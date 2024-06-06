ТЦК не може затримувати без поліції, а поліція без ТЦК - не може вручати повістки, - ЗМІ
Працівники ТЦК не можуть без поліції затримувати громадян та доставляти до територіальних центрів комплектування. Водночас поліція не може без працівників ТЦК вручати повістки.
Про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети, передає Цензор.НЕТ.
Так, у новому законі про мобілізацію йдеться, що самостійно ТЦК не має повноважень затримувати та доставляти громадян до ТЦК. Такі повноваження - лише у визначених Законом випадках - має поліція. І навпаки - поліція самостійно без представника ТЦК не може вручити повістку.
Поліція може затримати громадянина при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. При адміністративному затриманні у будь-якому разі повинен бути складений протокол.
"Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. ... Адміністративне затримання може тривати не більш як 3 години", - пише видання.
Відтак у переліку осіб, які здійснюють доставлення до ТЦК, відсутні працівники ТЦК.
Повноваження ТЦК
Постанова Кабміну №560 визначає, що керівники районних чи міських ТЦК звертаються до поліції для адміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб, а також вживають заходів разом з представниками поліції до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.
"Що саме мається на увазі під "вжиттям заходів" не конкретизується, однак це не означає, що ТЦК таким чином уповноважили на здійснення затримання і доставлення.
Повноваження поліції
Поліцейський може провести адміністративне затримання у разі відмови від отримання повістки або ж у разі відмови прослідувати до районного (міського) ТЦК.
"Виникають питання стосовно відповідності норм про доставлення "до найближчого ТЦК" з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. №1487, відповідно до якої доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП з метою складення протоколів відбувається "до відповідного ТЦК, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку", - пише видання.
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