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ТЦК не може затримувати без поліції, а поліція без ТЦК - не може вручати повістки, - ЗМІ

ТЦК не може без поліції затримувати. А поліція без ТЦК- вручати повістки

Працівники ТЦК не можуть без поліції затримувати громадян та доставляти до територіальних центрів комплектування. Водночас поліція не може без працівників ТЦК вручати повістки.

Про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети, передає Цензор.НЕТ.

Так, у новому законі про мобілізацію йдеться, що самостійно ТЦК не має повноважень затримувати та доставляти громадян до ТЦК. Такі повноваження - лише у визначених Законом випадках - має поліція. І навпаки - поліція самостійно без представника ТЦК не може вручити повістку.

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Поліція може затримати громадянина при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. При адміністративному затриманні у будь-якому разі повинен бути складений протокол.

"Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. ... Адміністративне затримання може тривати не більш як 3 години", - пише видання.

Відтак у переліку осіб, які здійснюють доставлення до ТЦК, відсутні працівники ТЦК.

Повноваження ТЦК

Постанова Кабміну №560 визначає, що керівники районних чи міських ТЦК звертаються до поліції для адміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб, а також вживають заходів разом з представниками поліції до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

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"Що саме мається на увазі під "вжиттям заходів" не конкретизується, однак це не означає, що ТЦК таким чином уповноважили на здійснення затримання і доставлення.

Повноваження поліції

Поліцейський може провести адміністративне затримання у разі відмови від отримання повістки або ж у разі відмови прослідувати до районного (міського) ТЦК.

"Виникають питання стосовно відповідності норм про доставлення "до найближчого ТЦК" з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. №1487, відповідно до якої доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП з метою складення протоколів відбувається "до відповідного ТЦК, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку", - пише видання.

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Автор: 

Нацполіція (15176) мобілізація (3059) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+33
Круто. Залишилась дрібниця - примусити владу, виконувати закони України.
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06.06.2024 09:29
+21
Все вони можуть.
У нас же "Конституція на паузе", як сказав Найвеличніший Юрист **********!
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06.06.2024 09:29
+17
Зеботе, ти хоча б нормальну мову вивчив...
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06.06.2024 09:33
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Сторінка 2 з 2
Не надо ля ля, разве то (в 2019) война была??? Так легкая разминочка, в которой Турчинов и порох виноваты. Ещё раз задам вопрос, неужели вы думаете, что если бы президентом стал не Зеля а какой-нибудь Иваненко, то плешивый гитлер, патологически ненавидящий украинцев и всё украинское, не начал бы полномасштабную войну? Голосовали за него не из за войны а из за того что «по приколу» молод, моден, весел и смешон, любит молодежь и т.д. Голосовали молодые, бизнесовые и евреи, вот и набралось почти 73%.
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09.06.2024 09:38 Відповісти
Все, кто был в очередях - уже на фронте...
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06.06.2024 12:53 Відповісти
а зачем?
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06.06.2024 13:21 Відповісти
к стоматологу тоже желающих мало...
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06.06.2024 13:26 Відповісти
тупая аналогия
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06.06.2024 13:29 Відповісти
Є офіційна версія що якщо тцкуни роблять щось не так то це іпсо....... Наїдаїмось іпсо
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06.06.2024 11:49 Відповісти
Тобто під час того, як хоробрі тцкуни вп'ятером крутять одного, можна їх толпою їбашити із метою запобігання вчинення тяжкого кримінального правопорушення? Або самому можна застосовувати ст.36 ККУ? Чи, як і на оркостані, це буде дискредитація і тому подібне?
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06.06.2024 12:29 Відповісти
їбашити людей - це з будь-якої сторони в кращому випадку *********** по ККУ.
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06.06.2024 12:38 Відповісти
Не совсем так, есть допустимые пределы самообороны, только придётся в суде доказать что твоему к примеру здоровью действительно была угроза.
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06.06.2024 12:49 Відповісти
Это касается не только здоровья, если человек настучал по башке ублюдку, защищая своё имущество, по закону суд должен встать на сторону этого человека.
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06.06.2024 12:55 Відповісти
ну если крутят руки или даже хватают за руки, то для того что бы обездвижить, не говоря уже о том когда тащат. Угроза уже есть
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06.06.2024 12:56 Відповісти
ТЦК всегда будут правы, это обсуждать бессмысленно, я сказал что есть ситуации когда можно бить людей.
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06.06.2024 12:59 Відповісти
та не правы они будут по заКону. все придуманные законы в таких условиях не действительны
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06.06.2024 13:08 Відповісти
Конечно ТЦК не правы, так Зеля своими действиями показывает в п*зду законы и конституцию, я лучше знаю как надо.
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06.06.2024 13:10 Відповісти
Так они будут правы до того момента пока их не начнут развешивать на веревках как белье. Еще совсем немного и люди начнут объединяться. Я уже молчу про то, если начнется бабий бунт и тупое зеленое ничтожество естественно даст приказ его разгонять... Вы знаете что сейчас говорят бойцы между собой про это зеленое болото?
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06.06.2024 13:24 Відповісти
Поэтому этих бычар на фронт не отправляют, чтобы было кому разгонять, лично я убеждён что Залужного сняли из-за возможного мятежа, за ним военные пошли, в этом нет никаких сомнений.
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06.06.2024 13:37 Відповісти
Не знаю. У меня нет пиетета к Залужному. Впрочем он по факту остановил вторжение русских в 2022 году. Еще я помню ка кон был пртив и Бахмута и против Контранступа. И там и там инициативы были нашего великого геостратега - зеполеона Криворожского (не в обиду криворожцам).
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06.06.2024 13:44 Відповісти
Залужный был единственный человек который реально угрожал Зеле, дело даже не в рейтингах, на тот момент у него был колоссальный авторитет среди военных, зелёной жопе было неуютно от этого.
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06.06.2024 13:49 Відповісти
Узнаю сцыкуна который уже на бабий бунт надеется. А марсиане случайно не прилетят тебе штаны от гавна отстирать и защитить от армии? И что же бойцы такое говорят? Я слышал что говорят про вас сцыкунов, которые в генделыках пиво пьют и в окопы не хотят. Или ты думаешь что вместо вас «принцев» селюки воевать будут
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09.06.2024 09:46 Відповісти
Тебя что сразу в окоп тащат? Или в ТЦК обновить данные и пройти ВВК. Ты ж повестки игнорируешь… что вы все сразу усераетесь. Кто Неню защищать будет? Неужели Иван Франко или Нечуй-левицкий
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09.06.2024 09:42 Відповісти
Хоть одно толковое розяснение из моря каких то невменяемых спикеро
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06.06.2024 12:53 Відповісти
короче, когда окружающие мужики видят движ чёрного с зелёнми и гражданским, сбежаться, обступить, отжать и срисовать фейсы/документы/номера. А потом отлавливать по гражданке
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06.06.2024 13:15 Відповісти
Мужики на расеи водку пьют… понял кацап? У тебя что в твоей фашистской ********* своих проблем мало, решил украинцев поучить? Тролль ольгинский..
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09.06.2024 09:53 Відповісти
Як я бачу набор до лав ЗСУ -

ВЕРБУВАЛЬНІ ПАЛАТКИ ПО ВСІМ МІСТАМ І МІСТЕЧКАМ УКРАЇНИ, де добровільно можна зайти і підписати контракт,
півтора роки служби по контракту з можливістю продовження,
відпустка мінімум два місяці за весь період служби контракту,
зарплатня на лінії боєзіткнення 3000 євро, в тилу 1500 євро.
Лікування за рахунок держави впритул до протезування якісними матеріалами весь строк,
після служби зарахування до любого ВУЗу безкоштовно,
безкоштовне житло тим хто воював на нулі,
отримання УБД тим хто ВОЮВАВ за дві години без принизливих бігань по чергах і чиновниках,
реформування підготовки новобранців до боїв західними інструкторами, а не кидати новорбранців одразу через дві доби у бій.

При таких умовах думаю можливі і черги на контракт до ЗСУ.
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06.06.2024 14:30 Відповісти
Не проканає - на Оман бабла не вистачить..
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06.06.2024 20:30 Відповісти
Це все вороже іпсо.А ЗЕ і слуги святі ,не ******* гроші,не пройобують і тарифи,як обіцяли не підвищують і енергетику надійнозахистили,фортифікація під Харковом,і південь був замінований,якби не миші провода погризли .То вороги москоботи обсєрівают величнішого!!!
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06.06.2024 17:13 Відповісти
Да забей, там тип в штатах в прострации находится
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07.06.2024 02:08 Відповісти
Поліція не може затримувати без рішення суд,якщо громадянин не становить небеспеку оточуючим!!І *****,чи є рядом предстаники підори-ТЦК!Максимум протокол і удачі ,невже комусь незрозуміло,ах да,я забув 73%+дуже вумні
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06.06.2024 17:04 Відповісти
Биба и боба как говориться
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07.06.2024 02:07 Відповісти
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