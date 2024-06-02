Аварійні відключення діють з 9.00 упродовж доби по всій Україні, крім 3 регіонів, - "Укренерго"

В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення світла 2 червня 2024 року діють з 9.00 упродовж доби для промислових та побутових споживачів по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Також зазначається, що причина відключень - важка ситуація в енергосистемі після російських обстрілів. Наслідки наразі усуваються.

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Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла. Згодом генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко проінформував, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють.