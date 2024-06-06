ТЦК не може затримувати без поліції, а поліція без ТЦК - не може вручати повістки, - ЗМІ

Працівники ТЦК не можуть без поліції затримувати громадян та доставляти до територіальних центрів комплектування. Водночас поліція не може без працівників ТЦК вручати повістки.

Про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети, передає Цензор.НЕТ.

Так, у новому законі про мобілізацію йдеться, що самостійно ТЦК не має повноважень затримувати та доставляти громадян до ТЦК. Такі повноваження - лише у визначених Законом випадках - має поліція. І навпаки - поліція самостійно без представника ТЦК не може вручити повістку.

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Поліція може затримати громадянина при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. При адміністративному затриманні у будь-якому разі повинен бути складений протокол.

"Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. ... Адміністративне затримання може тривати не більш як 3 години", - пише видання.

Відтак у переліку осіб, які здійснюють доставлення до ТЦК, відсутні працівники ТЦК.

Повноваження ТЦК

Постанова Кабміну №560 визначає, що керівники районних чи міських ТЦК звертаються до поліції для адміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб, а також вживають заходів разом з представниками поліції до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

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"Що саме мається на увазі під "вжиттям заходів" не конкретизується, однак це не означає, що ТЦК таким чином уповноважили на здійснення затримання і доставлення.

Повноваження поліції

Поліцейський може провести адміністративне затримання у разі відмови від отримання повістки або ж у разі відмови прослідувати до районного (міського) ТЦК.

"Виникають питання стосовно відповідності норм про доставлення "до найближчого ТЦК" з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. №1487, відповідно до якої доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП з метою складення протоколів відбувається "до відповідного ТЦК, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку", - пише видання.

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