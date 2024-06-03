Командувач ЗС Великої Британії Радакін висловив впевненість, що Україна переможе у війні з Росією

Командувач ЗС Великої Британії, адмірал Тоні Радакін висловив впевненість, що Україна переможе у війні, яку проти неї розв’язала Росія.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку адмірала, РФ "зазнає провалу" в Україні, незважаючи на поновлення російськими військами наступу на Харківщині та просування на окремих ділянках фронту й захоплення додаткових територій.

"Росія досягає тактичного просування на суші. Але якщо повернутися до березня 2022 року, Росія займала близько 17% території України. Сьогодні вона займає 11%. Тож Росія все ще в дефіциті", - сказав командувач армії Британії.

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що Україна переможе, військовий сказав: "Я абсолютно впевнений".

Радакін також наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

Читайте також: У травні армія РФ зазнала найбільших втрат від початку війни: Середній показник становив понад 1200 осіб на день, - британська розвідка

"До кінця червня Росія втратить 500 тисяч людей - убитими й пораненими. Вже минули 800 днів війни, яка, за очікуваннями Путіна, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку", - наголосив адмірал.

Він також висловив думку, що диктатор РФ Володимир Путін не бажає прямого зіткнення з НАТО та ядерної війни.

"Путін не хоче війни з НАТО. Путін не хоче ядерної війни. І ми маємо величезну перевагу завдяки силі НАТО", - вважає Радакін.

Раніше адмірал Радакін заявляв, що армія РФ виявилася менш ефективною, ніж очікували союзники, тому вона не загрожує Британії.

Читайте також: Набагато дешевше оборонятися і стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти, - міністр оборони Британії Шеппс