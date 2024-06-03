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Велика Британія (5338) НАТО (6215) росія (63594)

Командувач ЗС Великої Британії Радакін висловив впевненість, що Україна переможе у війні з Росією

Командувач ЗС Великої Британії Радакін висловив впевненість, що Україна переможе у війні з Росією

Командувач ЗС Великої Британії, адмірал Тоні Радакін висловив впевненість, що Україна переможе у війні, яку проти неї розв’язала Росія.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку адмірала, РФ "зазнає провалу" в Україні, незважаючи на поновлення російськими військами наступу на Харківщині та просування на окремих ділянках фронту й захоплення додаткових територій.

"Росія досягає тактичного просування на суші. Але якщо повернутися до березня 2022 року, Росія займала близько 17% території України. Сьогодні вона займає 11%. Тож Росія все ще в дефіциті", - сказав командувач армії Британії.

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що Україна переможе, військовий сказав: "Я абсолютно впевнений".

Радакін також наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

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"До кінця червня Росія втратить 500 тисяч людей - убитими й пораненими. Вже минули 800 днів війни, яка, за очікуваннями Путіна, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку", - наголосив адмірал.

Він також висловив думку, що диктатор РФ Володимир Путін не бажає прямого зіткнення з НАТО та ядерної війни.

"Путін не хоче війни з НАТО. Путін не хоче ядерної війни. І ми маємо величезну перевагу завдяки силі НАТО", - вважає Радакін.

Раніше адмірал Радакін заявляв, що армія РФ виявилася менш ефективною, ніж очікували союзники, тому вона не загрожує Британії.

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Топ коментарі
+7
Дякуємо пан Радакін ❤
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03.06.2024 19:27
+4
Кацапе, з швабри на бутилку, і кувалдой шльоп!
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03.06.2024 20:18
+3
Краще б пан Радакін наказав запустити пару залпів по Кремлю
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03.06.2024 19:26
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П@зд@ш х@йню=ростеш дебілом!
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03.06.2024 19:29 Відповісти
Ты лапоть учи историю ..Британцы и фпанцузы воевали с нацистами с 39 го а СССР подключился только в 41 после нападения своего немецкого союзника который в союзе обучал своиз летчиков и танкистов..Даже на 2 месяца отдал северодвинск для гемецкой базы
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03.06.2024 19:39 Відповісти
Для сильно вумного лаптя - битву під Курськом совок виграв тому шо нацики перекинули значну частину сил до Італії де тим нацикам давали прикурити союзники ( а так як лапоть сильно вумний то він цього не знав як і те шо Італія то є Європа напевно ). Союзники на відміну від кацапів не воювали мясом - а висадка морського десанту то не те саме шо по суші наступати ( а кацапи і морські операції це оксіморон ) і підготовки потребує на порядок більшої .
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03.06.2024 20:45 Відповісти
Мало шо цей індивід не знає ( а те шо знаю просто смердить кацапськими наративами з додатком рен тв ) так у нього ше й память яка очищається кожні пару хвилин ( не памятає шо писав ) - йдіть лісом .
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03.06.2024 20:55 Відповісти
Здогадки мої підтвердилися такшо - лісом і болотами побігли шоб пятки блищали ( лапті також не ваші такшо босими біжіть ).
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03.06.2024 21:06 Відповісти
Ти дебіл
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03.06.2024 19:55 Відповісти
Краще б пан Радакін наказав запустити пару залпів по Кремлю
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03.06.2024 19:26 Відповісти
Дякуємо пан Радакін ❤
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03.06.2024 19:27 Відповісти
Кацапе, з швабри на бутилку, і кувалдой шльоп!
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03.06.2024 20:18 Відповісти
Не треба занадто серйозно ставиться до європейських армій, ось і все.
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04.06.2024 09:48 Відповісти
Ну почему они все время лукавят?Н скажите откровенно что Украина имея такую воровскую коррумпируваную власть не победит никогда
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03.06.2024 19:41 Відповісти
Ты бот не знаешь что в Украине такая же коррупция как в твоей россии?? Оно так и есть..
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03.06.2024 20:24 Відповісти
Він має на увазі що виграє війну вже новий президент України. Це питання часу.
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03.06.2024 19:53 Відповісти
Президент виграє, добре, ЗСУ розходимся..
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03.06.2024 20:16 Відповісти
Нове піаніно хіба що)
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03.06.2024 20:43 Відповісти
Звісно , Украіна переможе злобних кацапів , так як нас підтримує
весь цивілізований світ ,
але головну роботу виконують наші Воіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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03.06.2024 20:00 Відповісти
"Путін не хоче війни з НАТО. Путін не хоче ядерної війни. І ми маємо величезну перевагу завдяки силі НАТО", - вважає Радакін. Джерело:

Я за вас дуже радий. І в НАТО ви нас не візьмете, бо пуйло не хоче воювати з НАТО.
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03.06.2024 20:10 Відповісти
Жодних переговорів із москалями. Ми хочемо жити - вони бажають бачити нас мертвими. Про що нам домовлятись? Битимемося до останнього. Краще загинути у бою, ніж бути зґвалтованим та розстріляним бурятом.
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04.06.2024 01:56 Відповісти
 
 