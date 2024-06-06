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Новости Война
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Госпогранслужба (6131) граница (5142) Демченко Андрей (256)

Отвергать возможности расширения зоны боевых действий на границе с РФ нельзя, - ГПСУ

кордон

Нельзя исключать, что российские оккупанты захотят перебросить или расширить зону боевых действий на границах Украины.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ситуация на Харьковщине

"Мы видим те действия, которые враг продолжает совершать напротив границы с Украиной. Никогда нельзя исключать, что он захочет или сможет перебросить или расширить зону боевых действий на других направлениях. В том числе в пределах Харьковской области или даже Сумской", - пояснил он.

По словам Демченко, сейчас у россиян недостаточно сил для достижения своей стратегической цели.

"Отбрасывать возможность расширения зоны боевых действий на границе со страной-агрессором нельзя. Но на данный момент боевые действия продолжаются только на двух направлениях - это населенные пункты Липцы и Волчанск", - добавил спикер.

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Приграничье Сумщины и Черниговщины

Фактически ежедневно оккупанты обстреливают Сумскую и Черниговскую области, однако есть определенное уменьшение количества обстрелов.

"Но опять же эти действия не прекращаются ежедневно. Ежедневно враг бьет и собственно большинство обстрелов приходится по населенным пунктам из-за чего страдают люди, которые живут в приграничье", - сказал представитель ГПСУ.

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Границы с Беларусью

На территории Беларуси пограничники не видят имеющихся у России сил.

"Но опять же это направление для нас остается угрожающим, учитывая в том числе откуда заходили российские войска в начале полномасштабного вторжения. Поэтому мы этому направлению также уделяем важное внимание и продолжаем его укреплять и по линии границы и в приграничье непосредственно", - подытожил он.

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"Нам на користь": Коваленко пояснив, чому Україні вигідний наступ РФ на Сумщину

"Якщо вони відкриють Сумський фронт, це навіть нам на користь. Тому що вони будуть витрачати ресурс, якого їм і так не вистачає", - пояснив Олександр Коваленко.

https://focus.ua/uk/*******-novosti/650437-nam-na-korist-kovalenko-poyasniv-chomu-ukrajini-vigidniy-nastup-rf-na-sumshchinu-video?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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06.06.2024 10:46 Ответить
Брат безуглої.
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06.06.2024 11:17 Ответить
виходячи з його логіки, треба відкрити новий фронт у напрямку Одеси... це теж буде нам на користь! стратегу там нудно живеться!
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06.06.2024 12:15 Ответить
 
 