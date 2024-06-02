На Виннитчине силы ПВО уничтожили 25-й "шахед", - Воздушные силы
Утром 2 июня силы ПВО в Винницкой области силы ПВО уничтожили последний из "шахедов", которыми ночью атаковали россияне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
"25-й "шахед" уничтожен противовоздушной обороной в Винницкой области", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 2 июня в Воздушных силах сообщили об уничтожении 24 ударных вражеских БпЛА.
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На момент виходу нічного звіту 25-й шахед ще літав.
Збили - повідомили.