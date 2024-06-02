Аварийные отключения действуют с 9.00 в течение суток по всей Украине, кроме 3 регионов, - "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" уточнили, что аварийные отключения света 2 июня 2024 года действуют с 9.00 в течение суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Также отмечается, что причина отключений - тяжелая ситуация в энергосистеме после российских обстрелов. Последствия сейчас устраняются.

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Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света. Впоследствии генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко проинформировал, что экстренные отключения света применяются по всей стране. Графики не действуют.