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Две гражданки Украины погибли в железнодорожной аварии в Чехии, - МИД

Дві українки загинули внаслідок залізничної аварії в Чехії

В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли две гражданки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщила пресс-служба МИД.

"По предварительной информации, погибли 4 человека. Среди них 2 гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется", - отметили в министерстве.

"Консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым.

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Це капець, нас і так мало, а тут ще таке. Дуже шкода.
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06.06.2024 13:20 Ответить
 
 