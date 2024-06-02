На Вінниччині сили ППО знищили 25-й "шахед", - Повітряні сили

Зранку 2 червня сили ППО у Вінницькій області сили ППО знищили останній з "шахедів", якими вночі атакували росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"25-й "шахед" знищено протиповітряною обороною у Вінницькій області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 2 червня у Повітряних силах повідомили про знищення 24 ударних ворожих БпЛА.

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