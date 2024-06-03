РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10309 посетителей онлайн
Новости Война
3 900 25
Великобритания (4718) НАТО (8637) россия (93011)

Командующий ВС Великобритании Радакин выразил уверенность, что Украина победит в войне с Россией

Командувач ЗС Великої Британії Радакін висловив впевненість, що Україна переможе у війні з Росією

Командующий ВС Великобритании адмирал Тони Радакин выразил уверенность, что Украина победит в войне, которую против нее развязала Россия.

Об этом он заявил в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению адмирала, РФ "испытывает провал" в Украине, несмотря на восстановление российскими войсками наступления на Харьковщине и продвижение на отдельных участках фронта и захват дополнительных территорий.

"Россия достигает тактического продвижения на суше. Но если вернуться к марту 2022 года, Россия занимала около 17% территории Украины. Сегодня она занимает 11%. Поэтому Россия все еще находится в дефиците", - сказал командующий армией Британии.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что Украина победит, военный сказал: "Я абсолютно уверен".

Радакин также отметил важность продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии.

Читайте также: В мае армия РФ понесла самые большие потери с начала войны: Средний показатель составил более 1200 человек в день, - британская разведка

"До конца июня Россия потеряет 500 тысяч человек - убитыми и ранеными. Уже прошли 800 дней войны, которая, по ожиданиям Путина, должна была длиться три дня. Это тяжело для Украины, но мы должны продолжать нашу поддержку", - подчеркнул адмирал.

Он также выразил мнение, что диктатор РФ Владимир Путин не желает прямого столкновения с НАТО и ядерной войны.

"Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И мы имеем огромное преимущество благодаря силе НАТО", – считает Радакин.

Ранее адмирал Радакин заявлял, что армия РФ оказалась менее эффективной, чем ожидали союзники, поэтому она не угрожает Британии.

Читайте также: НАТО способна и готова защитить всех союзников по Альянсу. Восточный фланг усиливается ПВО, - Столтенберг
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Дякуємо пан Радакін ❤
показать весь комментарий
03.06.2024 19:27
+4
Кацапе, з швабри на бутилку, і кувалдой шльоп!
показать весь комментарий
03.06.2024 20:18
+3
Краще б пан Радакін наказав запустити пару залпів по Кремлю
показать весь комментарий
03.06.2024 19:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
П@зд@ш х@йню=ростеш дебілом!
показать весь комментарий
03.06.2024 19:29 Ответить
Ты лапоть учи историю ..Британцы и фпанцузы воевали с нацистами с 39 го а СССР подключился только в 41 после нападения своего немецкого союзника который в союзе обучал своиз летчиков и танкистов..Даже на 2 месяца отдал северодвинск для гемецкой базы
показать весь комментарий
03.06.2024 19:39 Ответить
Для сильно вумного лаптя - битву під Курськом совок виграв тому шо нацики перекинули значну частину сил до Італії де тим нацикам давали прикурити союзники ( а так як лапоть сильно вумний то він цього не знав як і те шо Італія то є Європа напевно ). Союзники на відміну від кацапів не воювали мясом - а висадка морського десанту то не те саме шо по суші наступати ( а кацапи і морські операції це оксіморон ) і підготовки потребує на порядок більшої .
показать весь комментарий
03.06.2024 20:45 Ответить
Мало шо цей індивід не знає ( а те шо знаю просто смердить кацапськими наративами з додатком рен тв ) так у нього ше й память яка очищається кожні пару хвилин ( не памятає шо писав ) - йдіть лісом .
показать весь комментарий
03.06.2024 20:55 Ответить
Здогадки мої підтвердилися такшо - лісом і болотами побігли шоб пятки блищали ( лапті також не ваші такшо босими біжіть ).
показать весь комментарий
03.06.2024 21:06 Ответить
Ти дебіл
показать весь комментарий
03.06.2024 19:55 Ответить
Краще б пан Радакін наказав запустити пару залпів по Кремлю
показать весь комментарий
03.06.2024 19:26 Ответить
Дякуємо пан Радакін ❤
показать весь комментарий
03.06.2024 19:27 Ответить
Кацапе, з швабри на бутилку, і кувалдой шльоп!
показать весь комментарий
03.06.2024 20:18 Ответить
Не треба занадто серйозно ставиться до європейських армій, ось і все.
показать весь комментарий
04.06.2024 09:48 Ответить
Ну почему они все время лукавят?Н скажите откровенно что Украина имея такую воровскую коррумпируваную власть не победит никогда
показать весь комментарий
03.06.2024 19:41 Ответить
Ты бот не знаешь что в Украине такая же коррупция как в твоей россии?? Оно так и есть..
показать весь комментарий
03.06.2024 20:24 Ответить
Він має на увазі що виграє війну вже новий президент України. Це питання часу.
показать весь комментарий
03.06.2024 19:53 Ответить
Президент виграє, добре, ЗСУ розходимся..
показать весь комментарий
03.06.2024 20:16 Ответить
Нове піаніно хіба що)
показать весь комментарий
03.06.2024 20:43 Ответить
Звісно , Украіна переможе злобних кацапів , так як нас підтримує
весь цивілізований світ ,
але головну роботу виконують наші Воіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
03.06.2024 20:00 Ответить
"Путін не хоче війни з НАТО. Путін не хоче ядерної війни. І ми маємо величезну перевагу завдяки силі НАТО", - вважає Радакін. Джерело:

Я за вас дуже радий. І в НАТО ви нас не візьмете, бо пуйло не хоче воювати з НАТО.
показать весь комментарий
03.06.2024 20:10 Ответить
Жодних переговорів із москалями. Ми хочемо жити - вони бажають бачити нас мертвими. Про що нам домовлятись? Битимемося до останнього. Краще загинути у бою, ніж бути зґвалтованим та розстріляним бурятом.
показать весь комментарий
04.06.2024 01:56 Ответить
 
 