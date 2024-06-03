Командувач ЗС Великої Британії Радакін висловив впевненість, що Україна переможе у війні з Росією
Командувач ЗС Великої Британії, адмірал Тоні Радакін висловив впевненість, що Україна переможе у війні, яку проти неї розв’язала Росія.
Про це він заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.
На думку адмірала, РФ "зазнає провалу" в Україні, незважаючи на поновлення російськими військами наступу на Харківщині та просування на окремих ділянках фронту й захоплення додаткових територій.
"Росія досягає тактичного просування на суші. Але якщо повернутися до березня 2022 року, Росія займала близько 17% території України. Сьогодні вона займає 11%. Тож Росія все ще в дефіциті", - сказав командувач армії Британії.
Відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що Україна переможе, військовий сказав: "Я абсолютно впевнений".
Радакін також наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти повномасштабної російської агресії.
"До кінця червня Росія втратить 500 тисяч людей - убитими й пораненими. Вже минули 800 днів війни, яка, за очікуваннями Путіна, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку", - наголосив адмірал.
Він також висловив думку, що диктатор РФ Володимир Путін не бажає прямого зіткнення з НАТО та ядерної війни.
"Путін не хоче війни з НАТО. Путін не хоче ядерної війни. І ми маємо величезну перевагу завдяки силі НАТО", - вважає Радакін.
Раніше адмірал Радакін заявляв, що армія РФ виявилася менш ефективною, ніж очікували союзники, тому вона не загрожує Британії.
Будь ласка, зачекайте...
весь цивілізований світ ,
але головну роботу виконують наші Воіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Я за вас дуже радий. І в НАТО ви нас не візьмете, бо пуйло не хоче воювати з НАТО.