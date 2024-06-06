Дві громадянки України загинули у залізничній аварії в Чехії, - МЗС

У Чехії внаслідок зіткнення двох потягів загинули дві громадянки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС.

"За попередньою інформацією, загинуло 4 особи. Серед них 2 громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється", – зазначили у міністерстві.

"Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Чехії пасажирський потяг, що прямував до України, зіткнувся з вантажним.

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