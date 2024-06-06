Фінляндія не має планів щодо відправлення військ в Україну. Ми продовжимо нашу підтримку іншими способами, - президент Стубб

Фінляндія продовжить надавати допомогу Україні, але не відправлятиме свої війська до нашої країни.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

За його словами, поки що Фінляндія не планує відправляти на територію України своїх військовослужбовців.

Однак країна продовжить підтримувати Київ різними способами – фінансово та військово. Також Гельсінкі також приділяє увагу наданню Україні боєприпасів.

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"Але ми не змінили нашу лінію і будемо продовжувати нашу підтримку", - наголосив Стубб.

Фінський президент додав, що Гельсінкі веде переговори з союзниками про те, як ще можна допомогти Києву.

Генсек НАТО Столтенберг також повідомив, що Альянс не збирається відправляти своїх військових до України.

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