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Зеленський відвідає Німеччину 11 червня та виступить у Бундестазі, - ЗМІ

Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, відвідає Німеччину. Там він виступить з промовою перед німецьким парламентом і візьме участь у конференції з відновлення України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як зазначається, у вівторок і середу, 11 та 12 червня відповідно, у Берліні відбудеться конференція щодо відновлення України. Серед організаторів даного заходу - Федеральне міністерство закордонних справ. Очікується там присутність президента України.

Зеленський має виступити з промовою в Бундестазі. Для цього нардепи мають зібратися на позачергову сесію.

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Німецьке видання додало, що хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, він вперше особисто виступить у Бундестазі.

Чи буде президент України проводити зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом - поки невідомо.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції. Він обговорить із Макроном війну РФ проти України, а також потреби Києва.

Також читайте: Шольц про дозвіл бити німецькою зброєю по РФ: Україна має право захищатися від нападів на свою територію

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Топ коментарі
+5
Пересувний цирк "Ганьба України" потужно розпочав сезон.
"Гвоздь сезона" - шут гороховий зі сценічним погонялом "президент" у зеленому.
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07.06.2024 08:32
+3
Скажет: "Я вам ничего не должен"
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07.06.2024 08:16
+1
Отакии Живчик - кругом успіває
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07.06.2024 08:20
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Скажет: "Я вам ничего не должен"
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07.06.2024 08:16 Відповісти
Німці начебто вирішили до 8 млрд євро військової допомоги в червні додати ще 4 млрд євро.
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07.06.2024 08:20 Відповісти
Треба здати Чорне море Німеччині в оренду років на 5.
Нехай самі наводять порядок своїми ракетами.
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07.06.2024 09:26 Відповісти
Морские дроны, уничтожьте, пожалуйста 18 кораблей, вышедших из Новороссийска в Крым возить грузы вместо парома 🙏
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07.06.2024 08:19 Відповісти
Це звернення до кого, до дронів?
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07.06.2024 08:59 Відповісти
Отакии Живчик - кругом успіває
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07.06.2024 08:20 Відповісти
Як же без нього Україна живе?
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07.06.2024 08:28 Відповісти
Зараз на полузігнутих
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07.06.2024 08:30 Відповісти
Пересувний цирк "Ганьба України" потужно розпочав сезон.
"Гвоздь сезона" - шут гороховий зі сценічним погонялом "президент" у зеленому.
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07.06.2024 08:32 Відповісти
З роялем?
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07.06.2024 08:50 Відповісти
На лісапеті.
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07.06.2024 08:55 Відповісти
Клоун...
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07.06.2024 09:02 Відповісти
Я уявляю що будуть писати пропагандони.
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07.06.2024 09:31 Відповісти
Мандрує ЗепреЗедент по світу , мабуть є за що 🙁
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07.06.2024 10:03 Відповісти
А дЄрмак там буде ?
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07.06.2024 10:10 Відповісти
Хоч би там нічого зайвого не наговорив ,бо з таким президентом можна і втратити партнерів.
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07.06.2024 10:38 Відповісти
Поїде вчити німців як готуватися до війни, бо все що вони написали в Білді, то є думки ссикунів.
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07.06.2024 10:39 Відповісти
метається як с*аний віник без толку
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07.06.2024 10:45 Відповісти
 
 