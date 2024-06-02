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ППО (2922) Повітряні сили (2340)

На Вінниччині сили ППО знищили 25-й "шахед", - Повітряні сили

шахеди

Зранку 2 червня сили ППО у Вінницькій області сили ППО знищили останній з "шахедів", якими вночі атакували росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"25-й "шахед" знищено протиповітряною обороною у Вінницькій області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 2 червня у Повітряних силах повідомили про знищення 24 ударних ворожих БпЛА.

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02.06.2024 09:57 Відповісти
Що не так?
На момент виходу нічного звіту 25-й шахед ще літав.
Збили - повідомили.
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02.06.2024 10:07 Відповісти
Півні вже давно не співали,а воно ще літало..
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02.06.2024 12:02 Відповісти
Не роззіяни, а НЕОНАЦИСТИ!!!!@.
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02.06.2024 13:18 Відповісти
 
 