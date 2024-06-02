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енергетика (2483) Укренерго (2579) відключення світла (1021)

Аварійні відключення діють з 9.00 упродовж доби по всій Україні, крім 3 регіонів, - "Укренерго"

Аварійні відключення світла

В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення світла 2 червня 2024 року діють з 9.00 упродовж доби для промислових та побутових споживачів по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Також зазначається, що причина відключень - важка ситуація в енергосистемі після російських обстрілів. Наслідки наразі усуваються.

Також читайте: Завтра відключення світла планують застосовувати ввечері та вночі, - Укренерго

укренерго аварійні знеструмлення

Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла. Згодом генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко проінформував, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють.

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Топ коментарі
+5
дерібан не лише триває, але зростає
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02.06.2024 11:02
+5
Ще дві три масовані ракетні атаки на обʼєкти енергетики і настане. п…ць
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02.06.2024 11:08
+4
Тобто марнотратство Енергоатому по закупівлях корму доя риб в акваріумах ЗАЕС буде продовжуватися?
А як там котін із галущенком - друзяки деркача себе почувають після провалу УСІХ доручень ?
Ааа, це ж люди ОПи їрмака...
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02.06.2024 11:00
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Так а что, цена на электричество по 10 центов за киловатт - не помогло?
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02.06.2024 10:57 Відповісти
цей піздюк вчора казав що підвищення тарифів не пов'язане з ремонтом об'єктів енергетики Тоді із чим?
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02.06.2024 11:01 Відповісти
Скорей всего - требование МВФ...
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02.06.2024 11:05 Відповісти
МВФ нічого не требує, а рекомендує, тому мимо....
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02.06.2024 16:52 Відповісти
Тобто марнотратство Енергоатому по закупівлях корму доя риб в акваріумах ЗАЕС буде продовжуватися?
А як там котін із галущенком - друзяки деркача себе почувають після провалу УСІХ доручень ?
Ааа, це ж люди ОПи їрмака...
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02.06.2024 11:00 Відповісти
дерібан не лише триває, але зростає
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02.06.2024 11:02 Відповісти
Ще дві три масовані ракетні атаки на обʼєкти енергетики і настане. п…ць
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02.06.2024 11:08 Відповісти
Петріоти вже в дорозі, я з 22 поверху вже бачу... он їдуть.
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02.06.2024 11:10 Відповісти
"Баланс відємний, але не сильно. він покривається імпортом. Щоб збалансувати ціну, підняли тариф. Відключення були, щоб переконати у необхідності підвищення тарифу.
Тому що інакше це все нелогічно виглядає. Якби проблема була технічна - в пікові години відключення мали б бути значно ширші, а не рівномірні протягом доби. ГАЕС не можуть збалансовувати настільки, та й використання їх за рахунок імпортної електроенергії при умові рівномірного імпорту є не надто вигідним."(С)
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02.06.2024 11:09 Відповісти
у зебилов больше больше срача, трэша и неразберихи должно присутсвовать
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02.06.2024 11:14 Відповісти
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02.06.2024 11:24 Відповісти
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02.06.2024 11:25 Відповісти
а укэнерго не хочет в сообщениях показать какие зарплаты у ********** их правления?по 2 ляма в месяц ,размер зарплаты существено отличаются в зависимости от месяца!....................................можно представить только какая зарплата у главы ************* кудритского!а после повышения тарифа на свет сто пудов зарплата в гору по прет..........................***.............................энергопадлы ****..............................................................
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02.06.2024 12:08 Відповісти
не раздумывайте, а идите воевать , воевать
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02.06.2024 12:26 Відповісти
Якщо в коментарях вину покладають на будь-кого, крім московитів...то хто ж тоді коментатори?
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02.06.2024 14:21 Відповісти
Ціну тобі на електрику теж московити підняли, чи як.
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02.06.2024 16:50 Відповісти
Відповім ствердно.
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02.06.2024 18:47 Відповісти
Назови поїменно московитів які підняли тобі ціни на електрику.
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03.06.2024 00:51 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗА ЦЕ ТРЕБА ЯЙЦІ ВІДІРВАТИ !
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02.06.2024 16:49 Відповісти
 
 