Напряженная ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях. За прошедшие сутки зафиксировано 111 боевых столкновений, - Генштаб
С начала суток на Покровском направлении наблюдается напряженная ситуация. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. С начала текущих суток уже произошло 29 боевых столкновений. Враг совершил 570 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них - 18 с применением РСЗО. Также агрессор нанес один ракетный удар двумя ракетами и 32 удара дронами-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара (в частности, с применением 47 КАБов), совершил более трех тысяч обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 131 с применением реактивных систем залпового огня. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Российские захватчики наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Харьковской области: Бугаевка, Волчанск по направлению Шебекино (РФ), Охримовка по направлению Корочи (РФ), Ветеринарное по направлению Белгорода (РФ). Также российским авиаударам подверглись Новолюбовка, Серебрянский лес Луганской области; Новое, Колодязи, Верхнекаменское, Андреевка, Дружба, Пивничное, Желанне, Сокол, Новоселовка Первая, Карловка, Водяное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Токаревка, Днепровское, Крынки Херсонской области.
Удары по врагу
За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава противника и несколько других важных объектов, в частности две наземные станции управления БПЛА и одно вражеское средство ПВО.
В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составляют более 1300 человек убитыми и ранеными. Также враг потерял 22 танка, 40 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, 41 БпЛА ОТР, 63 автомобиля и 7 единиц специальной техники.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило. Вместе с тем, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили: 179 человек, из них 42 - безвозвратные, и 31 единицу вооружения и военной техники. Уничтожено боевую бронированную машину, одну артиллерийскую систему, девять БпЛА, четыре автомобиля и семь единиц спецтехники. Повреждены - один танк, две артсистемы и пять автомобилей.
На Купянском направлении продолжается вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая.
По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три ББМ и автомобиль.
Боевые действия на Донбассе
С начала суток на Северском направлении враг атаковал один раз, в районе Белогоровки.
В районе Клещиевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой продолжается.
На Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отражены без успеха для противника, шесть боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.
Также, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили более 440 человек. Уничтожен один танк, три ББМ, семь орудий и минометов, и один наземный дрон.
Напряженная ситуация на Кураховском направлении, в районах Парасковиевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны.
Обстановка на юге
На Времевском направлении с начала суток состоялось уже пять боестолкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, продолжаются боевые действия в районе Урожайного.
В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели.
На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки атаковать в районе Крынков.
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