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Депутат Чернівецької облради Волощук поїхав у відрядження до Румунії і не повернувся

Депутат Чернівецької облради Олексій Волощук

Депутат Чернівецької обласної ради від партії "Слуга народу" Олексій Волощук не повернувся із відрядження до Румунії. Де зараз депутат – невідомо. Через це його звільнили з посади начальника відділу з питань міжнародних зв’язків і транскордонного співробітництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Чернівецька обласна рада оприлюднила коментар щодо дій працівника виконавчого апарату, депутата обласної ради Олексія Волощука.

"31 травня 2024 року начальник відділу з питань міжнародних зв’язків та транскордонного співробітництва, депутат Чернівецької обласної ради Олексій Волощук у складі офіційної делегації поїхав до Румунії. У встановлений термін до України не повернувся. На роботі не з’явився", - йдеться в повідомленні.

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Як додали в облраді, наразі місце його перебування невідоме.

"Згідно з пунктом 9 частини 6 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування" та пунктом 4 статті 40 Кодексу законів про працю України, Олексій Волощук був звільнений із займаної посади. Про інцидент у встановленому порядку поінформовано правоохоронні органи", - повідомили в обласній раді.

У Чернівецькій облраді засудили ганебний вчинок, який негативно впливає на репутацію працівників органів місцевого самоврядування та депутатського корпусу.

"Коли ми перебували за кордоном на запрошення, у відрядженні, то від нього надійшов дзвінок, що в нього інсульт і він у лікарні. Це все, що я можу сказати", – зазначив у коментарі "Суспільне.Чернівці" заступник голови Чернівецької облради Микола Гуйтор, який також був у складі делегації.

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Нагадаємо, Офіс Генпрокурора повідомляв, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міської ради, які ухилилися від військової служби.

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Топ коментарі
+21
хай ці довбні із "СН" їдуть всі. І препіздента із собою візмуть. Бо безглузде керування країною вже помітно навіть сліпим
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04.06.2024 19:42
+17
від партії "Слуга народу"

Хтось здивований?
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04.06.2024 19:48
+13
Аааа, я навіть не читаючи статтю здогадався з якої він партії
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04.06.2024 19:42
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04.06.2024 19:41 Відповісти
- чьїх партєйцев буде? (в принципі питання зайве) ))
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04.06.2024 19:42 Відповісти
Так каже каZапськп пропаганда.

Депутат Забродський кардинально відрізняється від депутата-лайна Бужанського.
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04.06.2024 21:01 Відповісти
Ні. Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол воює з каZапами, а поміж "слуг" та опзж є колаборанти, які перейшли на бік ворога.
Як можна ставити між ними знак рівності?
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04.06.2024 22:05 Відповісти
Ще раз: НІ.
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05.06.2024 08:48 Відповісти
хай ці довбні із "СН" їдуть всі. І препіздента із собою візмуть. Бо безглузде керування країною вже помітно навіть сліпим
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04.06.2024 19:42 Відповісти
А ось по статистиці тільки 51% шота почали підозрювати.
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04.06.2024 20:22 Відповісти
Аааа, я навіть не читаючи статтю здогадався з якої він партії
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04.06.2024 19:42 Відповісти
...так інсульт же...може...
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04.06.2024 19:44 Відповісти
може проспав?
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04.06.2024 20:09 Відповісти
Шо ти зразу про пагане?
Може його просто вбили нхй
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04.06.2024 20:23 Відповісти
як? прямо насмерть?
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04.06.2024 20:28 Відповісти
....
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04.06.2024 19:45 Відповісти
ау! подолякоботи! де ви? все як ви любите - ухилянт, втікач..
правда зі "слуги народу".. чи це для вас стоп слово?)
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04.06.2024 19:43 Відповісти
Дивна ти істота, Пандо. Я завжди кажу ухилянт, гнида, пєтік на всіх хто тікає з України не бажаючи виконати обов'язок згідно Конституції. І НІКОЛИ не питаю з якої партії ця палюка. Чи піймана в женскіх трусєлях з паспортом сестри, чи вже виловлена синьою з Тиси. Так що мимо.
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04.06.2024 20:36 Відповісти
Зе не втік, і шо? класно?
Ти не втік? і шо? є толк?
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04.06.2024 20:48 Відповісти
З мене є. Ось на форумі виявляю заухилянтів та відправляю дані до СБУ. Ще питання є?
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04.06.2024 20:51 Відповісти
так ти сексот?
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04.06.2024 20:54 Відповісти
А ти кацап з воровською мастью?
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04.06.2024 21:16 Відповісти
ні, а ти сексот? стара звичка доносити лишилась з часів совка?
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04.06.2024 21:37 Відповісти
Ты должен мульт теперь мне согласно Конституции, Мне.Лично
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04.06.2024 21:53 Відповісти
від партії "Слуга народу"

Хтось здивований?
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04.06.2024 19:48 Відповісти
****** сцикло.
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04.06.2024 19:49 Відповісти
Слабе від народження, бідне...
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04.06.2024 19:51 Відповісти
Наш чувак - "Він обрав свободу і втік з цього концтабору" - у місцевих ссикулянтів нова зірка...
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04.06.2024 19:53 Відповісти
Ваш чувак. Зелений!
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04.06.2024 19:55 Відповісти
Так ваш. Точно по канонам, - хай син Порошенка, мєнти, Настя з Потапом воюють, а ми в Дубай...
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04.06.2024 20:00 Відповісти
а чому вони не воюють? їм нема чого захищати?
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04.06.2024 20:36 Відповісти
Так пишуть у кінці, що ніби інсульт же...
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04.06.2024 20:00 Відповісти
Якась трохи маніпулятивна новина виходить - спочатку пишуть, що втік, а потім - що у лікарні з інсультом. Так утік чи з інсультом?
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04.06.2024 20:01 Відповісти
інсульт - не відмазка, щоб не повертатися.
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04.06.2024 20:49 Відповісти
Ну в мого родича був усього лиш мікроінсульт, то він 10 днів у лікарні пробув. Із інсультом людину небажано транспортувати.
Отже, чекаємо кілька тижнів і спостерігаємо - якщо вернеться, то таки справді інсульт. Якщо ні - то втік. Усе ж просто!
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04.06.2024 20:51 Відповісти
та я розумію, це такий жарт у мене не смішний. Не думаю. що він купив лікарняний.
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04.06.2024 20:53 Відповісти
Тим більше, якщо там дійсно інсульт, то це 100% непридатність. Виздоровіє - зможе їздити куди захоче і скільки захоче))
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04.06.2024 20:54 Відповісти
не факт. знаю одного, якого влк після двох інсультів визнала придатним. не жарт.
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04.06.2024 20:56 Відповісти
"Слуга наріду" і цим все сказано. Ще є їх рідні брати від ОПЗЖ, колишніх "ригів", "опоблоку" і "нашого краю". Але зеленим мухам було видніше на хайпі після кіно про Голобородьку, кого вибирати у 2019 році, а сьогодні не знають, в який найглибший підвал заховати своїх дітей, щоб не вбило їх кінцем епохи бідності Херпілу і його шайки.
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04.06.2024 20:01 Відповісти
Тупо забухав )
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04.06.2024 20:05 Відповісти
...Ох, я в Венгрии на рынок похожу,
На немецких, на румынок погляжу.
"Демократки", уверяли кореша
"Не берут с советских граждан ни гроша!"
(с)
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05.06.2024 09:19 Відповісти
зе-команда...
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04.06.2024 20:06 Відповісти
отак **** и зрада на ровном месте
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04.06.2024 20:07 Відповісти
Знайома схема. Один високопоставлений поц відомого енергетичного підприємства так змився.
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04.06.2024 20:17 Відповісти
Точно не порожнім поїхав, з камінчиками.
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04.06.2024 20:25 Відповісти
безугла знає
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04.06.2024 20:30 Відповісти
А чому ви не пишите "ухилянт"? Подвійні стандарти вони такі
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04.06.2024 20:33 Відповісти
Фігня якась. Депутати мають бронь.
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04.06.2024 20:35 Відповісти
Облради не мають. А новина маніпулятивна, бо може справді інсульт і коли одужає, то обов'язково повернеться пиляти бюджет, керувати бізнесами, бо з ймовірністю 99% має відстрочку.
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04.06.2024 20:58 Відповісти
Навіть якщо не має, то після інсульту матиме...
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05.06.2024 00:45 Відповісти
Як неочікувано, хто б міг подумати.
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04.06.2024 20:44 Відповісти
"Не прастое" рішення, ще одного Z- патріота...
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04.06.2024 20:47 Відповісти
а наприклад
хер-нерал баканов
як щірий 2патріот-зрадник"
нікуди не бігає..
жре по ресторанах.плаває в басейні..
Ну чому йому бігти-совість чиста
бо її ніноли не було
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04.06.2024 20:54 Відповісти
Не розводьте зраду , накупить дронів і приїде.
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04.06.2024 21:14 Відповісти
Відслужив.
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04.06.2024 21:21 Відповісти
Самі лякливі "слуги" накрались, і здриснули. Самі упороті крадуть до останнього. Все Зельоноє шобло надіється, що все спишеться, коли Україна впаде.
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04.06.2024 21:32 Відповісти
Ну ні всім же листа від гур дають...
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04.06.2024 22:08 Відповісти
"слуги народу" - партія щурів, слимаків і виробів №2.. Зєля підбирала під себе, своїх...
понавибирали, блін...
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04.06.2024 22:16 Відповісти
слуга народу? та невже. це такі зелені "патріоти". 73% радійте за свій вибір. у вас герой на ім'я -боневтік. поки ще.
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04.06.2024 22:24 Відповісти
Та скорее бабло вывез в очередной раз. Трамбовать надо---в смысле в какой банк ЕС вложить и частями итд. Уверен, что и не только своё выпер. А инсульт или потом вылезет микроинсульт в Румынии на сегодня дорого не стоит. Бумажку дадут. Как утихнет всё, потом ещё раз мотнётся, на приём в клинику где лежал. Для профилактики---святое дело! Поздно мы кинулись---ребятки-октябрятки! Уплыла Аврора.
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04.06.2024 23:05 Відповісти
Пагтия дезертиров, колаборантов и жулья!
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04.06.2024 23:33 Відповісти
 
 