Депутат Черновицкого облсовета Волощук уехал в командировку в Румынию и не вернулся

Депутат Черновицкого областного совета от партии "Слуга народа" Алексей Волощук не вернулся из командировки в Румынию. Где сейчас депутат - неизвестно. Из-за этого его уволили с должности начальника отдела по вопросам международных связей и трансграничного сотрудничества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Черновицкий областной совет обнародовал комментарий относительно действий работника исполнительного аппарата, депутата областного совета Алексея Волощука.

"31 мая 2024 года начальник отдела по вопросам международных связей и трансграничного сотрудничества, депутат Черновицкого областного совета Алексей Волощук в составе официальной делегации поехал в Румынию. В установленный срок в Украину не вернулся. На работе не появился", - говорится в сообщении.

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Как добавили в облсовете, сейчас место его пребывания неизвестно.

"Согласно пункту 9 части 6 статьи 55 Закона Украины "О местном самоуправлении" и пункту 4 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, Алексей Волощук был уволен с занимаемой должности. Об инциденте в установленном порядке проинформированы правоохранительные органы", - сообщили в областном совете.

В Черновицком облсовете осудили позорный поступок, который негативно влияет на репутацию работников органов местного самоуправления и депутатского корпуса.

"Когда мы находились за границей по приглашению, в командировке, то от него поступил звонок, что у него инсульт и он в больнице. Это все, что я могу сказать", - отметил в комментарии "Суспільне.Черновцы" заместитель председателя Черновицкого облсовета Николай Гуйтор, который также был в составе делегации.





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Напомним, Офис Генпрокурора сообщал, что в суд направлен обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского городского совета, которые уклонились от военной службы.