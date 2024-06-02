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энергетика (2466) Укрэнерго (640) отключение света (397)

Аварийные отключения действуют с 9.00 в течение суток по всей Украине, кроме 3 регионов, - "Укрэнерго"

Аварійні відключення світла

В "Укрэнерго" уточнили, что аварийные отключения света 2 июня 2024 года действуют с 9.00 в течение суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Также отмечается, что причина отключений - тяжелая ситуация в энергосистеме после российских обстрелов. Последствия сейчас устраняются.

Также читайте: Завтра отключение света планируют применять вечером и ночью, - Укрэнерго

укренерго аварійні знеструмлення

Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света. Впоследствии генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко проинформировал, что экстренные отключения света применяются по всей стране. Графики не действуют.
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Топ комментарии
+5
дерібан не лише триває, але зростає
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02.06.2024 11:02
+5
Ще дві три масовані ракетні атаки на обʼєкти енергетики і настане. п…ць
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02.06.2024 11:08
+4
Тобто марнотратство Енергоатому по закупівлях корму доя риб в акваріумах ЗАЕС буде продовжуватися?
А як там котін із галущенком - друзяки деркача себе почувають після провалу УСІХ доручень ?
Ааа, це ж люди ОПи їрмака...
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02.06.2024 11:00
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Так а что, цена на электричество по 10 центов за киловатт - не помогло?
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02.06.2024 10:57 Ответить
цей піздюк вчора казав що підвищення тарифів не пов'язане з ремонтом об'єктів енергетики Тоді із чим?
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02.06.2024 11:01 Ответить
Скорей всего - требование МВФ...
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02.06.2024 11:05 Ответить
МВФ нічого не требує, а рекомендує, тому мимо....
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02.06.2024 16:52 Ответить
Тобто марнотратство Енергоатому по закупівлях корму доя риб в акваріумах ЗАЕС буде продовжуватися?
А як там котін із галущенком - друзяки деркача себе почувають після провалу УСІХ доручень ?
Ааа, це ж люди ОПи їрмака...
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02.06.2024 11:00 Ответить
дерібан не лише триває, але зростає
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02.06.2024 11:02 Ответить
Ще дві три масовані ракетні атаки на обʼєкти енергетики і настане. п…ць
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02.06.2024 11:08 Ответить
Петріоти вже в дорозі, я з 22 поверху вже бачу... он їдуть.
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02.06.2024 11:10 Ответить
"Баланс відємний, але не сильно. він покривається імпортом. Щоб збалансувати ціну, підняли тариф. Відключення були, щоб переконати у необхідності підвищення тарифу.
Тому що інакше це все нелогічно виглядає. Якби проблема була технічна - в пікові години відключення мали б бути значно ширші, а не рівномірні протягом доби. ГАЕС не можуть збалансовувати настільки, та й використання їх за рахунок імпортної електроенергії при умові рівномірного імпорту є не надто вигідним."(С)
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02.06.2024 11:09 Ответить
у зебилов больше больше срача, трэша и неразберихи должно присутсвовать
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02.06.2024 11:14 Ответить
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02.06.2024 11:24 Ответить
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02.06.2024 11:25 Ответить
а укэнерго не хочет в сообщениях показать какие зарплаты у ********** их правления?по 2 ляма в месяц ,размер зарплаты существено отличаются в зависимости от месяца!....................................можно представить только какая зарплата у главы ************* кудритского!а после повышения тарифа на свет сто пудов зарплата в гору по прет..........................***.............................энергопадлы ****..............................................................
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02.06.2024 12:08 Ответить
не раздумывайте, а идите воевать , воевать
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02.06.2024 12:26 Ответить
Якщо в коментарях вину покладають на будь-кого, крім московитів...то хто ж тоді коментатори?
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02.06.2024 14:21 Ответить
Ціну тобі на електрику теж московити підняли, чи як.
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02.06.2024 16:50 Ответить
Відповім ствердно.
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02.06.2024 18:47 Ответить
Назови поїменно московитів які підняли тобі ціни на електрику.
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03.06.2024 00:51 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗА ЦЕ ТРЕБА ЯЙЦІ ВІДІРВАТИ !
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02.06.2024 16:49 Ответить
 
 