Розмови про відправлення західних військ в Україну є спекуляціями, - президент Фінляндії Стубб

Керівництво Фінляндії не вважає можливим сценарій відправлення фінських військ, навіть якщо Росія просунеться вглиб території України.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Yle.

Він скептичний щодо відправки фінських військ в Україну.

"Розмови про відправлення військ на даному етапі є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася", – зазначив Стубб.

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Також прем'єр-міністр країни Петтері Орпо не вважає за можливе відправлення фінських військових в Україну, навіть якщо Росія просунеться глибше.

За його словами, Фінляндія домовилася з Україною про підтримку на умовах, які виходили від української сторони. Наразі до них входять постачання зброї та військовий вишкіл.

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Відправка західних інструкторів до України

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

У Міноборони України заявили, що дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають.