Напряженная ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях. За прошедшие сутки зафиксировано 111 боевых столкновений, - Генштаб

С начала суток на Покровском направлении наблюдается напряженная ситуация. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. С начала текущих суток уже произошло 29 боевых столкновений. Враг совершил 570 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них - 18 с применением РСЗО. Также агрессор нанес один ракетный удар двумя ракетами и 32 удара дронами-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара (в частности, с применением 47 КАБов), совершил более трех тысяч обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 131 с применением реактивных систем залпового огня. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Российские захватчики наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Харьковской области: Бугаевка, Волчанск по направлению Шебекино (РФ), Охримовка по направлению Корочи (РФ), Ветеринарное по направлению Белгорода (РФ). Также российским авиаударам подверглись Новолюбовка, Серебрянский лес Луганской области; Новое, Колодязи, Верхнекаменское, Андреевка, Дружба, Пивничное, Желанне, Сокол, Новоселовка Первая, Карловка, Водяное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Токаревка, Днепровское, Крынки Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава противника и несколько других важных объектов, в частности две наземные станции управления БПЛА и одно вражеское средство ПВО.

В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составляют более 1300 человек убитыми и ранеными. Также враг потерял 22 танка, 40 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, 41 БпЛА ОТР, 63 автомобиля и 7 единиц специальной техники.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило. Вместе с тем, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили: 179 человек, из них 42 - безвозвратные, и 31 единицу вооружения и военной техники. Уничтожено боевую бронированную машину, одну артиллерийскую систему, девять БпЛА, четыре автомобиля и семь единиц спецтехники. Повреждены - один танк, две артсистемы и пять автомобилей.

Также читайте: На Восточном направлении за сутки произошло 98 боестолкновений, - ОСГВ "Хортиця"

На Купянском направлении продолжается вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая.

По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три ББМ и автомобиль.

Боевые действия на Донбассе

С начала суток на Северском направлении враг атаковал один раз, в районе Белогоровки.

В районе Клещиевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отражены без успеха для противника, шесть боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Читайте также: Сырский посетил Восточный фронт: ситуация сложная из-за интенсивности боев и широкого использования врагом бронетехники и КАБов

Также, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили более 440 человек. Уничтожен один танк, три ББМ, семь орудий и минометов, и один наземный дрон.

Напряженная ситуация на Кураховском направлении, в районах Парасковиевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны.

Обстановка на юге

На Времевском направлении с начала суток состоялось уже пять боестолкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, продолжаются боевые действия в районе Урожайного.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки атаковать в районе Крынков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покровское направление остается самым горячим. С начала дня Силы обороны уничтожили уже 354 оккупанта на этом направлении