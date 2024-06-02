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ПВО (2485) Воздушные силы (1994)

На Виннитчине силы ПВО уничтожили 25-й "шахед", - Воздушные силы

шахеди

Утром 2 июня силы ПВО в Винницкой области силы ПВО уничтожили последний из "шахедов", которыми ночью атаковали россияне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"25-й "шахед" уничтожен противовоздушной обороной в Винницкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 июня в Воздушных силах сообщили об уничтожении 24 ударных вражеских БпЛА.

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Цензорята,ви самі інколи читаєте те,що пишете?
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02.06.2024 09:57 Ответить
Що не так?
На момент виходу нічного звіту 25-й шахед ще літав.
Збили - повідомили.
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02.06.2024 10:07 Ответить
Півні вже давно не співали,а воно ще літало..
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02.06.2024 12:02 Ответить
Не роззіяни, а НЕОНАЦИСТИ!!!!@.
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02.06.2024 13:18 Ответить
 
 