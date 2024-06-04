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Депутат Черновицкого облсовета Волощук уехал в командировку в Румынию и не вернулся

Депутат Чернівецької облради Олексій Волощук

Депутат Черновицкого областного совета от партии "Слуга народа" Алексей Волощук не вернулся из командировки в Румынию. Где сейчас депутат - неизвестно. Из-за этого его уволили с должности начальника отдела по вопросам международных связей и трансграничного сотрудничества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Черновицкий областной совет обнародовал комментарий относительно действий работника исполнительного аппарата, депутата областного совета Алексея Волощука.

"31 мая 2024 года начальник отдела по вопросам международных связей и трансграничного сотрудничества, депутат Черновицкого областного совета Алексей Волощук в составе официальной делегации поехал в Румынию. В установленный срок в Украину не вернулся. На работе не появился", - говорится в сообщении.

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Как добавили в облсовете, сейчас место его пребывания неизвестно.

"Согласно пункту 9 части 6 статьи 55 Закона Украины "О местном самоуправлении" и пункту 4 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, Алексей Волощук был уволен с занимаемой должности. Об инциденте в установленном порядке проинформированы правоохранительные органы", - сообщили в областном совете.

В Черновицком облсовете осудили позорный поступок, который негативно влияет на репутацию работников органов местного самоуправления и депутатского корпуса.

"Когда мы находились за границей по приглашению, в командировке, то от него поступил звонок, что у него инсульт и он в больнице. Это все, что я могу сказать", - отметил в комментарии "Суспільне.Черновцы" заместитель председателя Черновицкого облсовета Николай Гуйтор, который также был в составе делегации.

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Напомним, Офис Генпрокурора сообщал, что в суд направлен обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского городского совета, которые уклонились от военной службы.

депутат (3316) Черновцы (676) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+21
хай ці довбні із "СН" їдуть всі. І препіздента із собою візмуть. Бо безглузде керування країною вже помітно навіть сліпим
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04.06.2024 19:42
+17
від партії "Слуга народу"

Хтось здивований?
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04.06.2024 19:48
+13
Аааа, я навіть не читаючи статтю здогадався з якої він партії
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04.06.2024 19:42
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- Бранзулетка !
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04.06.2024 19:41 Ответить
- чьїх партєйцев буде? (в принципі питання зайве) ))
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04.06.2024 19:42 Ответить
Так каже каZапськп пропаганда.

Депутат Забродський кардинально відрізняється від депутата-лайна Бужанського.
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04.06.2024 21:01 Ответить
Ні. Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол воює з каZапами, а поміж "слуг" та опзж є колаборанти, які перейшли на бік ворога.
Як можна ставити між ними знак рівності?
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04.06.2024 22:05 Ответить
Ще раз: НІ.
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05.06.2024 08:48 Ответить
хай ці довбні із "СН" їдуть всі. І препіздента із собою візмуть. Бо безглузде керування країною вже помітно навіть сліпим
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04.06.2024 19:42 Ответить
А ось по статистиці тільки 51% шота почали підозрювати.
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04.06.2024 20:22 Ответить
Аааа, я навіть не читаючи статтю здогадався з якої він партії
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04.06.2024 19:42 Ответить
...так інсульт же...може...
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04.06.2024 19:44 Ответить
може проспав?
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04.06.2024 20:09 Ответить
Шо ти зразу про пагане?
Може його просто вбили нхй
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04.06.2024 20:23 Ответить
як? прямо насмерть?
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04.06.2024 20:28 Ответить
....
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04.06.2024 19:45 Ответить
ау! подолякоботи! де ви? все як ви любите - ухилянт, втікач..
правда зі "слуги народу".. чи це для вас стоп слово?)
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04.06.2024 19:43 Ответить
Дивна ти істота, Пандо. Я завжди кажу ухилянт, гнида, пєтік на всіх хто тікає з України не бажаючи виконати обов'язок згідно Конституції. І НІКОЛИ не питаю з якої партії ця палюка. Чи піймана в женскіх трусєлях з паспортом сестри, чи вже виловлена синьою з Тиси. Так що мимо.
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04.06.2024 20:36 Ответить
Зе не втік, і шо? класно?
Ти не втік? і шо? є толк?
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04.06.2024 20:48 Ответить
З мене є. Ось на форумі виявляю заухилянтів та відправляю дані до СБУ. Ще питання є?
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04.06.2024 20:51 Ответить
так ти сексот?
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04.06.2024 20:54 Ответить
А ти кацап з воровською мастью?
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04.06.2024 21:16 Ответить
ні, а ти сексот? стара звичка доносити лишилась з часів совка?
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04.06.2024 21:37 Ответить
Ты должен мульт теперь мне согласно Конституции, Мне.Лично
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04.06.2024 21:53 Ответить
від партії "Слуга народу"

Хтось здивований?
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04.06.2024 19:48 Ответить
****** сцикло.
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04.06.2024 19:49 Ответить
Слабе від народження, бідне...
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04.06.2024 19:51 Ответить
Наш чувак - "Він обрав свободу і втік з цього концтабору" - у місцевих ссикулянтів нова зірка...
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04.06.2024 19:53 Ответить
Ваш чувак. Зелений!
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04.06.2024 19:55 Ответить
Так ваш. Точно по канонам, - хай син Порошенка, мєнти, Настя з Потапом воюють, а ми в Дубай...
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04.06.2024 20:00 Ответить
а чому вони не воюють? їм нема чого захищати?
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04.06.2024 20:36 Ответить
Так пишуть у кінці, що ніби інсульт же...
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04.06.2024 20:00 Ответить
Якась трохи маніпулятивна новина виходить - спочатку пишуть, що втік, а потім - що у лікарні з інсультом. Так утік чи з інсультом?
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04.06.2024 20:01 Ответить
інсульт - не відмазка, щоб не повертатися.
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04.06.2024 20:49 Ответить
Ну в мого родича був усього лиш мікроінсульт, то він 10 днів у лікарні пробув. Із інсультом людину небажано транспортувати.
Отже, чекаємо кілька тижнів і спостерігаємо - якщо вернеться, то таки справді інсульт. Якщо ні - то втік. Усе ж просто!
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04.06.2024 20:51 Ответить
та я розумію, це такий жарт у мене не смішний. Не думаю. що він купив лікарняний.
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04.06.2024 20:53 Ответить
Тим більше, якщо там дійсно інсульт, то це 100% непридатність. Виздоровіє - зможе їздити куди захоче і скільки захоче))
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04.06.2024 20:54 Ответить
не факт. знаю одного, якого влк після двох інсультів визнала придатним. не жарт.
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04.06.2024 20:56 Ответить
"Слуга наріду" і цим все сказано. Ще є їх рідні брати від ОПЗЖ, колишніх "ригів", "опоблоку" і "нашого краю". Але зеленим мухам було видніше на хайпі після кіно про Голобородьку, кого вибирати у 2019 році, а сьогодні не знають, в який найглибший підвал заховати своїх дітей, щоб не вбило їх кінцем епохи бідності Херпілу і його шайки.
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04.06.2024 20:01 Ответить
Тупо забухав )
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04.06.2024 20:05 Ответить
...Ох, я в Венгрии на рынок похожу,
На немецких, на румынок погляжу.
"Демократки", уверяли кореша
"Не берут с советских граждан ни гроша!"
(с)
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05.06.2024 09:19 Ответить
зе-команда...
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04.06.2024 20:06 Ответить
отак **** и зрада на ровном месте
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04.06.2024 20:07 Ответить
Знайома схема. Один високопоставлений поц відомого енергетичного підприємства так змився.
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04.06.2024 20:17 Ответить
Точно не порожнім поїхав, з камінчиками.
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04.06.2024 20:25 Ответить
безугла знає
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04.06.2024 20:30 Ответить
А чому ви не пишите "ухилянт"? Подвійні стандарти вони такі
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04.06.2024 20:33 Ответить
Фігня якась. Депутати мають бронь.
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04.06.2024 20:35 Ответить
Облради не мають. А новина маніпулятивна, бо може справді інсульт і коли одужає, то обов'язково повернеться пиляти бюджет, керувати бізнесами, бо з ймовірністю 99% має відстрочку.
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04.06.2024 20:58 Ответить
Навіть якщо не має, то після інсульту матиме...
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05.06.2024 00:45 Ответить
Як неочікувано, хто б міг подумати.
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04.06.2024 20:44 Ответить
"Не прастое" рішення, ще одного Z- патріота...
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04.06.2024 20:47 Ответить
а наприклад
хер-нерал баканов
як щірий 2патріот-зрадник"
нікуди не бігає..
жре по ресторанах.плаває в басейні..
Ну чому йому бігти-совість чиста
бо її ніноли не було
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04.06.2024 20:54 Ответить
Не розводьте зраду , накупить дронів і приїде.
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04.06.2024 21:14 Ответить
Відслужив.
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04.06.2024 21:21 Ответить
Самі лякливі "слуги" накрались, і здриснули. Самі упороті крадуть до останнього. Все Зельоноє шобло надіється, що все спишеться, коли Україна впаде.
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04.06.2024 21:32 Ответить
Ну ні всім же листа від гур дають...
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04.06.2024 22:08 Ответить
"слуги народу" - партія щурів, слимаків і виробів №2.. Зєля підбирала під себе, своїх...
понавибирали, блін...
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04.06.2024 22:16 Ответить
слуга народу? та невже. це такі зелені "патріоти". 73% радійте за свій вибір. у вас герой на ім'я -боневтік. поки ще.
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04.06.2024 22:24 Ответить
Та скорее бабло вывез в очередной раз. Трамбовать надо---в смысле в какой банк ЕС вложить и частями итд. Уверен, что и не только своё выпер. А инсульт или потом вылезет микроинсульт в Румынии на сегодня дорого не стоит. Бумажку дадут. Как утихнет всё, потом ещё раз мотнётся, на приём в клинику где лежал. Для профилактики---святое дело! Поздно мы кинулись---ребятки-октябрятки! Уплыла Аврора.
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04.06.2024 23:05 Ответить
Пагтия дезертиров, колаборантов и жулья!
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04.06.2024 23:33 Ответить
 
 