований.Оце вся картина і відповідальність це те саме що і 2021 рік коли казали просили попереджали.Хто буде відповідати за смерті людей і руйнування?А хлопці що там які звільняли харківщину тепер знову вимушені проходити це все пекло.Як ви дістали вже всіх своєю тупістю мізків !
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01.06.2024 23:06 Відповісти
Зе блазень.
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02.06.2024 00:10 Відповісти
Что сделал Байден с Украиной видим: разрушенные города, 10 млн беженцев, более 600 погибших детей....
Что сделает Трамп, неизвестно, но понятно, хуже не будет....
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02.06.2024 05:40 Відповісти
Офіс Єрмака склав темники для чиновників і https://bastion.tv/ofis-yermaka-sklav-temniki-dlya-chinovnikiv-i-doruchiv-yim-kritikuvati-bajdena_n63023 доручив їм критикувати Байдена
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02.06.2024 06:03 Відповісти
Ти і тільки ти з путіним привели повномаштабну війну в Україну!!! Трамп тебе послухав?)) Кого ти порівнюєш з собою, ти хто? Хоча трамп твоєї натури, повії!
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02.06.2024 07:57 Відповісти
"Стратегії немає. Є просто тактичні дії."

Далі можна не читати.
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02.06.2024 08:06 Відповісти
 
 