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Финляндия (904) Стубб Александр (47)

У Финляндии нет планов относительно отправки войск в Украину. Мы продолжим нашу поддержку другими способами, – президент Стубб

стубб

Финляндия продолжит оказывать помощь Украине, но не будет отправлять свои войска в нашу страну.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По его словам, пока что Финляндия не планирует отправлять на территорию Украины своих военнослужащих.

Однако страна продолжит поддерживать Киев различными способами - финансово и военно. Также Хельсинки также уделяет внимание предоставлению Украине боеприпасов.

Читайте: Разговоры об отправке западных войск в Украину являются спекуляциями, - президент Финляндии Стубб

"Но мы не изменили нашу линию и будем продолжать нашу поддержку", - подчеркнул Стубб.

Финский президент добавил, что Хельсинки ведет переговоры с союзниками о том, как еще можно помочь Киеву.

Генсек НАТО Столтенберг также сообщил, что Альянс не собирается отправлять своих военных в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия сделает все, чтобы Украина победила, – президент Стубб
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Топ комментарии
+3
У книзі "Володар Кілець" один з головних героїв каже перед вирішальною битвою про те що їм не завадила-б допомога гномів з Північних гір На що гном Гімлі відповів що їм не потрібно приходить - у них ворог перед порогом
Достатньо того що фінни стали з нами пліч-о-пліч у єдиному строю і частково з"язують сили ворога на північному рубежі альянсу
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06.06.2024 15:31
+1
"поки..."
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06.06.2024 15:04
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"поки..."
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06.06.2024 15:04 Ответить
не зрозуміло.
а де ж тоді зе!прострочений катається?
щось підписує, кожну годину.
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06.06.2024 15:17 Ответить
Колись бачив нескінчену ходу московсько патріархату...сотні тисяч.. потім зрозумів, що ходять по колу.
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06.06.2024 15:26 Ответить
У книзі "Володар Кілець" один з головних героїв каже перед вирішальною битвою про те що їм не завадила-б допомога гномів з Північних гір На що гном Гімлі відповів що їм не потрібно приходить - у них ворог перед порогом
Достатньо того що фінни стали з нами пліч-о-пліч у єдиному строю і частково з"язують сили ворога на північному рубежі альянсу
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06.06.2024 15:31 Ответить
Это будет озабоченность!??
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06.06.2024 15:38 Ответить
Та ні - фіни мають інший досвід відносин з кацапсінами, думаю що буде (і вже є) реальна військово-матеріальна допомога. А потім і солдати...
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06.06.2024 15:59 Ответить
Сподіватимемося!!
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06.06.2024 17:24 Ответить
Не планує , а форс мажорні обставини - вони такі , бувають
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06.06.2024 19:05 Ответить
Усі хочуть тягати каштани з вогню чужими руками. Схаменуться, коли буде вже пізно!
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06.06.2024 19:29 Ответить
 
 