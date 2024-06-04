Депутат Чернівецької облради Волощук поїхав у відрядження до Румунії і не повернувся
Депутат Чернівецької обласної ради від партії "Слуга народу" Олексій Волощук не повернувся із відрядження до Румунії. Де зараз депутат – невідомо. Через це його звільнили з посади начальника відділу з питань міжнародних зв’язків і транскордонного співробітництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Чернівецька обласна рада оприлюднила коментар щодо дій працівника виконавчого апарату, депутата обласної ради Олексія Волощука.
"31 травня 2024 року начальник відділу з питань міжнародних зв’язків та транскордонного співробітництва, депутат Чернівецької обласної ради Олексій Волощук у складі офіційної делегації поїхав до Румунії. У встановлений термін до України не повернувся. На роботі не з’явився", - йдеться в повідомленні.
Як додали в облраді, наразі місце його перебування невідоме.
"Згідно з пунктом 9 частини 6 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування" та пунктом 4 статті 40 Кодексу законів про працю України, Олексій Волощук був звільнений із займаної посади. Про інцидент у встановленому порядку поінформовано правоохоронні органи", - повідомили в обласній раді.
У Чернівецькій облраді засудили ганебний вчинок, який негативно впливає на репутацію працівників органів місцевого самоврядування та депутатського корпусу.
"Коли ми перебували за кордоном на запрошення, у відрядженні, то від нього надійшов дзвінок, що в нього інсульт і він у лікарні. Це все, що я можу сказати", – зазначив у коментарі "Суспільне.Чернівці" заступник голови Чернівецької облради Микола Гуйтор, який також був у складі делегації.
Нагадаємо, Офіс Генпрокурора повідомляв, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міської ради, які ухилилися від військової служби.
Будь ласка, зачекайте...
Депутат Забродський кардинально відрізняється від депутата-лайна Бужанського.
Як можна ставити між ними знак рівності?
Може його просто вбили нхй
правда зі "слуги народу".. чи це для вас стоп слово?)
Ти не втік? і шо? є толк?
Хтось здивований?
син Порошенка, мєнти,Настя з Потапом воюють, а ми в Дубай...
Отже, чекаємо кілька тижнів і спостерігаємо - якщо вернеться, то таки справді інсульт. Якщо ні - то втік. Усе ж просто!
На немецких, на румынок погляжу.
"Демократки", уверяли кореша
"Не берут с советских граждан ни гроша!"
(с)
хер-нерал баканов
як щірий 2патріот-зрадник"
нікуди не бігає..
жре по ресторанах.плаває в басейні..
Ну чому йому бігти-совість чиста
бо її ніноли не було
понавибирали, блін...