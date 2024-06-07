Зеленский посетит Германию 11 июня и выступит в Бундестаге, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, посетит Германию. Там он выступит с речью перед немецким парламентом и примет участие в конференции по восстановлению Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как отмечается, во вторник и среду, 11 и 12 июня соответственно, в Берлине состоится конференция по восстановлению Украины. Среди организаторов данного мероприятия - Федеральное министерство иностранных дел. Ожидается там присутствие президента Украины.
Зеленский должен выступить с речью в Бундестаге. Для этого нардепы должны собраться на внеочередную сессию.
Немецкое издание добавило, что хотя это будет не первый визит Зеленского в Берлин с начала войны, он впервые лично выступит в Бундестаге.
Будет ли президент Украины проводить встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, пока неизвестно.
Напомним, накануне Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию. Он обсудит с Макроном войну РФ против Украины, а также потребности Киева.
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