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Новости Война
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Финляндия (904) Орпо Петтери (22) Стубб Александр (47)

Разговоры об отправке западных войск в Украину являются спекуляциями, - президент Финляндии Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Руководство Финляндии не считает возможным сценарий отправки финских войск, даже если Россия продвинется вглубь территории Украины.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на Yle.

Он скептичен относительно отправки финских войск в Украину.

"Разговоры об отправке войск на данном этапе являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась", - отметил Стубб.

Также читайте: Финляндия сделает все, чтобы Украина победила, – президент Стубб

Также премьер-министр страны Петтери Орпо не считает возможным отправку финских военных в Украину, даже если Россия продвинется глубже.

По его словам, Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны. Сейчас в них входят поставки оружия и военная подготовка.

Читайте также: Пока единственный путь к миру в Украине лежит через поле боя, - президент Финляндии Стубб

Отправка западных инструкторов в Украину

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". После этого французское минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

В Минобороны Украины заявили, что дискуссии с Францией и другими странами по отправке военных инструкторов продолжаются.
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Топ комментарии
+7
Схоже, що і розмови про бажання, щоб Україна перемогла, теж спекуляція
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28.05.2024 11:07
+6
Рано чи пізно - це станеться . Процес вже запущений , і відвернути його не вдасться .

Захід будь що хоче уникнути ескалації , але у випадку з кацапами це діє навпаки і ще більше заохочує ***** до агресії .
Русня розуміє тільки силу , але Захід цього не розуміє , і продовжує гратися в дипломатію .
.. Ну ну .
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28.05.2024 11:28
+3
Одного дня ти лєв талстой, а припугнуть - то куй прастой.

Ще вчора кричав , що зробе все для перемоги України)))
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28.05.2024 11:09
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Схоже, що і розмови про бажання, щоб Україна перемогла, теж спекуляція
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28.05.2024 11:07 Ответить
Так таких розмов не було і немає, основна концепція - щоб не програла. Для них ідеальним варіантом буде, щоб залишилась столиця, Одеса і ще частина регіонів. Поки критичного ризику для них немає - ніяких військ не буде
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28.05.2024 11:11 Ответить
Ну вони лицемірні тварини тому що коли їм вигідно говорять Україна має виграти а коли ні то ні
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28.05.2024 11:14 Ответить
Це політика, вона завжди така була. Щось робиться тільки тоді, коли дуже треба саме тому, хто це робить.
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28.05.2024 11:19 Ответить
Слабаків використовують, а потім викидають. Ми, нажаль, стали слабкими і втратили суб'єктність, тепер нами грають у чужих інтересах. А ми можемо тільки плакати, що світ виявився цинічним падлюкою, і все.
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28.05.2024 11:21 Ответить
Одного дня ти лєв талстой, а припугнуть - то куй прастой.

Ще вчора кричав , що зробе все для перемоги України)))
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28.05.2024 11:09 Ответить
вчора були вибори....
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28.05.2024 21:58 Ответить
Воно й не дивно!
Европейцям краще воювати з Засрашкою руками українців,щоб Україна не виграла,а Засрашка не програла!
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28.05.2024 11:13 Ответить
Ось це вже конкретно, зрозуміло та правильно. А то у нас особливо "розумні" звикли, воюйте наші, воюйте не наші, а ми сидітимемо на дивані і спостерігатимемо цю "веселу" картину.
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28.05.2024 11:13 Ответить
Спекуляції, від яких ***** крутиться на анусі.
Воно любить нагнати туману та крутити невизначеністю, а тут з ним таке саме.
Відправлять, не відправлять, хто і скільки, і коли.
Ні, треба змусити хохлів самих офіційно попросити, щоб вони отримали офіційну відмову від усіх.
Тоді можна заспокоїтись.
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28.05.2024 11:14 Ответить
Це до речі не дивно, але я дуже хочу війну НАТО і Росія дуже якби у нас була нормальна влада вона зробила б все будь які провокації щоб НАТО і рф воювали + дуже хочу, щоб ракети РФ бомбили міста Європи це було б справедливо
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28.05.2024 11:16 Ответить
Рано чи пізно - це станеться . Процес вже запущений , і відвернути його не вдасться .

Захід будь що хоче уникнути ескалації , але у випадку з кацапами це діє навпаки і ще більше заохочує ***** до агресії .
Русня розуміє тільки силу , але Захід цього не розуміє , і продовжує гратися в дипломатію .
.. Ну ну .
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28.05.2024 11:28 Ответить
може й так, але є корисними спекуляціями.
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28.05.2024 11:28 Ответить
Самі почали про це триндіти-самі тепер відмазуються. Ох вже ж і пи₴доболи безхребетні.
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28.05.2024 11:28 Ответить
з іншого боку фіни мають право самі визначатися. В решті решт вони не чекали від якихось країн вводу військ в період зимової війни з срср, а самі захищали свою країну, і старі і малі.
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28.05.2024 11:32 Ответить
Дурацкие романтические истории. Полтора месяца воевали, потом капитулировали.
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28.05.2024 11:35 Ответить
вони свої будинки спалювали, щоб кацапам не дісталися. Романтічєскіє кажете? І хто ж ту "романтику" придумав? Так вддали 10 відсотків території, але зберегли Незалежність. В чому тут "романтика"?
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28.05.2024 11:41 Ответить
Насчет будинків, так же поступала дикая русня, и что, много ума не надо. Потом в 1944-м была так называемая "Выборгская операция". Позор Маннергейма, о котором никто не хочет вспоминать.
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28.05.2024 11:47 Ответить
Совок капітулював і так і не зміг захопити Фінляндію і зробити з неї те що з країнами Балтії. І втратив 220 тис м'яса
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28.05.2024 12:17 Ответить
"Керівництво Фінляндії не вважає можливим сценарій відправлення фінських військ, навіть якщо Росія просунеться вглиб території України" Джерело: https://censor.net/ua/n3491661
Ну, це зрозуміло. Де Фінляндія, а де Україна..
Але керівництву Фінляндії варто задуматись над тим, що і країни НАТО не вважають можливим сценарій відправлення своїх військ, навіть якщо росія просунеться вглиб території Фінляндії...
Хтось уявляє військо скажімо Туреччини, яке захищає територіальну цілісність Суомі?
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28.05.2024 11:36 Ответить
раніше таке уявити було неможливо, однак тепер, коли Фінляндія юридично є членом НАТО, то так - стаття 5, в тому числі і для турецьких військ.
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28.05.2024 13:51 Ответить
Стаття 5 = "Будапештський меморандум".
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28.05.2024 13:58 Ответить
стаття 5 - це стаття 5 Статуту НАТО. а Будапештський меморандум - лише меморандум. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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28.05.2024 14:23 Ответить
"Блаженний той, хто ще надію має..."
Й.В. Гьоте.
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28.05.2024 15:13 Ответить
та нє.. не так. тут просто потрібно мати розум, щоб розрізняти що таке є стаття 5 НАТО і що таке є Будапешстський меморандум. це ж зовсім різні речі. і люди з інтелектом не можуть ставити між цими питаннями знак "="..
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28.05.2024 15:47 Ответить
Як кажуть тут, у Польщі, "проше пана" вказати мені, малоінтелектуальному, яке саме положення славнозвісної "п'ятої статті" (не плутати із "п'ятої графою" з радянської анкети) зобов'язує члена НАТО "груддю стати на збройний захист" іншого члена НАТО, на якого здійснений напад?

"СТАТТЯ 5

Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на

індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй (995_010 ), надасть допомогу

тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки."
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28.05.2024 17:01 Ответить
напад на одного члена НАТО - це напад на усіх членів НАТО. там так і зазнчено. а значить буде колективна оборона від агресії.

а за Будапешстським меморандумом підписанти зобов'язались не нападати на Україну і не застосовувати проти неї ядерної зброї. а в разі нападу на Україну, підписанти зобов'язані скликати Радбез ООН і розпочати консультації. Підписанти меморандуму США і Велика Британія виконали свої зобов'язання по меморандуму - в день нападу на Україну скликали Радбез ООН. самі на Україну вони не напали. ядерною зброєю ні США, ні Велика Британія Україні не погрожували. Розпочали консультації на базі Рамштайну і почали постачати Україні зброю для оборони... но. в цьому Меморандумі не прописано, що США і Велика Британія зобов'язуються воювати за Україну...

а в разі нападу когось на члена НАТО у них таке зобов'язання є - це стаття 5.

що тут тобі не зрозуміло? ти мені скинув редакцію статті 5. то візьми тоді почитай ще і сам текст Будапешстського меморандуму. може тоді дійде, що між цими поняттями ставити знак рівності не можна..
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28.05.2024 17:27 Ответить
ну то туреччина прийшле 5 тис касок чи спальників. По 5ій статті на яку ви дрочите. І що не так?
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29.05.2024 00:25 Ответить
звідки тобі відомо, що пришле Туреччина? аби ляпнути шо-небудь?
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29.05.2024 00:56 Ответить
звідки? мабуть інтелект, IQ і присутність головного мозку. А у вас як?
Людина запитала: Хтось уявляє військо скажімо Туреччини, яке захищає територіальну цілісність Суомі?
Я також не уявляю. Стурбованність уявляю. Каски і спальники - уявляю. Інше ні.
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29.05.2024 01:07 Ответить
в мене як? так як і в більшості людей. помимо рівня інтелекту і присутності мозку є ще підписані домовленості, які адекватні підписанти зобов'язані виконувати. це ж не кацапи, яким пох на підписані договори. тому в разі нападу когось на країну НАТО, члени НАТО зобов'язані будуть гуртом відбиватись від агресора і стурбованістю тут не минеться. у Туреччини потужна армія, тому вони будуть змушені виділити хоча б якийсь контингент для оборони Суомі в разі нападу на фінів, тим паче, що у турків по відношенню до каців точно не буде ніякої емпатії. так склалось історично.
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29.05.2024 06:20 Ответить
ключове слово "якийсь контингент". А це може бути і 10 і 50 і 100. Ну не прописано там об'єм допомоги. На розсуд кожної держави. В цьому і проблема
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29.05.2024 19:13 Ответить
яка проблема? немає ніякої проблеми у НАТО, бо на них ніхто не нападає. все решта - просто домисли і фантазії. Турки розробляють чи вже навіть розробили свій винищувач аналог F-35. А це свідчить про те, що ВПК у них будь здоров.
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29.05.2024 21:02 Ответить
Це і є мастерство.А як возбудились блохери-недобітки(за кеш).Як що почуєте бредні від "пацріотів-блогерів" про поганий "захід",нас кинули,НАТО-ссикуни замість донатів бийте морду.
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28.05.2024 11:40 Ответить
А де офіційні звернення від президента?
Голосування Парламенту?
Ми просили про допомогу?
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28.05.2024 11:43 Ответить
Цей ідіот забув як Фінляндія втратила частину своєї території, хоче, щоб війна йшла на території Фінляндії, а Гельсінкі перетворили в Алеппо. Треба робити все, щоб зупинити орків в Україні, інакше агресор буде шукати нову жертву, насамперед, серед своїх сусідів.
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28.05.2024 11:55 Ответить
Як тільки москалі натиснуть на Фінляндію вона вийде з НАТО і проголосить нейтралітет. Фінляндія не буде воювати з росіянами.
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28.05.2024 12:03 Ответить
Ще років 10 і в Фінляндії виростуть нові політики скрєпной національності, які там народилися та мають вже фінске громадянство. Росія недарма понасилала туди свого народу. Не просто ж так.
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28.05.2024 12:12 Ответить
Президент Финляндии - Стубб. но аппаратура при нем... при нем....
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28.05.2024 13:00 Ответить
Необхідно відстежити, чи часом цей през'едент не відвідував залісся протягом останніх 40 років (як Трампушка). Якщо так,то відразу всі пазли і зійдуться. Все по ке-ге-бешному алгоритму: АО газпром, АУ роснєфть, акції, СП, дивіденти, руzzkiй банька, сауна, рyzzkiй vodka, руzzkiй красавітса, голова баліт, жопа баліт... А тепер в вирішальний для України час - от така #йня, малята.
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28.05.2024 14:14 Ответить
 
 