Розмови про відправлення західних військ в Україну є спекуляціями, - президент Фінляндії Стубб
Керівництво Фінляндії не вважає можливим сценарій відправлення фінських військ, навіть якщо Росія просунеться вглиб території України.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Yle.
Він скептичний щодо відправки фінських військ в Україну.
"Розмови про відправлення військ на даному етапі є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася", – зазначив Стубб.
Також прем'єр-міністр країни Петтері Орпо не вважає за можливе відправлення фінських військових в Україну, навіть якщо Росія просунеться глибше.
За його словами, Фінляндія домовилася з Україною про підтримку на умовах, які виходили від української сторони. Наразі до них входять постачання зброї та військовий вишкіл.
Відправка західних інструкторів до України
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.
У Міноборони України заявили, що дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Ще вчора кричав , що зробе все для перемоги України)))
Европейцям краще воювати з Засрашкою руками українців,щоб Україна не виграла,а Засрашка не програла!
Воно любить нагнати туману та крутити невизначеністю, а тут з ним таке саме.
Відправлять, не відправлять, хто і скільки, і коли.
Ні, треба змусити хохлів самих офіційно попросити, щоб вони отримали офіційну відмову від усіх.
Тоді можна заспокоїтись.
Захід будь що хоче уникнути ескалації , але у випадку з кацапами це діє навпаки і ще більше заохочує ***** до агресії .
Русня розуміє тільки силу , але Захід цього не розуміє , і продовжує гратися в дипломатію .
.. Ну ну .
Ну, це зрозуміло. Де Фінляндія, а де Україна..
Але керівництву Фінляндії варто задуматись над тим, що і країни НАТО не вважають можливим сценарій відправлення своїх військ, навіть якщо росія просунеться вглиб території Фінляндії...
Хтось уявляє військо скажімо Туреччини, яке захищає територіальну цілісність Суомі?
Й.В. Гьоте.
"СТАТТЯ 5
Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на
індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй (995_010 ), надасть допомогу
тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки."
а за Будапешстським меморандумом підписанти зобов'язались не нападати на Україну і не застосовувати проти неї ядерної зброї. а в разі нападу на Україну, підписанти зобов'язані скликати Радбез ООН і розпочати консультації. Підписанти меморандуму США і Велика Британія виконали свої зобов'язання по меморандуму - в день нападу на Україну скликали Радбез ООН. самі на Україну вони не напали. ядерною зброєю ні США, ні Велика Британія Україні не погрожували. Розпочали консультації на базі Рамштайну і почали постачати Україні зброю для оборони... но. в цьому Меморандумі не прописано, що США і Велика Британія зобов'язуються воювати за Україну...
а в разі нападу когось на члена НАТО у них таке зобов'язання є - це стаття 5.
що тут тобі не зрозуміло? ти мені скинув редакцію статті 5. то візьми тоді почитай ще і сам текст Будапешстського меморандуму. може тоді дійде, що між цими поняттями ставити знак рівності не можна..
Людина запитала: Хтось уявляє військо скажімо Туреччини, яке захищає територіальну цілісність Суомі?
Я також не уявляю. Стурбованність уявляю. Каски і спальники - уявляю. Інше ні.
Голосування Парламенту?
Ми просили про допомогу?