Депутат Черновицкого облсовета Волощук уехал в командировку в Румынию и не вернулся
Депутат Черновицкого областного совета от партии "Слуга народа" Алексей Волощук не вернулся из командировки в Румынию. Где сейчас депутат - неизвестно. Из-за этого его уволили с должности начальника отдела по вопросам международных связей и трансграничного сотрудничества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Черновицкий областной совет обнародовал комментарий относительно действий работника исполнительного аппарата, депутата областного совета Алексея Волощука.
"31 мая 2024 года начальник отдела по вопросам международных связей и трансграничного сотрудничества, депутат Черновицкого областного совета Алексей Волощук в составе официальной делегации поехал в Румынию. В установленный срок в Украину не вернулся. На работе не появился", - говорится в сообщении.
Как добавили в облсовете, сейчас место его пребывания неизвестно.
"Согласно пункту 9 части 6 статьи 55 Закона Украины "О местном самоуправлении" и пункту 4 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, Алексей Волощук был уволен с занимаемой должности. Об инциденте в установленном порядке проинформированы правоохранительные органы", - сообщили в областном совете.
В Черновицком облсовете осудили позорный поступок, который негативно влияет на репутацию работников органов местного самоуправления и депутатского корпуса.
"Когда мы находились за границей по приглашению, в командировке, то от него поступил звонок, что у него инсульт и он в больнице. Это все, что я могу сказать", - отметил в комментарии "Суспільне.Черновцы" заместитель председателя Черновицкого облсовета Николай Гуйтор, который также был в составе делегации.
Напомним, Офис Генпрокурора сообщал, что в суд направлен обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского городского совета, которые уклонились от военной службы.
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Депутат Забродський кардинально відрізняється від депутата-лайна Бужанського.
Як можна ставити між ними знак рівності?
Може його просто вбили нхй
правда зі "слуги народу".. чи це для вас стоп слово?)
Ти не втік? і шо? є толк?
Хтось здивований?
син Порошенка, мєнти,Настя з Потапом воюють, а ми в Дубай...
Отже, чекаємо кілька тижнів і спостерігаємо - якщо вернеться, то таки справді інсульт. Якщо ні - то втік. Усе ж просто!
На немецких, на румынок погляжу.
"Демократки", уверяли кореша
"Не берут с советских граждан ни гроша!"
(с)
хер-нерал баканов
як щірий 2патріот-зрадник"
нікуди не бігає..
жре по ресторанах.плаває в басейні..
Ну чому йому бігти-совість чиста
бо її ніноли не було
понавибирали, блін...