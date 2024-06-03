Сообщено о подозрении пропагандисту-автору словосочетания "вежливые люди" в Крыму, ныне призывающем РФ уничтожить Харьков, - СБУ
Служба безопасности задокументировала новые преступления блогера-предателя Бориса Рожина, который является автором выражения "вежливые люди". Так он называл оккупационные группировки РФ, захватывавшие Крым в 2014 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Кто такой Борис Рожин?
Как отмечается, сейчас блогер является одним из ключевых рупоров Кремля, который публично поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.
Среди прочего, он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу.
Как пропагандист распространяет антиукраинский контент?
Установлено, что антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом "Colonelcassad" через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей.
По данным следствия, фигурант начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансингом.
Что известно об интернет-издании "голос Севастополя"?
Впоследствии он возглавил там оккупационное интернет-издание "голос Севастополя", которое распространяет кремлевские фейки о войне против нашего государства.
Подозрение Рожину
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 436 (пропаганда войны).
Также напоминается, что в 2022 году следователи СБУ сообщили Рожину о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Где скрывается злоумышленник?
Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.
Пожалуйста, подождите...