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Фінляндія не має планів щодо відправлення військ в Україну. Ми продовжимо нашу підтримку іншими способами, - президент Стубб

стубб

Фінляндія продовжить надавати допомогу Україні, але не відправлятиме свої війська до нашої країни.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

За його словами, поки що Фінляндія не планує відправляти на територію України своїх військовослужбовців.

Однак країна продовжить підтримувати Київ різними способами – фінансово та військово. Також Гельсінкі також приділяє увагу наданню Україні боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмови про відправлення західних військ в Україну є спекуляціями, - президент Фінляндії Стубб

"Але ми не змінили нашу лінію і будемо продовжувати нашу підтримку", - наголосив Стубб.

Фінський президент додав, що Гельсінкі веде переговори з союзниками про те, як ще можна допомогти Києву.

Генсек НАТО Столтенберг також повідомив, що Альянс не збирається відправляти своїх військових до України.

Також читайте: Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла, - президент Стубб

Автор: 

Фінляндія (1305) Стубб Александр (85)


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Топ коментарі
+3
У книзі "Володар Кілець" один з головних героїв каже перед вирішальною битвою про те що їм не завадила-б допомога гномів з Північних гір На що гном Гімлі відповів що їм не потрібно приходить - у них ворог перед порогом
Достатньо того що фінни стали з нами пліч-о-пліч у єдиному строю і частково з"язують сили ворога на північному рубежі альянсу
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06.06.2024 15:31
+1
"поки..."
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06.06.2024 15:04
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"поки..."
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06.06.2024 15:04 Відповісти
не зрозуміло.
а де ж тоді зе!прострочений катається?
щось підписує, кожну годину.
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06.06.2024 15:17 Відповісти
Колись бачив нескінчену ходу московсько патріархату...сотні тисяч.. потім зрозумів, що ходять по колу.
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06.06.2024 15:26 Відповісти
У книзі "Володар Кілець" один з головних героїв каже перед вирішальною битвою про те що їм не завадила-б допомога гномів з Північних гір На що гном Гімлі відповів що їм не потрібно приходить - у них ворог перед порогом
Достатньо того що фінни стали з нами пліч-о-пліч у єдиному строю і частково з"язують сили ворога на північному рубежі альянсу
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06.06.2024 15:31 Відповісти
Это будет озабоченность!??
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06.06.2024 15:38 Відповісти
Та ні - фіни мають інший досвід відносин з кацапсінами, думаю що буде (і вже є) реальна військово-матеріальна допомога. А потім і солдати...
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06.06.2024 15:59 Відповісти
Сподіватимемося!!
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06.06.2024 17:24 Відповісти
Не планує , а форс мажорні обставини - вони такі , бувають
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06.06.2024 19:05 Відповісти
Усі хочуть тягати каштани з вогню чужими руками. Схаменуться, коли буде вже пізно!
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06.06.2024 19:29 Відповісти
 
 