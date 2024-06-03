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пропаганда (2759) СБУ (12513) підозра (692)

Повідомлено про підозру пропагандисту-автору словосполучення "ввічливі люди" в Криму, який нині закликає РФ знищити Харків, - СБУ

Блогер-пропагандист Борис Рожин

Служба безпеки задокументувала нові злочини блогера-зрадника Бориса Рожина, який є автором виразу "ввічливі люди". Так він називав окупаційні угруповання РФ, що захоплювали Крим у 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Хто такий Борис Рожин?

Як зазначається, наразі блогер є одним із ключових рупорів Кремля, який публічно підтримує повномасштабну війну РФ проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів.

Серед іншого, він закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова і виступає за продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту.

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Блогер-пропагандист Борис Рожин

Як пропагандист поширює антиукраїнський контент?

Встановлено, що антиукраїнський контент Рожин поширює під псевдонімом "Colonelcassad" через власні акаунти у соцмережах, із загальною аудиторією майже 1 млн користувачів.

За даними слідства, фігурант почав публічно підтримувати агресора ще під час захоплення Криму, де проживав та заробляв фрілансінгом.

Що відомо про інтернет-видання "голос Севастополя"?

Згодом він очолив там окупаційне інтернет-видання "голос Севастополя", яке поширює кремлівські фейки про війну проти нашої держави.

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Підозра Рожину 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  •  ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  •  ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  •  ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  •  ст. 436 (пропаганда війни).

Також нагадується, що у 2022 році слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Де переховується зловмисник?

Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.

Автор: 
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Топ коментарі
+3
Знатна гнида. Тільки не підозру треба...
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03.06.2024 16:49
+3
Рожа звичайного ,,настоящєво рускаво,,. Коли вони після 14 стали масово заповнювати вулиці кримських міст, я згадував місцевим ватанам, які дуже сильно лякалися азіатів ще при Україні та ніколи не бували на росії, що це і є реальні кацапи. Широкоморді вузькоокі наглі мордяки. Які нічого спільного з нами не мають в етнічному сенсі.
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03.06.2024 17:09
+2
автору словосполучення "ввічливі люди"? *******, а скільки років тому це було? І тільки зараз виникли підозри?
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03.06.2024 16:53
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Знатна гнида. Тільки не підозру треба...
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03.06.2024 16:49 Відповісти
Зелені чоловічки?
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03.06.2024 16:50 Відповісти
автору словосполучення "ввічливі люди"? *******, а скільки років тому це було? І тільки зараз виникли підозри?
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03.06.2024 16:53 Відповісти
це свиняче рило-рожин- кому потрібен ? він сам здохне ,не робіть йому хайпа чи хайпу і хай іде в дупу
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03.06.2024 17:28 Відповісти
Підозра за заклик бомбити Харків.
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03.06.2024 17:28 Відповісти
Ну і добре… Дякуємо, патріотам України з СБУ!! Тепер Ківа, чекає на цього йолоп …
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03.06.2024 16:55 Відповісти
Ох і рожа в того Рожина...
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03.06.2024 17:01 Відповісти
Рожа звичайного ,,настоящєво рускаво,,. Коли вони після 14 стали масово заповнювати вулиці кримських міст, я згадував місцевим ватанам, які дуже сильно лякалися азіатів ще при Україні та ніколи не бували на росії, що це і є реальні кацапи. Широкоморді вузькоокі наглі мордяки. Які нічого спільного з нами не мають в етнічному сенсі.
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03.06.2024 17:09 Відповісти
Продукт коїтусу п'яної свині та собаки-дегенерата.
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03.06.2024 17:10 Відповісти
По рожі видно, що кінчена психічно хвора падла.
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03.06.2024 17:13 Відповісти
Спадкове.Хтось з предків мав такий вигляд що люди казали - ну і рожа пашла...З того часу і пашлі рожини па расєї...
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03.06.2024 17:37 Відповісти
что єто за засаленная чмоня?)
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03.06.2024 17:20 Відповісти
Оце і є істине лице руского міра-монголоїдний широкомордий чурбаноїд 😁
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03.06.2024 18:17 Відповісти
 
 