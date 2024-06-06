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ТЦК не может задерживать без полиции, а полиция без ТЦК не может вручать повестки, - СМИ

ТЦК не може без поліції затримувати. А поліція без ТЦК- вручати повістки

Работники ТЦК не могут без полиции задерживать граждан и доставлять в территориальные центры комплектования. В то же время полиция не может без работников ТЦК вручать повестки.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты, передает Цензор.НЕТ.

Так, в новом законе о мобилизации говорится, что самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия - только в определенных Законом случаях - имеет полиция. И наоборот - полиция самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку.

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Полиция может задержать гражданина при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. При административном задержании в любом случае должен быть составлен протокол.

"О месте пребывания лица, задержанного за совершение административного правонарушения, немедленно сообщается его родственникам, а по его просьбе - также владельцу соответствующего предприятия, учреждения, организации или уполномоченному им органу... Административное задержание может длиться не более 3 часов", - пишет издание.

Поэтому в перечне лиц, осуществляющих доставку в ТЦК, отсутствуют работники ТЦК.

Полномочия ТЦК

Постановление Кабмина №560 определяет, что руководители районных или городских ТЦК обращаются в полицию для административного задержания и доставки в ТЦК лиц, а также принимают меры вместе с представителями полиции к административному задержанию и доставке в ТЦК лиц, отказывающихся от получения повесток или нарушивших правила воинского учета.

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Что именно имеется в виду под "принятием мер" - не конкретизируется, однако это не означает, что ТЦК таким образом уполномочили на осуществление задержания и доставки.

Полномочия полиции

Полицейский может провести административное задержание в случае отказа от получения повестки или же в случае отказа проследовать в районный (городской) ТЦК.

"Возникают вопросы относительно соответствия норм о доставке "в ближайший ТЦК" с постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487, согласно которому доставка лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП с целью составления протоколов происходит "в соответствующий ТЦК, в котором это лицо находится (должно находиться) на воинском учете", - пишет издание.

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Топ комментарии
+33
Круто. Залишилась дрібниця - примусити владу, виконувати закони України.
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06.06.2024 09:29
+21
Все вони можуть.
У нас же "Конституція на паузе", як сказав Найвеличніший Юрист **********!
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06.06.2024 09:29
+17
Зеботе, ти хоча б нормальну мову вивчив...
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06.06.2024 09:33
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Страница 2 из 2
Не надо ля ля, разве то (в 2019) война была??? Так легкая разминочка, в которой Турчинов и порох виноваты. Ещё раз задам вопрос, неужели вы думаете, что если бы президентом стал не Зеля а какой-нибудь Иваненко, то плешивый гитлер, патологически ненавидящий украинцев и всё украинское, не начал бы полномасштабную войну? Голосовали за него не из за войны а из за того что «по приколу» молод, моден, весел и смешон, любит молодежь и т.д. Голосовали молодые, бизнесовые и евреи, вот и набралось почти 73%.
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09.06.2024 09:38 Ответить
Все, кто был в очередях - уже на фронте...
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06.06.2024 12:53 Ответить
а зачем?
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06.06.2024 13:21 Ответить
к стоматологу тоже желающих мало...
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06.06.2024 13:26 Ответить
тупая аналогия
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06.06.2024 13:29 Ответить
Є офіційна версія що якщо тцкуни роблять щось не так то це іпсо....... Наїдаїмось іпсо
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06.06.2024 11:49 Ответить
Тобто під час того, як хоробрі тцкуни вп'ятером крутять одного, можна їх толпою їбашити із метою запобігання вчинення тяжкого кримінального правопорушення? Або самому можна застосовувати ст.36 ККУ? Чи, як і на оркостані, це буде дискредитація і тому подібне?
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06.06.2024 12:29 Ответить
їбашити людей - це з будь-якої сторони в кращому випадку *********** по ККУ.
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06.06.2024 12:38 Ответить
Не совсем так, есть допустимые пределы самообороны, только придётся в суде доказать что твоему к примеру здоровью действительно была угроза.
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06.06.2024 12:49 Ответить
Это касается не только здоровья, если человек настучал по башке ублюдку, защищая своё имущество, по закону суд должен встать на сторону этого человека.
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06.06.2024 12:55 Ответить
ну если крутят руки или даже хватают за руки, то для того что бы обездвижить, не говоря уже о том когда тащат. Угроза уже есть
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06.06.2024 12:56 Ответить
ТЦК всегда будут правы, это обсуждать бессмысленно, я сказал что есть ситуации когда можно бить людей.
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06.06.2024 12:59 Ответить
та не правы они будут по заКону. все придуманные законы в таких условиях не действительны
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06.06.2024 13:08 Ответить
Конечно ТЦК не правы, так Зеля своими действиями показывает в п*зду законы и конституцию, я лучше знаю как надо.
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06.06.2024 13:10 Ответить
Так они будут правы до того момента пока их не начнут развешивать на веревках как белье. Еще совсем немного и люди начнут объединяться. Я уже молчу про то, если начнется бабий бунт и тупое зеленое ничтожество естественно даст приказ его разгонять... Вы знаете что сейчас говорят бойцы между собой про это зеленое болото?
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06.06.2024 13:24 Ответить
Поэтому этих бычар на фронт не отправляют, чтобы было кому разгонять, лично я убеждён что Залужного сняли из-за возможного мятежа, за ним военные пошли, в этом нет никаких сомнений.
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06.06.2024 13:37 Ответить
Не знаю. У меня нет пиетета к Залужному. Впрочем он по факту остановил вторжение русских в 2022 году. Еще я помню ка кон был пртив и Бахмута и против Контранступа. И там и там инициативы были нашего великого геостратега - зеполеона Криворожского (не в обиду криворожцам).
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06.06.2024 13:44 Ответить
Залужный был единственный человек который реально угрожал Зеле, дело даже не в рейтингах, на тот момент у него был колоссальный авторитет среди военных, зелёной жопе было неуютно от этого.
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06.06.2024 13:49 Ответить
Узнаю сцыкуна который уже на бабий бунт надеется. А марсиане случайно не прилетят тебе штаны от гавна отстирать и защитить от армии? И что же бойцы такое говорят? Я слышал что говорят про вас сцыкунов, которые в генделыках пиво пьют и в окопы не хотят. Или ты думаешь что вместо вас «принцев» селюки воевать будут
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09.06.2024 09:46 Ответить
Тебя что сразу в окоп тащат? Или в ТЦК обновить данные и пройти ВВК. Ты ж повестки игнорируешь… что вы все сразу усераетесь. Кто Неню защищать будет? Неужели Иван Франко или Нечуй-левицкий
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09.06.2024 09:42 Ответить
Хоть одно толковое розяснение из моря каких то невменяемых спикеро
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06.06.2024 12:53 Ответить
короче, когда окружающие мужики видят движ чёрного с зелёнми и гражданским, сбежаться, обступить, отжать и срисовать фейсы/документы/номера. А потом отлавливать по гражданке
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06.06.2024 13:15 Ответить
Мужики на расеи водку пьют… понял кацап? У тебя что в твоей фашистской ********* своих проблем мало, решил украинцев поучить? Тролль ольгинский..
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09.06.2024 09:53 Ответить
Як я бачу набор до лав ЗСУ -

ВЕРБУВАЛЬНІ ПАЛАТКИ ПО ВСІМ МІСТАМ І МІСТЕЧКАМ УКРАЇНИ, де добровільно можна зайти і підписати контракт,
півтора роки служби по контракту з можливістю продовження,
відпустка мінімум два місяці за весь період служби контракту,
зарплатня на лінії боєзіткнення 3000 євро, в тилу 1500 євро.
Лікування за рахунок держави впритул до протезування якісними матеріалами весь строк,
після служби зарахування до любого ВУЗу безкоштовно,
безкоштовне житло тим хто воював на нулі,
отримання УБД тим хто ВОЮВАВ за дві години без принизливих бігань по чергах і чиновниках,
реформування підготовки новобранців до боїв західними інструкторами, а не кидати новорбранців одразу через дві доби у бій.

При таких умовах думаю можливі і черги на контракт до ЗСУ.
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06.06.2024 14:30 Ответить
Не проканає - на Оман бабла не вистачить..
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06.06.2024 20:30 Ответить
Це все вороже іпсо.А ЗЕ і слуги святі ,не ******* гроші,не пройобують і тарифи,як обіцяли не підвищують і енергетику надійнозахистили,фортифікація під Харковом,і південь був замінований,якби не миші провода погризли .То вороги москоботи обсєрівают величнішого!!!
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06.06.2024 17:13 Ответить
Да забей, там тип в штатах в прострации находится
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07.06.2024 02:08 Ответить
Поліція не може затримувати без рішення суд,якщо громадянин не становить небеспеку оточуючим!!І *****,чи є рядом предстаники підори-ТЦК!Максимум протокол і удачі ,невже комусь незрозуміло,ах да,я забув 73%+дуже вумні
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06.06.2024 17:04 Ответить
Биба и боба как говориться
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07.06.2024 02:07 Ответить
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