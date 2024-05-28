Разговоры об отправке западных войск в Украину являются спекуляциями, - президент Финляндии Стубб
Руководство Финляндии не считает возможным сценарий отправки финских войск, даже если Россия продвинется вглубь территории Украины.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на Yle.
Он скептичен относительно отправки финских войск в Украину.
"Разговоры об отправке войск на данном этапе являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась", - отметил Стубб.
Также премьер-министр страны Петтери Орпо не считает возможным отправку финских военных в Украину, даже если Россия продвинется глубже.
По его словам, Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны. Сейчас в них входят поставки оружия и военная подготовка.
Отправка западных инструкторов в Украину
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". После этого французское минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.
В Минобороны Украины заявили, что дискуссии с Францией и другими странами по отправке военных инструкторов продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Ще вчора кричав , що зробе все для перемоги України)))
Европейцям краще воювати з Засрашкою руками українців,щоб Україна не виграла,а Засрашка не програла!
Воно любить нагнати туману та крутити невизначеністю, а тут з ним таке саме.
Відправлять, не відправлять, хто і скільки, і коли.
Ні, треба змусити хохлів самих офіційно попросити, щоб вони отримали офіційну відмову від усіх.
Тоді можна заспокоїтись.
Захід будь що хоче уникнути ескалації , але у випадку з кацапами це діє навпаки і ще більше заохочує ***** до агресії .
Русня розуміє тільки силу , але Захід цього не розуміє , і продовжує гратися в дипломатію .
.. Ну ну .
Ну, це зрозуміло. Де Фінляндія, а де Україна..
Але керівництву Фінляндії варто задуматись над тим, що і країни НАТО не вважають можливим сценарій відправлення своїх військ, навіть якщо росія просунеться вглиб території Фінляндії...
Хтось уявляє військо скажімо Туреччини, яке захищає територіальну цілісність Суомі?
Й.В. Гьоте.
"СТАТТЯ 5
Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на
індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй (995_010 ), надасть допомогу
тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки."
а за Будапешстським меморандумом підписанти зобов'язались не нападати на Україну і не застосовувати проти неї ядерної зброї. а в разі нападу на Україну, підписанти зобов'язані скликати Радбез ООН і розпочати консультації. Підписанти меморандуму США і Велика Британія виконали свої зобов'язання по меморандуму - в день нападу на Україну скликали Радбез ООН. самі на Україну вони не напали. ядерною зброєю ні США, ні Велика Британія Україні не погрожували. Розпочали консультації на базі Рамштайну і почали постачати Україні зброю для оборони... но. в цьому Меморандумі не прописано, що США і Велика Британія зобов'язуються воювати за Україну...
а в разі нападу когось на члена НАТО у них таке зобов'язання є - це стаття 5.
що тут тобі не зрозуміло? ти мені скинув редакцію статті 5. то візьми тоді почитай ще і сам текст Будапешстського меморандуму. може тоді дійде, що між цими поняттями ставити знак рівності не можна..
Людина запитала: Хтось уявляє військо скажімо Туреччини, яке захищає територіальну цілісність Суомі?
Я також не уявляю. Стурбованність уявляю. Каски і спальники - уявляю. Інше ні.
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Ми просили про допомогу?