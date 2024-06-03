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пропаганда (3634) СБУ (19468) подозрение (431)

Сообщено о подозрении пропагандисту-автору словосочетания "вежливые люди" в Крыму, ныне призывающем РФ уничтожить Харьков, - СБУ

Блогер-пропагандист Борис Рожин

Служба безопасности задокументировала новые преступления блогера-предателя Бориса Рожина, который является автором выражения "вежливые люди". Так он называл оккупационные группировки РФ, захватывавшие Крым в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кто такой Борис Рожин?

Как отмечается, сейчас блогер является одним из ключевых рупоров Кремля, который публично поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.

Среди прочего, он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу.

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Блогер-пропагандист Борис Рожин

Как пропагандист распространяет антиукраинский контент?

Установлено, что антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом "Colonelcassad" через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей.

По данным следствия, фигурант начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансингом.

Что известно об интернет-издании "голос Севастополя"?

Впоследствии он возглавил там оккупационное интернет-издание "голос Севастополя", которое распространяет кремлевские фейки о войне против нашего государства.

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Подозрение Рожину

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ст. 436 (пропаганда войны).

Также напоминается, что в 2022 году следователи СБУ сообщили Рожину о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Где скрывается злоумышленник?

Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.
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Топ комментарии
+3
Знатна гнида. Тільки не підозру треба...
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03.06.2024 16:49
+3
Рожа звичайного ,,настоящєво рускаво,,. Коли вони після 14 стали масово заповнювати вулиці кримських міст, я згадував місцевим ватанам, які дуже сильно лякалися азіатів ще при Україні та ніколи не бували на росії, що це і є реальні кацапи. Широкоморді вузькоокі наглі мордяки. Які нічого спільного з нами не мають в етнічному сенсі.
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03.06.2024 17:09
+2
автору словосполучення "ввічливі люди"? *******, а скільки років тому це було? І тільки зараз виникли підозри?
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03.06.2024 16:53
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Знатна гнида. Тільки не підозру треба...
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03.06.2024 16:49 Ответить
Зелені чоловічки?
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03.06.2024 16:50 Ответить
автору словосполучення "ввічливі люди"? *******, а скільки років тому це було? І тільки зараз виникли підозри?
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03.06.2024 16:53 Ответить
це свиняче рило-рожин- кому потрібен ? він сам здохне ,не робіть йому хайпа чи хайпу і хай іде в дупу
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03.06.2024 17:28 Ответить
Підозра за заклик бомбити Харків.
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03.06.2024 17:28 Ответить
Ну і добре… Дякуємо, патріотам України з СБУ!! Тепер Ківа, чекає на цього йолоп …
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03.06.2024 16:55 Ответить
Ох і рожа в того Рожина...
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03.06.2024 17:01 Ответить
Рожа звичайного ,,настоящєво рускаво,,. Коли вони після 14 стали масово заповнювати вулиці кримських міст, я згадував місцевим ватанам, які дуже сильно лякалися азіатів ще при Україні та ніколи не бували на росії, що це і є реальні кацапи. Широкоморді вузькоокі наглі мордяки. Які нічого спільного з нами не мають в етнічному сенсі.
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03.06.2024 17:09 Ответить
Продукт коїтусу п'яної свині та собаки-дегенерата.
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03.06.2024 17:10 Ответить
По рожі видно, що кінчена психічно хвора падла.
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03.06.2024 17:13 Ответить
Спадкове.Хтось з предків мав такий вигляд що люди казали - ну і рожа пашла...З того часу і пашлі рожини па расєї...
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03.06.2024 17:37 Ответить
что єто за засаленная чмоня?)
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03.06.2024 17:20 Ответить
Оце і є істине лице руского міра-монголоїдний широкомордий чурбаноїд 😁
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03.06.2024 18:17 Ответить
 
 