На Виннитчине силы ПВО уничтожили 25-й "шахед", - Воздушные силы

Утром 2 июня силы ПВО в Винницкой области силы ПВО уничтожили последний из "шахедов", которыми ночью атаковали россияне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"25-й "шахед" уничтожен противовоздушной обороной в Винницкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 июня в Воздушных силах сообщили об уничтожении 24 ударных вражеских БпЛА.

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