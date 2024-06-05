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На підставі доповіді ЦОР Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки

Тайвань посилює контроль за експортом сировини для вибухівки

Міністерство економіки Тайваню, на підставі розслідування Центру оборонних реформ "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", додало до списку товарів, заборонених до експорту в Росію і Білорусь, продукти з нітроцелюлози, щоб нітроцелюлоза, вироблена на тайванських заводах, не використовувалася у виробництві російського озброєння. Рішення набуде чинності 14 червня. Оскільки у країні є тільки один виробник нітроцелюлози із вмістом азоту менше 12,2%, а основними країнами-експортерами є США і Японія, вплив нового обмеження буде незначним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Guildhall із посиланням на Центральне агентство новин Тайваню.

Департамент міжнародної торгівлі Міністерства економіки Тайваню після заборони на експорт у Росію і Білорусь 8 березня цього року 77 найменувань інструментів і верстатів, включно з електроерозійними верстатами, додав до списку виробів із нітроцелюлози, заборонених до експорту в ці дві країни. Рішення набуде чинності 14 червня.

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Торговий департамент пояснив, що нітроцелюлоза є ключовим інгредієнтом бездимного пороху, і Європейський союз та США контролюють її експорт. Спочатку Тайвань контролював лише експорт нітроцелюлози із вмістом азоту понад 12,2%, а додання нітроцелюлози із вмістом азоту менше ніж 12,2% цього разу має на меті посилити контроль, щоб унеможливити лазівки в міжнародному контролі.

Представники Міністерства економіки заявили, що лише компанія Taiwan Nitric Corporation виробляє нітроцелюлозу із вмістом азоту менше ніж 12,2%, яка здебільшого експортується до США, Японії і В'єтнаму і використовується як клей для металів, дерева, шкіри тощо, і що нові правила контролю істотно не вплинули на тайваньский завод.

Міністерство економіки нагадало, що штраф за первинне недотримання правил щодо експорту в Росію та Білорусь, було збільшено до 1 млн юанів. Промисловість повинна дотримуватися внутрішніх і міжнародних правил експортного контролю, а також ефективно використовувати зобов'язання з корпоративної перевірки, щоб уникнути недотримання правил і подальшого впливу на хорошу репутацію, а також власні права та інтереси.

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Нагадаємо, Центр оборонних реформ опублікував доповідь "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", згідно з якою значна частина сировини (нітроцелюлози), що використовується Росією для виробництва боєприпасів, постачається з країн-членів НАТО та країн-партнерів Північноатлантичного альянсу. Головними такими постачальниками є Тайвань, Німеччина і Туреччина. Також, у доповіді наголошується, що Китай, який до 2022 року не постачав нітроцелюлозу в РФ, станом на кінець 2023 року став найбільшим постачальником.

1 травня 2024 року стосовно російських компаній-імпортерів нітроцелюлози та бавовняної целюлози (сировини, яка використовується для виробництва вибухових речовин і ракетного палива), а також двох китайських компаній-виробників нітроцелюлози, що фігурували у згаданому розслідуванні Центру оборонних реформ "Російська снарядна коаліція: хто та як допомагає РФ виробляти боєприпаси", запроваджено санкції Сполучених Штатів Америки.

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Автор: 

вибухівка (472) Тайвань (180) експорт (4476)


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А-ха-ха, ..ля.
Тайвань поставляє кацапам сировину для вибухівки. Ск.. правий був дєдушко Лєнін про буржуїв і вірьовку, яку вони продадуть щоб їх на ній повісили...
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05.06.2024 16:22 Відповісти
50% Імпортної Нітроцелюлози рашка отримуе з Туречини ( Виробництва Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія ) , ще 30% з Китаю.
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05.06.2024 16:38 Відповісти
Тайваньська фірма до недавнього часу і серйозні верстати до рашки постачала. Фірма називалася https://reb.org.ua/en/news/obxid-sankcii-yak-taivan-postacaje-visokotocne-obladnannya-dlya-rosiiskogo-vpk-v2qkd2 i Machines .
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05.06.2024 16:41 Відповісти
Рукожопі кацапи, технологія Вьєля кінця 19 століття....не можуть налагодити виробництво щоб забезпечити себе повністю...В США технологія Менделеєєва теж початку 20століття яку люб'язно продав скрепоносець микола 2
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06.06.2024 07:37 Відповісти
 
 