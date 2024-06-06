Відкидати можливості розширення зони бойових дій на кордоні з РФ не можна, - ДПСУ

Не можна виключати, що російські окупанти захочуть перекинути або розширити зону бойових дій на кордонах України.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ситуація на Харківщині

"Ми бачимо ті дії, які ворог продовжує вчиняти навпроти кордону з Україною. Ніколи не можна виключати, що він захоче або зможе перекинути або розширити зону бойових дій на інших напрямках. В тому числі в межах Харківської області або навіть Сумської", - пояснив він.

За словами Демченка, наразі у росіян недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної цілі.

"Відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресоркою не можна. Але на даний момент бойові дії продовжуються тільки на двох напрямках - це населені пункти Липці та Вовчанськ", - додав речник.

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Прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Фактично щодня окупанти обстрілюють Сумщину та Чернігівщину, проте є певне зменшення кількості обстрілів.

"Але знову ж таки ці дії не припиняються щоденно. Щоденно ворог б'є і власне більшість обстрілів припадає по населеним пунктам через що страждають люди, які живуть в прикордонні", - сказав речник ДПСУ.

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Кордоні із Білоруссю

На території Білорусі прикордонники не бачать наявних у Росії сил.

"Але знову ж таки цей напрямок для нас залишається загрозливим, зважаючи в тому числі звідки заходили російські війська на початку повномасштабного вторгнення. Тому ми цьому напрямку також приділяємо важливу увагу і продовжуємо його укріплювати і по лінії кордону і в прикордонні безпосередньо", - підсумував він.

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