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Новини Війна
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Відкидати можливості розширення зони бойових дій на кордоні з РФ не можна, - ДПСУ

кордон

Не можна виключати, що російські окупанти захочуть перекинути або розширити зону бойових дій на кордонах України.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ситуація на Харківщині

"Ми бачимо ті дії, які ворог продовжує вчиняти навпроти кордону з Україною. Ніколи не можна виключати, що він захоче або зможе перекинути або розширити зону бойових дій на інших напрямках. В тому числі в межах Харківської області або навіть Сумської", - пояснив він.

За словами Демченка, наразі у росіян недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної цілі.

"Відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресоркою не можна. Але на даний момент бойові дії продовжуються тільки на двох напрямках - це населені пункти Липці та Вовчанськ", - додав речник.

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Прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Фактично щодня окупанти обстрілюють Сумщину та Чернігівщину, проте є певне зменшення кількості обстрілів.

"Але знову ж таки ці дії не припиняються щоденно. Щоденно ворог б'є і власне більшість обстрілів припадає по населеним пунктам через що страждають люди, які живуть в прикордонні", - сказав речник ДПСУ.

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Кордоні із Білоруссю

На території Білорусі прикордонники не бачать наявних у Росії сил.

"Але знову ж таки цей напрямок для нас залишається загрозливим, зважаючи в тому числі звідки заходили російські війська на початку повномасштабного вторгнення. Тому ми цьому напрямку також приділяємо важливу увагу і продовжуємо його укріплювати і по лінії кордону і в прикордонні безпосередньо", - підсумував він.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) кордон (4769) Демченко Андрій (347)


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"Нам на користь": Коваленко пояснив, чому Україні вигідний наступ РФ на Сумщину

"Якщо вони відкриють Сумський фронт, це навіть нам на користь. Тому що вони будуть витрачати ресурс, якого їм і так не вистачає", - пояснив Олександр Коваленко.

https://focus.ua/uk/*******-novosti/650437-nam-na-korist-kovalenko-poyasniv-chomu-ukrajini-vigidniy-nastup-rf-na-sumshchinu-video?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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06.06.2024 10:46 Відповісти
Брат безуглої.
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06.06.2024 11:17 Відповісти
виходячи з його логіки, треба відкрити новий фронт у напрямку Одеси... це теж буде нам на користь! стратегу там нудно живеться!
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06.06.2024 12:15 Відповісти
 
 