На підставі доповіді ЦОР Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки

Міністерство економіки Тайваню, на підставі розслідування Центру оборонних реформ "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", додало до списку товарів, заборонених до експорту в Росію і Білорусь, продукти з нітроцелюлози, щоб нітроцелюлоза, вироблена на тайванських заводах, не використовувалася у виробництві російського озброєння. Рішення набуде чинності 14 червня. Оскільки у країні є тільки один виробник нітроцелюлози із вмістом азоту менше 12,2%, а основними країнами-експортерами є США і Японія, вплив нового обмеження буде незначним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Guildhall із посиланням на Центральне агентство новин Тайваню.

Департамент міжнародної торгівлі Міністерства економіки Тайваню після заборони на експорт у Росію і Білорусь 8 березня цього року 77 найменувань інструментів і верстатів, включно з електроерозійними верстатами, додав до списку виробів із нітроцелюлози, заборонених до експорту в ці дві країни. Рішення набуде чинності 14 червня.

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Торговий департамент пояснив, що нітроцелюлоза є ключовим інгредієнтом бездимного пороху, і Європейський союз та США контролюють її експорт. Спочатку Тайвань контролював лише експорт нітроцелюлози із вмістом азоту понад 12,2%, а додання нітроцелюлози із вмістом азоту менше ніж 12,2% цього разу має на меті посилити контроль, щоб унеможливити лазівки в міжнародному контролі.

Представники Міністерства економіки заявили, що лише компанія Taiwan Nitric Corporation виробляє нітроцелюлозу із вмістом азоту менше ніж 12,2%, яка здебільшого експортується до США, Японії і В'єтнаму і використовується як клей для металів, дерева, шкіри тощо, і що нові правила контролю істотно не вплинули на тайваньский завод.

Міністерство економіки нагадало, що штраф за первинне недотримання правил щодо експорту в Росію та Білорусь, було збільшено до 1 млн юанів. Промисловість повинна дотримуватися внутрішніх і міжнародних правил експортного контролю, а також ефективно використовувати зобов'язання з корпоративної перевірки, щоб уникнути недотримання правил і подальшого впливу на хорошу репутацію, а також власні права та інтереси.

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Нагадаємо, Центр оборонних реформ опублікував доповідь "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", згідно з якою значна частина сировини (нітроцелюлози), що використовується Росією для виробництва боєприпасів, постачається з країн-членів НАТО та країн-партнерів Північноатлантичного альянсу. Головними такими постачальниками є Тайвань, Німеччина і Туреччина. Також, у доповіді наголошується, що Китай, який до 2022 року не постачав нітроцелюлозу в РФ, станом на кінець 2023 року став найбільшим постачальником.

1 травня 2024 року стосовно російських компаній-імпортерів нітроцелюлози та бавовняної целюлози (сировини, яка використовується для виробництва вибухових речовин і ракетного палива), а також двох китайських компаній-виробників нітроцелюлози, що фігурували у згаданому розслідуванні Центру оборонних реформ "Російська снарядна коаліція: хто та як допомагає РФ виробляти боєприпаси", запроваджено санкції Сполучених Штатів Америки.

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