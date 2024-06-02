Аварійні відключення діють з 9.00 упродовж доби по всій Україні, крім 3 регіонів, - "Укренерго"
В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення світла 2 червня 2024 року діють з 9.00 упродовж доби для промислових та побутових споживачів по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Також зазначається, що причина відключень - важка ситуація в енергосистемі після російських обстрілів. Наслідки наразі усуваються.
Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла. Згодом генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко проінформував, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють.
Топ коментарі
+5 Frol Fedoroff
показати весь коментар02.06.2024 11:02
+5 Roman Burlaka c97be76e
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+4 Isolda Peres
показати весь коментар02.06.2024 11:00
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А як там котін із галущенком - друзяки деркача себе почувають після провалу УСІХ доручень ?
Ааа, це ж люди ОПи їрмака...
Тому що інакше це все нелогічно виглядає. Якби проблема була технічна - в пікові години відключення мали б бути значно ширші, а не рівномірні протягом доби. ГАЕС не можуть збалансовувати настільки, та й використання їх за рахунок імпортної електроенергії при умові рівномірного імпорту є не надто вигідним."(С)