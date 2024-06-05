На основании доклада ЦОР Тайвань ужесточил контроль за экспортом сырья для взрывчатки
Министерство экономики Тайваня, на основании расследования Центра оборонных реформ "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить боеприпасы", добавило в список товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь, продукты из нитроцеллюлозы, чтобы нитроцеллюлоза, произведенная на тайваньских заводах, не использовалась в производстве российского вооружения. Решение вступит в силу 14 июня. Поскольку в стране есть только один производитель нитроцеллюлозы с содержанием азота менее 12,2%, а основными странами-экспортерами являются США и Япония, влияние нового ограничения будет незначительным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Guildhall со ссылкой на Центральное агентство новостей Тайваня.
Департамент международной торговли Министерства экономики Тайваня после запрета на экспорт в Россию и Беларусь 8 марта этого года 77 наименований инструментов и станков, включая электроэрозионные станки, добавил в список изделия из нитроцеллюлозы, запрещенные к экспорту в эти две страны. Решение вступит в силу 14 июня.
Торговый департамент объяснил, что нитроцеллюлоза является ключевым ингредиентом бездымного пороха, и Европейский союз и США контролируют ее экспорт. Сначала Тайвань контролировал только экспорт нитроцеллюлозы с содержанием азота более 12,2%, а добавление нитроцеллюлозы с содержанием азота менее 12,2% на этот раз имеет целью усилить контроль, чтобы исключить лазейки в международном контроле.
Представители Министерства экономики заявили, что только компания Taiwan Nitric Corporation производит нитроцеллюлозу с содержанием азота менее 12,2%, которая в основном экспортируется в США, Японию и Вьетнам и используется как клей для металлов, дерева, кожи и т.д., и что новые правила контроля существенно не повлияли на тайваньский завод.
Министерство экономики напомнило, что штраф за первичное несоблюдение правил в отношении экспорта в Россию и Беларусь, был увеличен до 1 млн юаней. Промышленность должна соблюдать внутренние и международные правила экспортного контроля, а также эффективно использовать обязательства по корпоративной проверке, чтобы избежать несоблюдения правил и последующего влияния на хорошую репутацию, а также свои права и интересы.
Напомним, Центр оборонных реформ опубликовал доклад "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить боеприпасы", согласно которому значительная часть сырья (нитроцеллюлозы), используемого Россией для производства боеприпасов, поставляется из стран-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса. Главными такими поставщиками являются Тайвань, Германия и Турция. Также, в докладе отмечается, что Китай, который до 2022 года не поставлял нитроцеллюлозу в РФ, по состоянию на конец 2023 года стал крупнейшим поставщиком.
1 мая 2024 года в отношении российских компаний-импортеров нитроцеллюлозы и хлопковой целлюлозы (сырья, используемого для производства взрывчатых веществ и ракетного топлива), а также двух китайских компаний-производителей нитроцеллюлозы, фигурировавших в упомянутом расследовании Центра оборонных реформ "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить боеприпасы", введены санкции Соединенных Штатов Америки.
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Тайвань поставляє кацапам сировину для вибухівки. Ск.. правий був дєдушко Лєнін про буржуїв і вірьовку, яку вони продадуть щоб їх на ній повісили...