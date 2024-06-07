РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11898 посетителей онлайн
Новости
1 172 19
визит (2986) Германия (6725) Зеленский (19011)

Зеленский посетит Германию 11 июня и выступит в Бундестаге, - СМИ

Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, посетит Германию. Там он выступит с речью перед немецким парламентом и примет участие в конференции по восстановлению Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как отмечается, во вторник и среду, 11 и 12 июня соответственно, в Берлине состоится конференция по восстановлению Украины. Среди организаторов данного мероприятия - Федеральное министерство иностранных дел. Ожидается там присутствие президента Украины.

Зеленский должен выступить с речью в Бундестаге. Для этого нардепы должны собраться на внеочередную сессию.

Читайте также: Зеленский принял участие в церемонии празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии

Немецкое издание добавило, что хотя это будет не первый визит Зеленского в Берлин с начала войны, он впервые лично выступит в Бундестаге.

Будет ли президент Украины проводить встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, пока неизвестно.

Напомним, накануне Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию. Он обсудит с Макроном войну РФ против Украины, а также потребности Киева.

Читайте также: Шольц о разрешении бить немецким оружием по РФ: Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Пересувний цирк "Ганьба України" потужно розпочав сезон.
"Гвоздь сезона" - шут гороховий зі сценічним погонялом "президент" у зеленому.
показать весь комментарий
07.06.2024 08:32
+3
Скажет: "Я вам ничего не должен"
показать весь комментарий
07.06.2024 08:16
+1
Отакии Живчик - кругом успіває
показать весь комментарий
07.06.2024 08:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скажет: "Я вам ничего не должен"
показать весь комментарий
07.06.2024 08:16 Ответить
Німці начебто вирішили до 8 млрд євро військової допомоги в червні додати ще 4 млрд євро.
показать весь комментарий
07.06.2024 08:20 Ответить
Треба здати Чорне море Німеччині в оренду років на 5.
Нехай самі наводять порядок своїми ракетами.
показать весь комментарий
07.06.2024 09:26 Ответить
Морские дроны, уничтожьте, пожалуйста 18 кораблей, вышедших из Новороссийска в Крым возить грузы вместо парома 🙏
показать весь комментарий
07.06.2024 08:19 Ответить
Це звернення до кого, до дронів?
показать весь комментарий
07.06.2024 08:59 Ответить
Отакии Живчик - кругом успіває
показать весь комментарий
07.06.2024 08:20 Ответить
Як же без нього Україна живе?
показать весь комментарий
07.06.2024 08:28 Ответить
Зараз на полузігнутих
показать весь комментарий
07.06.2024 08:30 Ответить
Пересувний цирк "Ганьба України" потужно розпочав сезон.
"Гвоздь сезона" - шут гороховий зі сценічним погонялом "президент" у зеленому.
показать весь комментарий
07.06.2024 08:32 Ответить
З роялем?
показать весь комментарий
07.06.2024 08:50 Ответить
На лісапеті.
показать весь комментарий
07.06.2024 08:55 Ответить
Клоун...
показать весь комментарий
07.06.2024 09:02 Ответить
Я уявляю що будуть писати пропагандони.
показать весь комментарий
07.06.2024 09:31 Ответить
Мандрує ЗепреЗедент по світу , мабуть є за що 🙁
показать весь комментарий
07.06.2024 10:03 Ответить
А дЄрмак там буде ?
показать весь комментарий
07.06.2024 10:10 Ответить
Хоч би там нічого зайвого не наговорив ,бо з таким президентом можна і втратити партнерів.
показать весь комментарий
07.06.2024 10:38 Ответить
Поїде вчити німців як готуватися до війни, бо все що вони написали в Білді, то є думки ссикунів.
показать весь комментарий
07.06.2024 10:39 Ответить
метається як с*аний віник без толку
показать весь комментарий
07.06.2024 10:45 Ответить
 
 