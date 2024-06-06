Две гражданки Украины погибли в железнодорожной аварии в Чехии, - МИД
В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли две гражданки Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщила пресс-служба МИД.
"По предварительной информации, погибли 4 человека. Среди них 2 гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется", - отметили в министерстве.
"Консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами", - добавили в МИД.
Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Task Salesforce
показать весь комментарий06.06.2024 13:20 Ответить Мне нравится 2
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...